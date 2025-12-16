U22 Việt Nam vào chung kết

Giành chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nam chiều 15-12, tuyển U22 Việt Nam đoạt tấm vé tham dự trận chung kết, tiến gần mục tiêu lấy "vàng" SEA Games 33.

Vẫn là Đình Bắc

Trận bán kết thứ nhất giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines diễn ra khá hấp dẫn. Cả 2 đội đều thi đấu nỗ lực, về phía U22 Việt Nam - tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn là cái tên gây chú ý trên sân. Đình Bắc gần như có mặt ở những điểm nóng, với những pha tự tin cầm bóng bứt tốc. Đình Bắc chạy không biết mệt mỏi đến tận những phút cuối cùng của trận đấu.

HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ U22 Việt Nam vui mừng sau khi vượt qua U22 Philippines. (Ảnh: NGỌC LINH)

Dẫu vậy U22 Việt Nam vẫn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, đến tận phút 89 và phút 90+2, bất ngờ U22 Việt Nam ghi liền 2 bàn thắng giúp "những chiến binh sao vàng" vượt qua U22 Philippines lấy tấm vé vào chung kết giải đấu.

Trong hiệp 2, U22 Việt Nam triển khai thế trận tấn công lấn lướt đối phương nhưng vẫn không xuyên thủng hàng thủ dày đặc của U22 Philippines. Khi khán giả tin rằng trận bán kết giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ sau 90 phút thi đấu chính thức thì đoàn quân HLV Kim Sang-sik bất ngờ có được bàn thắng. Với cú đánh đầu chính xác của Văn Thuận và cú đá phạt đập đất của Thanh Nhàn làm đổi hướng trái bóng đi ra phía cột xa của khung thành U22 Philippines.

Diễn biến trận đấu cho thấy các cầu thủ U22 Philippines đã tận dụng lợi thế về thể lực, chủ động "đá rát", phòng ngự từ xa. Đây là nguyên nhân khiến U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi triển khai bóng. Nhưng với vị thế đương kim vô địch U23 Đông Nam Á, thầy trò ông Kim Sang-sik đã vận dụng kinh nghiệm dày dạn để áp đảo đối phương. Như đã nói, ở phút 89, từ tình huống tấn công biên bên cánh trái với công lớn của Đình Bắc, Phi Hoàng tạo đường chuyền "như đặt" giúp Văn Thuận bật cao đánh đầu mở tỉ số.

Khi đối phương còn đang bất ngờ vì bàn thua ở những phút cuối, dẫn đến phạm lỗi gần khu vực 16m50, giúp U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp, chân sút vào sân từ hiệp 2 - Thanh Nhàn đã tận dụng tốt cơ hội, ấn định chiến thắng 2-0 trong niềm vui vỡ òa của thầy trò ông Kim Sang-sik.

Cân chỉnh lại khâu dứt điểm

Thắng U22 Philippines, song U22 Việt Nam vẫn cho thấy khâu tấn công chưa thật sự hiệu quả. Trong trận bán kết, thầy trò ông Kim Sang-sik dù lấn lướt về tấn công, nhưng đã bỏ qua rất nhiều cơ hội mười mươi, chỉ tận dụng và ghi được 2 bàn thắng ở những phút cuối trận.

Những bài tấn công bóng cố định đã được rèn luyện trong thời gian dài, kể từ những dịp FIFA Days 2024-2025 và vận hành thành công ở giải đấu giao hữu, cọ xát tại Trung Quốc nhưng U22 Việt Nam chưa thể áp dụng thuần thục ở SEA Games 33 kỳ này.

Qua 3 trận đã đấu, U22 Việt Nam dù sở hữu nòng cốt lực lượng có thể trạng nổi bật song vẫn chưa thật hiệu quả ở những pha "không chiến". Đoàn quân HLV Kim Sang-sik cần sớm cải thiện lối chơi bóng bổng, hoàn thiện đấu pháp tấn công, và cân chỉnh lại những cú dứt điểm cho trận chung kết sắp tới.

Trận chung kết môn bóng đá nam HCV SEA Games 33 sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 18-12. U22 Việt Nam khẳng định mục tiêu giành HCV SEA Games 33. Giải đấu kỳ này cũng là sân chơi để thầy trò ông Kim Sang-sik chứng minh là đội bóng trẻ hàng đầu khu vực.

. Đối thủ của U22 Việt Nam là Thái Lan, đội thắng U22 Malaysia 1-0 tối 15-12 khi đối thủ chỉ còn 10 người từ phút 16.

"Trận bán kết chiều 15-12, ghi nhận sự thay người tuyệt vời của HLV Kim Sang-sik. Văn Thuận và Thanh Nhàn là 2 cầu thủ được ông Kim tung ra ở hiệp 2 và đã lập công.



