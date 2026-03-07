HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Đòi nợ thành công Wolverhampton, Liverpool bùng nổ vào tứ kết FA Cup

Đông Linh (theo liverpoolfc)

(NLĐO) – Tự xua tan nỗi ám ảnh thua chính Wolverhampton ba ngày trước ở giải Ngoại hạng, Liverpool đánh bại "Bầy sói" với tỉ số 3-1 ở trận đấu sớm FA Cup.

Chỉ ba ngày sau cú vấp đáng quên tại sân Molineux ở đấu trường Ngoại hạng Anh, Liverpool quay lại và thể hiện bộ mặt khác hẳn trước chủ nhà Wolverhampton. 

HLV Arne Slot thay đến 4 vị trí trong đội hình xuất phát của Liverpool và các cầu thủ được tín nhiệm đã không phụ lòng ông thầy người Hà Lan đang cùng đội gánh chịu nhiều áp lực.

Đòi nợ thành công Wolverhampton, Liverpool bùng nổ vào tứ kết FA Cup - Ảnh 1.

Liverpool thận trọng trong chuyến làm khách thứ nhì ở Molineux trong vòng 1 tuần

Không phải Wolves mà chính đội khách Liverpool mới là phía nhập cuộc với tất cả sự chủ động và quyết tâm rất cao để nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. "The Kop" dồn ép đội chủ nhà bằng những pha hãm thành nguy hiểm, buộc thủ môn Sam Johnstone phải liên tục làm việc, cản phá cứu thua.

Đòi nợ thành công Wolverhampton, Liverpool bùng nổ vào tứ kết FA Cup - Ảnh 2.

Khung thành Wolves luôn bị đặt trong tình huống nguy hiểm

Cody Gakpo suýt mở tỉ số sau tình huống đánh đầu đưa bóng bật cột dọc vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Alexis Mac Allister cũng thử vận may với cú sút xa đầy uy lực nhưng không thắng được thủ thành Johnstone. 

Liverpool sau đó duy trì sức ép khủng khiếp song khung thành đội chủ nhà vẫn đứng vững cho đến hết hiệp một.

Đòi nợ thành công Wolverhampton, Liverpool bùng nổ vào tứ kết FA Cup - Ảnh 3.

Andy Robertson ghi bàn bằng cú sút xa

Thế bế tắc chỉ được phá vỡ sau giờ nghỉ. Phút 53, Liverpool tổ chức phản công nhanh. Mohamed Salah làm tường cho Curtis Jones trước khi tiền vệ này nhả bóng theo đà băng lên của Andy Robertson. Hậu vệ người Scotland khống chế gọn gàng rồi tung cú sút căng vào góc thấp, mở tỉ số trận đấu.

Đòi nợ thành công Wolverhampton, Liverpool bùng nổ vào tứ kết FA Cup - Ảnh 4.

Mohamed Salah (11) ghi bàn hai trận liên tiếp cho Liverpool

Chỉ hai phút sau, cách biệt được nhân đôi. Robertson tiếp tục tỏa sáng với đường căng ngang khó chịu từ cánh trái để Mohamed Salah băng vào dứt điểm ở cột xa. 

Ban đầu trọng tài căng cờ việt vị nhưng sau khi tham khảo VAR, bàn thắng vẫn được công nhận.

Đòi nợ thành công Wolverhampton, Liverpool bùng nổ vào tứ kết FA Cup - Ảnh 5.

Niềm vui của các cầu thủ đội khách Liverpool

Liên tiếp bị dẫn bàn, Wolves nỗ lực vùng lên. Jean-Ricner Bellegarde tung cú sút hiểm buộc thủ môn Alisson Becker phải trổ tài cứu thua, nhưng đó là một trong số ít cơ hội rõ ràng của đội chủ nhà. 

Phút 74, Liverpool gần như kết liễu trận đấu khi Curtis Jones dẫn bóng từ giữa sân đến sát vòng cấm rồi tung cú đặt lòng chuẩn xác vào góc xa, nâng tỉ số lên 3-0.

Đòi nợ thành công Wolverhampton, Liverpool bùng nổ vào tứ kết FA Cup - Ảnh 6.

Curtis Jones góp tên vào chiến thắng

Liverpool tạo thêm vài tình huống nguy hiểm ở cuối trận nhưng không có thêm bàn. Ngược lại, đội chủ nhà Wolverhampton kịp có bàn danh dự ở phút bù giờ khi cầu thủ vào thay người Hwang Hee-chan ghi bàn đẹp mắt.

Đòi nợ thành công Wolverhampton, Liverpool bùng nổ vào tứ kết FA Cup - Ảnh 7.

Hwang Hee-chan ghi bàn danh dự cho Wolverhampton

Chiến thắng 3-1 tại Molineux giúp Liverpool trở thành đội đầu tiên đặt chân vào tứ kết FA Cup, tiếp tục nuôi hy vọng có được ít nhất một danh hiệu mùa này sau khi cầm chắc việc trở thành cựu vô địch ở đấu trường Ngoại hạng.

