Thời sự

Chính phủ chỉ đạo chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 tỉnh bị lũ lụt

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất khu vực miền Trung.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380 ngày 25-11 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Chính phủ chỉ đạo chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 4 tỉnh bị lũ lụt - Ảnh 1.

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất khu vực miền Trung. Ảnh: NLĐO

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh và các dịch vụ thiết yếu liên quan.

Triển khai công tác khắc phục hậu quả với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả. Phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Bảo đảm công tác cứu trợ, hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tránh tiêu cực, lãng phí.

Chính phủ nhấn mạnh, cần kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả với việc tái cơ cấu lại sản xuất, sắp xếp lại dân cư tại các khu vực nguy hiểm, chủ động khôi phục hạ tầng, nâng cao năng lực chống chịu, thích ứng bền vững với thiên tai.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát, bằng mọi biện pháp cứu trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước sạch.

Không để phát sinh dịch bệnh sau lũ; sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực còn ngập sâu, nguy hiểm. Chủ động công bố thông tin về nhu cầu hàng hóa cần được hỗ trợ để việc chi viện, hỗ trợ được thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, lực lượng tại chỗ hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát lương thực đến tận tay người dân tại các vùng bị chia cắt, cô lập.

Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội, TP HCM, TP Hải Phòng và Quảng Ninh trực tiếp hỗ trợ chi viện về lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, cán bộ y tế cho các tỉnh Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Chính phủ cũng chỉ đạo hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở. Theo đó, các địa phương cần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại, hoàn thành theo chỉ đạo trước đó của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác để bố trí, sắp xếp quỹ đất xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, hoàn thành theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12-2025, tháng 1 và tháng 2-2026) vào kỳ chi trả tháng 12-2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

Tại Nghị quyết, Chính phủ cũng nêu các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; Bảo đảm an sinh xã hội; Khôi phục hạ tầng thiết yếu, y tế, giáo dục, giao thông; Khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định thị trường

    Thông báo