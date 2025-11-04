HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Lương hưu, trợ cấp tháng 11 bắt đầu được chi trả

D.Thu

(NLĐO) - Cơ quan BHXH một số địa phương đã có thông tin chính thức về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 11 này.

BHXH Việt Nam thông báo cơ quan BHXH các địa phương sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 11- 2025 chủ yếu qua tài khoản cá nhân của người hưởng vào ngày làm việc thứ 2 của tháng. Nếu ngày làm việc thứ 2 trùng ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ lùi sang ngày làm việc tiếp theo.

Lương hưu, trợ cấp tháng 11 bắt đầu chi trả - Ảnh 1.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản cá nhân. Ảnh BHXH Ninh Bình

Với người nhận tiền mặt, việc chi trả sẽ được phối hợp với Bưu điện thực hiện sau khi kết thúc việc chi trả qua tài khoản.

Tại Hà Nội, bà Dương Thị Minh Châu, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TP Hà Nội, cho biết BHXH Việt Nam đã có chỉ đạo về việc cơ quan BHXH TP Hà Nội trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng vào ngày làm việc thứ 2 của tháng.

Việc chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng thì cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 4-11.

Theo đó, BHXH TP Hà Nội sẽ chuyển tiền qua tài khoản cá nhân vào ngày 4-11, với 601.531 người hưởng (99,51%) và hơn 4.165 tỉ đồng; chi trả bằng tiền mặt cho 2.924 người (0,49%) với hơn 42,179 tỉ đồng. 

Tại Bắc Ninh, việc chi trả qua tài khoản thực hiện vào ngày 3-11 cho 96.873 người với 566,814 tỉ đồng; chi trả tiền mặt vào ngày 5-11 cho 4.654 người, tổng 24,779 tỉ đồng.

Tại Quảng Ninh, BHXH tỉnh thực hiện chuyển tiền qua tài khoản cho người hưởng vào ngày 3-11. Chi trả tiền mặt được Bưu điện thực hiện từ ngày 4 đến 6-11. Người chưa nhận được lương hưu, trợ cấp do khai sai thông tin tài khoản cần liên hệ BHXH hoặc Bưu điện để chỉnh sửa kịp thời. 

Về ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH theo Luật BHXH 2024, văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa 12 tháng và phải được chứng thực. Giấy ủy quyền lập theo Luật BHXH 2014 vẫn có hiệu lực đến hết ngày 30-6-2026; sau thời điểm này, người hưởng phải lập lại ủy quyền hoặc chứng thực đúng quy định để không gián đoạn việc nhận chế độ. 

Người thụ hưởng qua tài khoản ngân hàng cần phối hợp với cơ quan BHXH hoặc tổ chức dịch vụ ủy quyền để xác minh thông tin hàng năm.

