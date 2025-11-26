HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Cần Thơ hợp tác với 6 trường đại học xây dựng “thành phố đáng sống”

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – UBND TP Cần Thơ ký kết hợp tác với 6 trường đại học trên nhiều lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Ngày 26-11, UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị ký kết hợp tác với các trường đại học (ĐH), gồm: ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Y dược Cần Thơ, ĐH Kinh tế TP HCM, Trường ĐH Nam Cần Thơ, Trường ĐH Võ Trường Toản, Trường ĐH Tây Đô.

Cần Thơ bắt tay với 6 trường đại học: "Cú hích" cho mục tiêu "thành phố đáng sống" - Ảnh 1.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại hội nghị

PGS-TS Trần Trung Tính, Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ, thông tin nhà trường luôn nỗ lực hợp tác, phát triển và đóng góp tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục thúc đẩy và làm cầu nối quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Nội dung hợp tác giữa UBND TP Cần Thơ và ĐH Cần Thơ là lĩnh vực đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp, nông thôn và tài nguyên môi trường; văn hóa, nghệ thuật, du lịch…

Trong khi đó, nội dung hợp tác giữa UBND TP Cần Thơ và ĐH Kinh tế TP HCM (UEH) là về tư vấn, phản biện chính sách, phát triển đô thị thông minh và về hợp tác quốc tế…

Cần Thơ bắt tay với 6 trường đại học: "Cú hích" cho mục tiêu "thành phố đáng sống" - Ảnh 2.
Cần Thơ bắt tay với 6 trường đại học: "Cú hích" cho mục tiêu "thành phố đáng sống" - Ảnh 3.
Cần Thơ bắt tay với 6 trường đại học: "Cú hích" cho mục tiêu "thành phố đáng sống" - Ảnh 4.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ký kết biên bản hợp tác với các trường

TS Đinh Công Khải, Phó Giám đốc UEH, thông tin: "UEH cam kết không chỉ dừng lại ở các hoạt động hợp tác truyền thống, mà sẽ trở thành một đối tác chiến lược tin cậy của thành phố. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các giải pháp toàn diện và chuyên sâu, đóng góp trực tiếp vào các chương trình, đề án trọng điểm của thành phố trong giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn xa hơn".

Ngoài ra, 4 trường còn lại hợp tác với UBND TP Cần Thơ trên các lĩnh vực: khám chữa bệnh và y tế dự phòng, phát triển đô thị thông minh và quản trị địa phương, tuyển sinh và hướng nghiệp, truyền thông và phục vụ cộng đồng…

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2025–2030 đã xác định mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng của cả nước; là trung tâm vùng về thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục – đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; hướng đến năm 2045 trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Cần Thơ bắt tay với 6 trường đại học: "Cú hích" cho mục tiêu "thành phố đáng sống" - Ảnh 5.

Việc ký kết giữa TP Cần Thơ và 6 trường đại học nhằm hiện thực hóa mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố cốt lõi. Việc ký kết bản ghi nhớ hôm nay thể hiện rõ cam kết của thành phố trong việc xem các trường đại học là đối tác chiến lược quan trọng, đồng hành cùng thành phố trong quá trình phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành được phân công đầu mối phối hợp cùng các trường khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động và chương trình phối hợp cụ thể để triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết.

"UBND thành phố cam kết tạo dựng cơ chế phối hợp linh hoạt, hiệu quả, đồng hành cùng các trường để những nội dung hợp tác hôm nay sớm trở thành các kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực cho người dân và doanh nghiệp" – ông Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh.

Tin vui cho trẻ mầm non và học sinh trường tư tại Cần Thơ

Tin vui cho trẻ mầm non và học sinh trường tư tại Cần Thơ

(NLĐO) – HĐND TP Cần Thơ thông qua dự thảo nghị quyết hỗ trợ học phí cho học sinh khoảng 457 tỉ đồng, trong đó, hỗ trợ học sinh các trường tư là 19 tỉ đồng.

Bất ngờ điểm trúng tuyển ngành Báo chí khóa 2 của ĐH Cần Thơ

(NLĐO) - Nếu không có điểm ưu tiên, thí sinh phải đạt 9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển vào ngành Báo chí của ĐH Cần Thơ.

Chi tiết lịch tựu trường của học sinh ở Cần Thơ

(NLĐO) - Cấp mầm non và cấp tiểu học ở Cần Thơ có lịch tựu trường sớm hơn một ngày so với các cấp học khác

Cần Thơ
    Thông báo