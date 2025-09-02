Lịch sử chạm đến trái tim người trẻ bằng âm nhạc

Hòa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo Netmedia và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam" vào 20 giờ ngày 6-9 tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, TP Hà Nội.

Chương trình có sự góp mặt của các ban nhạc hàng đầu Việt Nam như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales cùng các ca sĩ khách mời Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa…

Ban nhac Ngũ Cung sẽ góp mặt trong “Rock Concert - Trái tim Việt Nam” Ảnh: VƯƠNG HÀ

Ban tổ chức chia sẻ mong muốn đem đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng hơn. Rock là dòng nhạc mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ.

Để có thêm những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả, lần đầu tiên, chương trình đưa ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh kết hợp cùng ban nhạc rock. Sự giao thoa này không chỉ tạo nên âm thanh độc đáo, mạnh mẽ, mà còn khẳng định tinh thần âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể ngân vang, hòa quyện trong mọi không gian sân khấu, mọi thời đại, kể cả trên nền rock đầy phóng khoáng.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng chương trình là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc.