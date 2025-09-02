HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Lịch sử chạm đến trái tim người trẻ bằng âm nhạc

Y.Anh

Ban tổ chức chia sẻ mong muốn đem đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng hơn

Hòa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo Netmedia và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam" vào 20 giờ ngày 6-9 tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, TP Hà Nội.

Chương trình có sự góp mặt của các ban nhạc hàng đầu Việt Nam như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales cùng các ca sĩ khách mời Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa…

Lịch sử chạm đến trái tim người trẻ bằng âm nhạc - Ảnh 1.

Ban nhac Ngũ Cung sẽ góp mặt trong “Rock Concert - Trái tim Việt Nam” Ảnh: VƯƠNG HÀ

Ban tổ chức chia sẻ mong muốn đem đến một không gian nghệ thuật mới mẻ, trẻ trung và giàu năng lượng hơn. Rock là dòng nhạc mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ. 

Để có thêm những trải nghiệm mới mẻ cho khán giả, lần đầu tiên, chương trình đưa ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh kết hợp cùng ban nhạc rock. Sự giao thoa này không chỉ tạo nên âm thanh độc đáo, mạnh mẽ, mà còn khẳng định tinh thần âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể ngân vang, hòa quyện trong mọi không gian sân khấu, mọi thời đại, kể cả trên nền rock đầy phóng khoáng.

Ban tổ chức cũng kỳ vọng chương trình là nhịp cầu để lịch sử chạm đến trái tim giới trẻ bằng âm nhạc.

MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" – món quà tinh thần mừng Quốc khánh 2-9

MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" – món quà tinh thần mừng Quốc khánh 2-9

(NLĐO) – MV "Việt Nam trang sử lẫy lừng" là sản phẩm âm nhạc mang ý nghĩa thiêng liêng như món quà tinh thần dâng lên Tổ quốc dịp đại lễ 2-9

Concert quốc gia "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

(NLĐO)- Chương trình nghệ thuật "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tôn vinh hành trình 80 năm hình thành và phát triển của nước Việt Nam.

Hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi"

Loạt nghệ sĩ tài năng sẽ có mặt trong hòa nhạc quốc gia "Điều còn mãi" diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào 14 giờ ngày 2-9.

trái tim âm nhạc không gian nghệ thuật dân tộc việt nam Rock Concert - Trái tim Việt Nam Quốc khánh 2-9
