Lịch thi đấu Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 quy tụ 127 cặp vận động viên tham gia tranh tài, bao gồm nghệ sĩ, người nổi tiếng và các tay vợt phong trào trên toàn quốc. Ban Tổ chức lựa chọn phương án xây dựng tiêu chí chuyên môn dựa trên hệ số PVNA, theo đó vận động viên nam được đăng ký thi đấu với hệ số tối đa 2.75, vận động viên nữ có hệ số tối đa 2.3.

Sự xuất hiện các nội dung thi đấu dành riêng cho nghệ sĩ và người nổi tiếng vẫn là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026. Bên cạnh các hạng mục truyền thống, giải đấu mở rộng thêm 2 nội dung đặc biệt gồm đôi nam nghệ sĩ, người nổi tiếng và đôi nam nữ nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Dự kiến, Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 khai mạc lúc 8 giờ ngày 13-6, trên cụm sân Pickleball Banger (TP HCM). Sau đó, các trận đấu vòng bảng nội dung đôi nữ trên 45 tuổi sẽ diễn ra trên sân 7 và 8; vòng bảng nội dung đôi nam trên 45 tuổi tranh tài tại các sân từ 1 đến 6 và 9.

Đáng chú ý, sân Trung tâm và cụm sân số 10, 11, 12 được dự đoán sẽ chen kín khán giả khi được chọn là nơi trình diễn của các cặp đôi nghệ sĩ, người nổi tiếng. Tại đây, người hâm mộ sẽ tận mắt chứng kiến màn so tài của các người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC... nổi tiếng làng giải trí Việt Nam.

Đầu giờ chiều cùng ngày, vòng bảng nội dung đôi nam nữ trên 45 tuổi sẽ diễn ra từ lúc 12 giờ 30. Kết thúc phần trao giải các nội dung thi đấu dành cho tay vợt "lão tướng" và nghệ sĩ, người nổi tiếng, Ban tổ chức tiến hành nội dung thi đấu vòng bảng đôi nữ, đôi nam và đôi nam nữ (từ 18 đến 44 tuổi). Theo kế hoạch, giải Pickleball lần 3 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ bế mạc vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Cụm sân Pickleball Banger đạt tiêu chuẩn quốc tế

Tổng giá trị phần thưởng Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 lên đến 200 triệu đồng, gồm 8 xe máy điện Vinfast dành cho 8 nhà vô địch ở 8 nội dung thi đấu. Bên cạnh đó, giải Nhất còn có Cúp và hiện vật, giải Nhì mang về 5 triệu đồng, huy chương và hiện vật, đồng giải Ba sẽ nhận 3 triệu đồng, huy chương và hiện vật.

Đây là động lực để các tay vợt cống hiến những màn trình diễn chất lượng, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của giải đấu trong hệ thống các sân chơi phong trào uy tín hiện nay.

Chi tiết giải thưởng Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026