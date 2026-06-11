HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lịch thi đấu Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026

Tường Phước

(NLĐO) - Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 diễn ra trong ngày 13-6, với 8 nội dung thi đấu cùng tổng giá trị giải thưởng lên đến 200 triệu đồng

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 quy tụ 127 cặp vận động viên tham gia tranh tài, bao gồm nghệ sĩ, người nổi tiếng và các tay vợt phong trào trên toàn quốc. Ban Tổ chức lựa chọn phương án xây dựng tiêu chí chuyên môn dựa trên hệ số PVNA, theo đó vận động viên nam được đăng ký thi đấu với hệ số tối đa 2.75, vận động viên nữ có hệ số tối đa 2.3.

Lịch thi đấu Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 - Ảnh 1.

Sự xuất hiện các nội dung thi đấu dành riêng cho nghệ sĩ và người nổi tiếng vẫn là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026. Bên cạnh các hạng mục truyền thống, giải đấu mở rộng thêm 2 nội dung đặc biệt gồm đôi nam nghệ sĩ, người nổi tiếng và đôi nam nữ nghệ sĩ, người nổi tiếng.

Dự kiến, Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 khai mạc lúc 8 giờ ngày 13-6, trên cụm sân Pickleball Banger (TP HCM). Sau đó, các trận đấu vòng bảng nội dung đôi nữ trên 45 tuổi sẽ diễn ra trên sân 7 và 8; vòng bảng nội dung đôi nam trên 45 tuổi tranh tài tại các sân từ 1 đến 6 và 9.

Lịch thi đấu Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 - Ảnh 2.

Đáng chú ý, sân Trung tâm và cụm sân số 10, 11, 12 được dự đoán sẽ chen kín khán giả khi được chọn là nơi trình diễn của các cặp đôi nghệ sĩ, người nổi tiếng. Tại đây, người hâm mộ sẽ tận mắt chứng kiến màn so tài của các người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, MC... nổi tiếng làng giải trí Việt Nam.

Đầu giờ chiều cùng ngày, vòng bảng nội dung đôi nam nữ trên 45 tuổi sẽ diễn ra từ lúc 12 giờ 30. Kết thúc phần trao giải các nội dung thi đấu dành cho tay vợt "lão tướng" và nghệ sĩ, người nổi tiếng, Ban tổ chức tiến hành nội dung thi đấu vòng bảng đôi nữ, đôi nam và đôi nam nữ (từ 18 đến 44 tuổi). Theo kế hoạch, giải Pickleball lần 3 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ bế mạc vào lúc 18 giờ cùng ngày.

Lịch thi đấu Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 - Ảnh 3.

Cụm sân Pickleball Banger đạt tiêu chuẩn quốc tế

Tổng giá trị phần thưởng Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 lên đến 200 triệu đồng, gồm 8 xe máy điện Vinfast dành cho 8 nhà vô địch ở 8 nội dung thi đấu. Bên cạnh đó, giải Nhất còn có Cúp và hiện vật, giải Nhì mang về 5 triệu đồng, huy chương và hiện vật, đồng giải Ba sẽ nhận 3 triệu đồng, huy chương và hiện vật.

Đây là động lực để các tay vợt cống hiến những màn trình diễn chất lượng, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của giải đấu trong hệ thống các sân chơi phong trào uy tín hiện nay.

Lịch thi đấu Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 - Ảnh 4.

Chi tiết giải thưởng Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026

Ở giải lần thứ ba, Ban Tổ chức chuẩn bị thêm bộ phận y tế, do các chuyên viên của Công ty CP Dịch vụ LifeUp đảm nhiệm, bao gồm chăm sóc y tế cũng như phục hồi thể lực cho VĐV. Điều này giúp các tay vợt tự tin hơn, thỏa sức phô diễn kỹ thuật, thể lực trong khi tranh tài cũng như sau thi đấu mà không phải quá lo lắng vì chấn thương hoặc đau cơ, mỏi mệt.

Lịch thi đấu Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 - Ảnh 5.

Tin liên quan

Ngày hội của người yêu pickleball

Ngày hội của người yêu pickleball

Lúc 8 giờ ngày 13-6, Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 sẽ khai mạc tại cụm sân Pickleball Banger (TP HCM)

Bốc thăm phân bảng đấu Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026

(NLĐO) - Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 thu hút 127 đôi vận động viên, gồm 20 cặp đôi nghệ sĩ, người nổi tiếng, được phân thành 8 nội dung thi đấu.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026: Chốt danh sách đăng ký thi đấu ngày 8-6

(NLĐO) - Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 sẽ chốt danh sách đăng ký tham dự cuối ngày 8-6, chuẩn bị cho lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu.

Báo Người Lao Động Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2026 Pickleball Banger
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo