Lịch thi đấu và phát sóng của U19 Việt Nam đấu Indonesia ở giải Đông Nam Á

Các trận đấu của U19 Việt Nam tại giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên TV360, giúp khán giả dễ dàng theo dõi màn trình diễn của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 13-6 tại Sumatra (Indonesia), quy tụ 11 đội tuyển khu vực. Trong đó, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Timor Leste.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ ra quân gặp U19 Timor Leste lúc 16 giờ ngày 1-6. Đến ngày 4-6, đội bóng áo đỏ chạm trán U19 Myanmar cũng vào lúc 16 giờ. Ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 7-6, U19 Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà U19 Indonesia lúc 20 giờ trong trận đấu được dự báo nhiều thử thách.

Giải đấu năm nay được chia thành 3 bảng, gồm hai bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Sau vòng bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U19 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 14 đến 26-5. Đây được xem là giai đoạn quan trọng nhằm giúp ban huấn luyện hoàn thiện chiến thuật và đánh giá lực lượng trước ngày lên đường sang Indonesia.

Dù vậy, đội tuyển trẻ Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn về nhân sự khi nhiều cầu thủ vẫn đang thi đấu cho CLB chủ quản ở các giải chuyên nghiệp và Giải Hạng nhì quốc gia. Một số cầu thủ sinh năm 2008 còn phải cân bằng giữa việc tập luyện, thi đấu và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, do lịch thi đấu trong nước diễn ra dày đặc, nhiều cầu thủ chỉ có thể hội quân theo từng giai đoạn khác nhau.

Điều này khiến ban huấn luyện phải liên tục điều chỉnh giáo án tập luyện, đồng thời rà soát lực lượng để hoàn thiện bộ khung đội hình cho mục tiêu tiến sâu tại giải U19 Đông Nam Á 2026.