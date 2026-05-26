Lịch thi đấu và phát sóng của U19 Việt Nam đấu Indonesia ở giải Đông Nam Á

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lịch thi đấu và phát sóng của U19 Việt Nam đấu Indonesia ở giải Đông Nam Á

Quốc An

(NLĐO) - Người hâm mộ Việt Nam đón tin vui khi hành trình của U19 Việt Nam tại Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 trên đất Indonesia sẽ được phát trực tiếp.

Các trận đấu của U19 Việt Nam tại giải đấu sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên TV360, giúp khán giả dễ dàng theo dõi màn trình diễn của thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi.

Giải U19 Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 13-6 tại Sumatra (Indonesia), quy tụ 11 đội tuyển khu vực. Trong đó, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Timor Leste.

Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ ra quân gặp U19 Timor Leste lúc 16 giờ ngày 1-6. Đến ngày 4-6, đội bóng áo đỏ chạm trán U19 Myanmar cũng vào lúc 16 giờ. Ở lượt trận cuối vòng bảng ngày 7-6, U19 Việt Nam sẽ đối đầu chủ nhà U19 Indonesia lúc 20 giờ trong trận đấu được dự báo nhiều thử thách.

img

Giải đấu năm nay được chia thành 3 bảng, gồm hai bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Sau vòng bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào bán kết.

Để chuẩn bị cho giải đấu, U19 Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 14 đến 26-5. Đây được xem là giai đoạn quan trọng nhằm giúp ban huấn luyện hoàn thiện chiến thuật và đánh giá lực lượng trước ngày lên đường sang Indonesia.

Dù vậy, đội tuyển trẻ Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn về nhân sự khi nhiều cầu thủ vẫn đang thi đấu cho CLB chủ quản ở các giải chuyên nghiệp và Giải Hạng nhì quốc gia. Một số cầu thủ sinh năm 2008 còn phải cân bằng giữa việc tập luyện, thi đấu và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài ra, do lịch thi đấu trong nước diễn ra dày đặc, nhiều cầu thủ chỉ có thể hội quân theo từng giai đoạn khác nhau.

Điều này khiến ban huấn luyện phải liên tục điều chỉnh giáo án tập luyện, đồng thời rà soát lực lượng để hoàn thiện bộ khung đội hình cho mục tiêu tiến sâu tại giải U19 Đông Nam Á 2026.

Tin liên quan

U19 Việt Nam đối đầu chủ nhà Indonesia ở giải Đông Nam Á

U19 Việt Nam đối đầu chủ nhà Indonesia ở giải Đông Nam Á

(NLĐO) - Theo kết quả bốc thăm của LĐBĐ Đông Nam Á, U19 Việt Nam cùng chung bảng A với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste

U19 futsal Việt Nam thua U19 Nga cách biệt 5 bàn

(NLĐO) - Trước nền futsal hạng 9 thế giới theo BXH FIFA - U19 Nga, U19 Việt Nam đã không thể tạo nên kết quả bất ngờ trước đối thủ dù thi đấu ngay trên sân nhà.

Trần Gia Bảo trở lại U19 Việt Nam

(NLĐO) - Tiền đạo Trần Gia Bảo được triệu tập bổ sung lên U19 Việt Nam sau giai đoạn sàng lọc lực lượng của đội tuyển trẻ dưới thời HLV Yutaka Ikeuchi.

U19 Việt Nam U19 Đông Nam Á
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo