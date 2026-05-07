HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U19 Việt Nam đối đầu chủ nhà Indonesia ở giải Đông Nam Á

Quốc An

(NLĐO) - Theo kết quả bốc thăm của LĐBĐ Đông Nam Á, U19 Việt Nam cùng chung bảng A với chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa tiến hành lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 (ASEAN U19 Boys' Championship 2026). Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 13-6 với sự góp mặt của 11 đội tuyển tranh tài tại Indonesia. Các đội được chia thành 3 bảng đấu, trong đó có hai bảng 4 đội và một bảng 3 đội.

Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar. Đây là một bảng đấu thú vị khi chính Indonesia cũng từng chung bảng với U17 Việt Nam, nhưng ngậm ngùi nhìn U17 Việt Nam đăng quang U17 Đông Nam Á một cách xứng đáng trên chính sân nhà của họ.

Trong khi đó, bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C có sự góp mặt của Úc, Campuchia và Philippines. Với 3 bảng đấu này, U19 Úc là đội được lợi khi nằm ở bảng đấu được xem là "dễ thở" nhất.

img

Nếu U19 Việt Nam giành chức vô địch U19 Đông Nam Á 2026, bóng đá Việt Nam sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở mọi cấp độ khu vực Đông Nam Á, gồm U17, U19, U23 và đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 2025-2026.

Trước đó, U19 Việt Nam đã có đợt tập trung từ 19-4 đến nay, nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027. Toàn đội dự kiến sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18 đến 26-5 trước khi tranh tài ở giải đấu khu vực, 

Việc rơi vào bảng đấu có chủ nhà Indonesia được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách cho U19 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát và tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ mạnh trong khu vực.

Theo thể thức giải đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở vòng bảng. Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Tin liên quan

U17 Việt Nam và cánh cửa World Cup hé mở

U17 Việt Nam và cánh cửa World Cup hé mở

(NLĐO) - Chiến thắng 1-0 trước Yemen giúp U17 Việt Nam chấm dứt 10 năm không thắng ở vòng chung kết U17 châu Á.

Clip: U17 Việt Nam thắng vừa đủ trước Yemen

(NLĐO) - Chiến thắng 1-0 trước Yemen rạng sáng 7-5, giúp U17 Việt Nam dẫn đầu bảng C, VCK châu Á 2027.

U17 Việt Nam ra quân thuận lợi trước Yemen, dẫn đầu bảng C

(NLĐO) - U17 Việt Nam đánh bại Yemen ở trận ra quân VCK U17 châu Á 2026 và vươn lên đầu bảng C khi Hàn Quốc và UAE hoà nhau 1-1.

U19 Việt Nam U19 Châu Á Indonesia
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo