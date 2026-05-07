U19 Việt Nam đối đầu chủ nhà Indonesia ở giải Đông Nam Á

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) vừa tiến hành lễ bốc thăm chia bảng Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 (ASEAN U19 Boys' Championship 2026). Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 13-6 với sự góp mặt của 11 đội tuyển tranh tài tại Indonesia. Các đội được chia thành 3 bảng đấu, trong đó có hai bảng 4 đội và một bảng 3 đội.

Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Timor Leste và Myanmar. Đây là một bảng đấu thú vị khi chính Indonesia cũng từng chung bảng với U17 Việt Nam, nhưng ngậm ngùi nhìn U17 Việt Nam đăng quang U17 Đông Nam Á một cách xứng đáng trên chính sân nhà của họ.

Trong khi đó, bảng B gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore và Brunei. Bảng C có sự góp mặt của Úc, Campuchia và Philippines. Với 3 bảng đấu này, U19 Úc là đội được lợi khi nằm ở bảng đấu được xem là "dễ thở" nhất.

Nếu U19 Việt Nam giành chức vô địch U19 Đông Nam Á 2026, bóng đá Việt Nam sẽ hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở mọi cấp độ khu vực Đông Nam Á, gồm U17, U19, U23 và đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 2025-2026.

Trước đó, U19 Việt Nam đã có đợt tập trung từ 19-4 đến nay, nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và hướng tới Vòng loại U20 châu Á 2027. Toàn đội dự kiến sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 18 đến 26-5 trước khi tranh tài ở giải đấu khu vực,

Việc rơi vào bảng đấu có chủ nhà Indonesia được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách cho U19 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ xát và tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ mạnh trong khu vực.

Theo thể thức giải đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm ở vòng bảng. Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết.