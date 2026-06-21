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World Cup 2026

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (21-6): Hà Lan và Thụy Điển mở màn

Quốc An - Đồ Họa: Quốc An

(NLĐO) - Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (21-6) với 5 trận thuộc bảng E, F và H, với tâm điểm sẽ là cuộc đối đầu Hà Lan - Thụy Điển

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (21-6) với tâm điểm là cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Thụy Điển tại bảng E, diễn ra lúc 0 giờ.

Sau trận hòa Nhật Bản ở lượt mở màn, Hà Lan buộc phải giành trọn 3 điểm để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp. Trong khi đó, Thụy Điển đang có lợi thế lớn về tâm lý sau chiến thắng trước Tunisia và được đánh giá là đối thủ không dễ bị khuất phục.

Đến 3 giờ, Đức sẽ đối đầu Bờ Biển Ngà trong trận cầu đáng chú ý của bảng đấu. Cả hai đội đều giành chiến thắng ở lượt trận ra quân, vì vậy đội thắng ở cuộc đối đầu trực tiếp này sẽ tiến rất gần tấm vé vào vòng knock-out.

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Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng chờ đợi hai màn so tài giữa Ecuador - Curacao và Nhật Bản - Tunisia lần lượt diễn ra vào 7 và 11 giờ. Dù được đánh giá vượt trội về đẳng cấp, Ecuador và Nhật Bản vẫn cần duy trì sự tập trung tối đa nếu không muốn bất ngờ xảy ra.

Khép lại ngày 21-6 là trận đấu cũng đáng mong chờ giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Saudi. Sau cú vấp khó tin trước Cape Verde ở lượt đầu tiên, Tây Ban Nha được kỳ vọng sẽ có màn thị uy khi gặp Ả Rập Saudi Arabia ở lượt trận thứ 2.

Về phía Ả Rập Saudi, trận hòa 1-1 trước Uruguay là kết cú hích lớn trước trận thứ gặp Tây Ban Nha. Đại diện châu Á cho thấy sự kỷ luật trong tổ chức phòng ngự và khả năng tận dụng tốt các tình huống cố định. Tuy nhiên, đối đầu Tây Ban Nha sẽ là thử thách hoàn toàn khác với Ả Rập Saudi.

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