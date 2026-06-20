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World Cup 2026

World Cup 2026: Đừng khóc cho Thổ Nhĩ Kỳ!

Trần Đoàn - Ảnh: AP

(NLĐO) - Ít ai ngờ chỉ sau 2 lượt trận của các bảng từ A đến D tại World Cup 2026, Thổ Nhĩ Kỳ lại trở thành đội thứ hai sau Haiti chính thức bị loại.

Sau thất bại 0-2 trước Úc ngày ra quân, họ lại gục ngã 0-1 trước Paraguay sáng 20-6 dù đội bóng Nam Mỹ chỉ còn 10 người từ phút bù giờ hiệp 1.

Đừng khóc cho Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Có cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi lệ

Nhiều người tiếc cho Thổ Nhì Kỳ khi đội bóng từng hạng 3 tại cúp thế giới 2002 sớm bị loại dù thể thức 48 đội níu kéo hy vọng cho những đội hạng ba có thành tích tốt ở các bảng.

Tuy nhiên, sự kiện này phản ánh đúng thực tế nghiệt ngã của bóng đá. Một đội tuyển không thể sống bằng thành tích quá khứ khi sức mạnh có hạn, phung phí quá nhiều cơ hội và không có phương án sửa sai.

Thống kê qua 2 thất bại vừa qua cho thấy các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ tung 62 pha dứt điểm (32 vào sáng 20-6 và 30 ở trận gặp Úc) nhưng chỉ có 13 lần bóng tìm đúng hướng khung thành và hiệu quả bằng không. Điều đáng nói là hiệp 2 trận gặp Paraguay, đối thủ của họ chỉ còn chơi với 10 người.

Khi World Cup ghi nhận các chỉ số thống kê cụ thể từ năm 1966, chưa đội nào dứt điểm nhiều nhưng lại "tịt ngòi" như Thổ Nhĩ Kỳ!

Điểm chung khác là Guler và đồng đội đều bất lực trước hàng phòng ngự nhiều tầng của Úc, Paraguay. Sau trận thua Úc, Thổ Nhĩ Kỳ lẽ ra phải chuẩn bị phương án chống phản công tốt hơn nhưng họ lại để đội bóng Nam Mỹ phá lưới từ rất sớm - giây thứ 65 - để rồi không thể phá được thế bế tắc.

Đừng khóc cho Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Chất lượng hàng tiền đạo của Thổ Nhĩ Kỳ ở giải này không được đánh giá cao khi đa số các chân sút mà HLV Montella có đều còn trẻ, non kinh nghiệm. Kenan Yildiz mới 21 tuổi và đang đầu quân cho Juventus, đội đang sa sút nhiều ở Serie A - giải đấu không còn tính cạnh tranh cao. Arda Guler, đang chơi cho Real Madrid, chỉ nổi trội ở khả năng kiến tạo.

Vì thế, đừng khóc than cho Thổ Nhĩ Kỳ!

Với kết quả lượt trận thứ 2 của bảng D (Mỹ thắng Úc 2-0, Paraguay thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0), đội đồng chủ nhà Mỹ sớm giành vé vào vòng 1/16 với ngôi nhất bảng. Từ World Cup 2026, FIFA đã áp dụng quy định ưu tiên chỉ số đối đầu trực tiếp nếu có 2 đội trở lên trong bảng bằng điểm.

Đừng khóc cho Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 3.


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