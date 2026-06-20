Paraguay mất người vì thẻ đỏ lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị loại sớm

Trước trận đấu này, chủ nhà Mỹ đã có được chiến thắng 2-0 trước Úc để vươn lên dẫn đầu bảng D. Để giữ nguyên cơ hội đi tiếp vào vòng loại trực tiếp, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải thắng trong sáng 20-6.

Ở trận đấu này, Thổ Nhĩ Kỳ dù thi đấu hơn người trong nguyên hiệp 2 nhưng vẫn không thể tìm được bàn gỡ hoà khi bị Paraguay dẫn trước từ phút thứ 2.

Paraguay dẫn bàn giây 65, nhận thẻ đỏ lịch sử cuối hiệp 1

Paraguay khởi đầu hoàn hảo ở lượt trận thứ 2 bảng D khi vượt lên dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ ngay từ phút thứ 2. Từ ngoài vòng cấm, Matias Galarza tung cú sút quyết đoán làm bó tay thủ môn Ugurcan Cakir, giúp đại diện Nam Mỹ sớm chiếm lợi thế.

Tuy nhiên, bàn thắng sớm không đồng nghĩa với thế trận áp đảo. Paraguay chủ động lùi sâu phòng ngự, nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng cho Thổ Nhĩ Kỳ. Thống kê hiệp một cho thấy đội bóng châu Âu cầm bóng tới 78%, tung ra 12 pha dứt điểm, hưởng 5 quả phạt góc và đạt chỉ số xG 0,54, vượt xa mức 0,11 của Paraguay.

.sohatv-player-embed { position: relative; width: 100%; aspect-ratio: 16 / 9; background: #000; overflow: hidden; } .sohatv-player-embed iframe { position: absolute; inset: 0; width: 100%; height: 100%; border: 0; }

Dù ép sân liên tục, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thiếu một chút may mắn để tìm bàn gỡ. Phút 32, các học trò của HLV Vincenzo Montella có tình huống đáng tiếc nhất khi cú dứt điểm đưa bóng lần lượt dội xà ngang rồi cột dọc khung thành Paraguay. Arda Guler và Hakan Calhanoglu cũng nhiều lần thử vận nhưng không thành.

Ở chiều ngược lại, Caceres suýt nhân đôi cách biệt ở phút 37 với cú sút căng từ ngoài vòng cấm, trước khi Julio Enciso bỏ lỡ cơ hội thuận lợi cuối hiệp.

Bước ngoặt xảy ra ở thời gian bù giờ khi VAR vào cuộc và trọng tài Ivan Barton rút thẻ đỏ trực tiếp với Miguel Almiron. Paraguay chỉ còn 10 người trên sân nhưng vẫn bảo toàn lợi thế 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Đây cũng là tấm thẻ đỏ lịch sử khi trọng tài phạt lỗi các cầu thủ che miệng khi đối đầu hoặc lời qua tiếng lại với đối thủ.

Ở tình huống này, cầu thủ Paraguay đã xảy ra tranh cãi với hậu vệ Mert Muldur của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong lúc lời qua tiếng lại, Almiron đã dùng tay che miệng khi nói chuyện với đối thủ. Tình huống này được tổ VAR rà soát và yêu cầu trọng tài Ivan Barton xem lại băng hình và đưa ra quyết định.

Dẫu vậy, với thế trận lép vế toàn diện và việc phải chơi thiếu người, đại diện Nam Mỹ sẽ đối mặt sức ép cực lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ trong hiệp hai.

Lợi thế hơn người vẫn không giúp Thổ Nhĩ Kỳ níu lại hy vọng đi tiếp

Bước sang hiệp 2 với lợi thế hơn người, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì sức ép liên tục về phía khung thành Paraguay. Deniz Gul, Demiral, Baris Yilmaz và Yildiz thay nhau dứt điểm nhưng đều không thể đánh bại thủ môn Orlando Gill, người thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng.

Trong hiệp đấu này, Paraguay đã phải rút 1 tiền đạo thay bằng tiền vệ để đảm bảo tuyến giữa, họ cũng buộc phải lùi sâu đội hình và liên tiếp tăng cường nhân sự cho hàng phòng ngự nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn. Dù vậy, đại diện Nam Mỹ vẫn nhiều phen thót tim khi Can Uzun sút chệch cột dọc trong gang tấc, còn Muldur đánh đầu nối đưa bóng đi ra ngoài.

Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn làm chủ thế trận trong hiệp đấu này, nhưng sự thiếu chính xác ở những pha dứt điểm cuối cùng cùng phong độ ấn tượng của thủ thành Orlando Gill khiến bàn gỡ hòa vẫn không đến.

Chung cuộc, Paraguay với 10 người vẫn trụ vững sau 7 phút bù giờ hiệp 2 trước các tình huống hãm thành từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Với kết quả này, Mỹ sớm giành vé đi tiếp, tấm vé còn lại của bảng đấu sẽ được xác định trong màn đọ sức của Paraguay và Úc ở lượt cuối.