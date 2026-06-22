Lịch thi đấu World Cup 2026 từ rạng sáng 22-6: Bỉ đấu Iran

Lịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay (22-6) với tâm điểm là cuộc chạm trán giữa Bỉ và Iran lúc 2 giờ ngày 22-6, tại bảng D.



Hai đội cùng có 1 điểm sau lượt mở màn và đều hướng đến chiến thắng đầu tiên tại giải. Bỉ được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Iran hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ nếu duy trì được phong độ đã thể hiện.

Hai trận đấu còn lại trong ngày gồm Uruguay gặp Cape Verde (5 giờ, bảng H) và New Zealand chạm trán Ai Cập (8 giờ, bảng G). Đây đều là những cuộc đối đầu quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026.