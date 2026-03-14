Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo về giá xăng dầu

Như vậy, giá xăng vẫn ở mức 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III ở 25.575 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel là 27.025 đồng/lít; dầu hỏa 26.932 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S là 18.661 đồng/kg.



Giá xăng dầu tiếp tục giữ nguyên trong kỳ điều hành tối ngày 14-3

Theo tính toán của cơ quan điều hành, đến ngày 13-3, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, kéo theo giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trong nước tăng từ 9,10% đến 29,79% so với ngày 12-3.

Do đó, để giữ giá xăng không tăng, ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục xả quỹ bình ổn. Xăng RON 95-III, dầu hỏa và mazut cùng có mức chi quỹ là 4.000 đồng/lít, còn dầu diesel 5.000 đồng/lít.

Đây là kỳ điều hành thứ 5 liên tiếp liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Theo Bộ Công Thương, việc giữ giá nhiên liệu tại kỳ điều hành này nhằm ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội.



Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết nếu tình hình thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục biến động tăng mạnh sẽ tiếp tục sử dụng Quỹ. Đến khi hết Quỹ, liên Bộ sẽ tính toán cả phương án trình Chính phủ để xin sử dụng ứng trước các kinh phí dự phòng nhằm bình ổn giá.

Được biết, trước khi chi sử dụng, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn khoảng hơn 5.600 tỉ đồng. Theo công bố của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), từ ngày 11-3 đến trước thời điểm điều chỉnh giá ngày 12-3, quỹ Bình ổn giá đã chi 1,44 tỉ đồng, còn tồn 2.799 tỉ đồng. Trong khi đó, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) báo cáo Quỹ bình ổn giá xăng dầu trước thời điểm điều hành giá xăng dầu ngày 12-3 là -342,17 tỉ đồng…

Do vậy, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trong đó có khả năng ứng trước hoặc bố trí nguồn dự phòng trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cùng với đó, hai bộ cũng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm bổ sung thêm công cụ tài khóa để bình ổn thị trường.