Liên đoàn Lao Động Khánh Hòa có Chủ tịch mới

Sáng 28-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị do ông Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Bùi Hoài Nam - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Hoài Nam, được điều động giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa (ngoài cùng bên trái)

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Vân - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Minh Thái - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Chử nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Đô Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngoài ra, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Đương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Chử đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 27-5-2026.