



Diễn viên Trần Đại Chính và NSND Mỹ Uyên trong vở kịch thử nghiệm "Ảo quan" của Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TP HCM

Hơn 20 tác phẩm của Việt Nam và Philippines, Mông Cổ, Ba Lan, Uzbekistan, Hàn Quốc, Israel, Trung Quốc, Nhật Bản… sẽ tranh tài tại Liên hoan Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025 tổ chức tại TP HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Ninh Bình.

Giai đoạn 1: từ ngày 15 đến 19-11, Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ VI chính thức diễn ra tại ba địa điểm: TP HCM, Hải Phòng và Hà Nội, quy tụ nhiều đoàn nghệ thuật trong nước cùng sự tham dự của ban giám khảo quốc tế. Đây là sự kiện trọng điểm do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức, hướng đến khẳng định sức sáng tạo của sân khấu đương đại Việt Nam trong xu thế hội nhập.

Khởi động tại TP HCM – điểm sáng của sân khấu thử nghiệm

Theo lịch trình, ngày 15-11, ban tổ chức sẽ đón tiếp các giám khảo quốc tế đến Việt Nam và tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo, Hội đồng Giám khảo để thống nhất quy chế và tiêu chí chấm chọn.

Từ ngày 16 đến 17-11, TP HCM trở thành tâm điểm khi liên tục giới thiệu 6 tác phẩm thử nghiệm đặc sắc, phản ánh sự đa dạng trong ngôn ngữ nghệ thuật và cách tân trong hình thức dàn dựng: "Kiều và Hoạn Thư" (Công ty cổ phần Sử Việt, Nhà hát Bông Sen) với thời lượng 120 phút tái hiện một góc nhìn mới về nhân vật Hoạn Thư trong Truyện Kiều, thể hiện tinh thần nữ quyền và tính biện chứng trong tâm lý con người;

NS Bình Tinh hứa hẹn tạo bất ngờ thú vị với vai diễn Công chúa Ngọc Hân trong vở cải lương thử nghiệm "Hồn thơ ngọc"

"Ảo quan" (Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B với 90 phút mang màu sắc siêu thực, nơi hình ảnh và âm thanh trở thành yếu tố dẫn dắt tâm lý nhân vật, tiêu biểu cho xu hướng sân khấu tâm lý – biểu tượng.

"Hồn thơ ngọc" (Nhà hát Thể nghiệm Thế giới Trẻ, diễn tại Nhà hát Trần Hữu Trang) là loại hình nghệ thuật cải lương kết hợp điện ảnh và âm nhạc đương đại, thể hiện sức trẻ và khát vọng thể nghiệm của nghệ sĩ Bình Tinh và dàn diễn viên trẻ hơn 60 người.

"Cơn hồng thủy" (Chi hội Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM) với 75 phút mang hơi thở xã hội hiện đại, đặt con người giữa biến động của niềm tin và lý tưởng.

"Sơn hà" (Sân khấu Sen Việt) – bi kịch về lòng trung nghĩa và vận mệnh dân tộc của nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga, dàn dựng theo thi pháp sử thi dành cho một diễn viên đó là NSƯT Tuyết Thu.

"Nguyệt Hạ" (Sân khấu kịch Hồng Vân) với 90 phút khai thác chất liệu huyền thoại và kịch tâm lý, tạo nên không gian mộng – thực đan xen giàu xúc cảm của tác giả Lê Duy Hạnh do NSND Hồng Vân đạo diễn.

Sáu vở diễn với phong cách, thể loại khác nhau thể hiện rõ sự sôi động và sức sáng tạo của sân khấu TP HCM, nơi nghệ sĩ luôn chủ động tìm tòi trong cấu trúc, âm nhạc, mỹ thuật và tương tác khán giả.

Hải Phòng và Hà Nội – nơi tiếp nối hành trình sáng tạo

Ngày 18-11, ban giám khảo di chuyển ra Hải Phòng, nơi Nhà hát Sân khấu Truyền thống Hải Phòng trình diễn vở "Giấc mơ chú ếch xanh" tại Rạp Sông Cấm. Tác phẩm 70 phút này sử dụng nhiều yếu tố sáng tạo mới lạ, hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ mang tính thử nghiệm độc đáo về giấc mơ môi trường xanh, hướng đến thông điệp bảo vệ mầm xanh của thế hệ trẻ.

Chiều cùng ngày, ban giám khảo di chuyển về Hà Nội để thưởng thức vở "Câu chuyện tình yêu" của Nhà hát Chèo Quân đội (số 45 ngõ 126 Xuân Đỉnh). Vở diễn là sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật chèo truyền thống và hơi thở hiện đại, gợi nên câu hỏi về tình yêu – danh dự – trách nhiệm trong xã hội hôm nay.

NSND Hồng Vân dàn dựng vở "Nguyệt Hạ" của tác giả Lê Duy Hạnh (Sân khấu kịch Hồng Vân)

Ngày 19-11, Liên hoan khép lại giai đoạn 1 bằng vở "Đào liễu" – tác phẩm mới của Nhà hát Chèo Hà Nội, trình diễn tại Rạp Đại Nam. Vở chèo mang phong cách biểu tượng, với cấu trúc mở và âm nhạc đương đại, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của nghệ thuật truyền thống khi được tiếp cận bằng tư duy thể nghiệm.

Ninh Bình – điểm hội tụ của sân khấu quốc tế

Giai đoạn 2, từ ngày 20 đến 30-11, Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm lần thứ VI sẽ diễn ra tại Nhà hát Phạm Thị Trân (65 Lê Đại Hành, phường Hoa Lư, Ninh Bình) và Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình (đường Đinh Điền, phường Đông Thành) .

Liên hoan tại Ninh Bình mở đầu bằng Lễ diễu hành đường phố và Lễ khai mạc lúc 20 giờ ngày 20-11, sau đó liên tiếp trình diễn 20 tác phẩm thử nghiệm đến từ Việt Nam và các quốc gia: Philippines, Mông Cổ, Ba Lan, Uzbekistan, Hàn Quốc, Israel, Trung Quốc, Nhật Bản…

Một số tác phẩm tiêu biểu gồm: "Các cụ gánh còng lưng" (Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Ninh Bình); "Sita: Tái hiện Sử thi Ramayana" (Hiệp hội Nghệ thuật Tích hợp Philippines); "Vũ trụ" (Nhà hát Nghiên cứu Sáng tạo Sân khấu Mông Cổ); "Mối tình thi vị" (Nhà hát Nghệ thuật Tiến hóa Bóng tối, Ba Lan); "Nghêu Sò Ốc Hến" (Liên đoàn Xiếc Việt Nam); "Tỳ bà ký" (Đoàn Việt Kịch TP Thụy An, Trung Quốc); "Hòa bình" (Nhà hát Uzume, Nhật Bản); "Người đi dép cao su" (Nhà hát Kịch Việt Nam); "Antigon" (Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội); "Đêm trăng đầm Hạ" (Nhà hát Kịch Hà Nội); "Đêm cuối" (Hội Sân khấu Hà Nội).

Vở cải lương "Hồn thơ ngọc" của đạo diễn NSƯT Lê Nguyên Đạt

Bên cạnh đó, Liên hoan còn có các hội thảo chuyên đề về nghệ thuật thử nghiệm, tạo cơ hội cho nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế chia sẻ phương pháp sáng tạo, thảo luận xu hướng mới của sân khấu thế giới.

Lễ bế mạc dự kiến diễn ra 20 giờ ngày 30-11 tại Nhà hát Phạm Thị Trân, Ninh Bình, khép lại một hành trình sáng tạo sôi động kéo dài nửa tháng.



