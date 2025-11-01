Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng, người lan tỏa hồn cốt Đờn ca tài tử Tây Đô

Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng

Rất nhiều học trò của nghệ nhân ưu tú Ái Hằng đoạt các giải thưởng cao tại TP HCM trong các cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương như: "Chuông vàng vọng cổ", "Bông lúa vàng"…

Ái Hằng bén duyên với đờn ca tài tử từ năm 1995

Sinh năm 1978 tại Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương (cũ), nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Thúy Hằng – nghệ danh Ái Hằng là gương mặt tiêu biểu của phong trào Đờn ca tài tử Nam Bộ tại vùng sông nước Cần Thơ. Chị bén duyên với bộ môn truyền thống này từ năm 1995, khi còn là một cô gái trẻ say mê tiếng đờn, câu vọng cổ.

Từ người thầy đầu tiên là nghệ nhân "Tư Bánh Ướt", chị đã nối dài con đường học hỏi, giáo huấn từ các danh sư như: Nghệ nhân dân gian Hoàng Tấn, NSƯT Trúc Linh, NNND Trường Út, NNND Thanh Tuyết, NNƯT Minh Huấn, NNƯT Minh Phú, NNƯT Kiều Nga, NSƯT Kiều Mỹ Dung… để dần hình thành phong cách ca diễn riêng, chuẩn mực mà đằm thắm.

Không chỉ nắm chắc 20 bài bản Tổ của Đờn ca tài tử với đủ các điệu Nam, Bắc, Oán, chị còn thể hiện khả năng sáng tạo, phân nhịp và xử lý giai điệu tinh tế. Giọng ca của chị mang sắc thái đậm chất tài tử Tây Đô: chuẩn mực về "trường canh", dày dặn về hơi, mà vẫn chan chứa cảm xúc, gửi gắm tình người qua từng câu ca.

Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng biểu diễn ĐCTT Nam Bộ

Ái Hằng - Hành trình gần 30 năm cống hiến

Từ khi bước vào con đường nghệ thuật đến nay đã 29 năm, Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng được giới chuyên môn đánh giá là giọng ca sáng và là người giữ lửa cho phong trào Đờn ca tài tử ở Cần Thơ.

Vừa qua, trong không khí trang trọng và đầy tự hào của Triển lãm Thành tựu Đất nước "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), không gian "Rạng rỡ Cần Thơ - Vị thế mới, tầm nhìn mới" của TP Cần Thơ đã trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt, thu hút hàng vạn lượt khách tham quan mỗi ngày.

Trong đó, sự góp mặt Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng với những tiết mục Đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ vang vọng giữa lòng Hà Nội, để lại ấn tượng sâu sắc về một miền Tây sông nước vừa mộc mạc vừa giàu bản sắc.

Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng

Là Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Tây Đô, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP Cần Thơ, và Hội viên Hội Nghệ sĩ Việt Nam, chị luôn hiện diện trong những chương trình nghệ thuật lớn của thành phố: từ "Khúc Tri Ân", "Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ", đến các chương trình phục vụ chính trị – xã hội tại Bến Ninh Kiều, Cầu đi bộ, hay các Liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên truyền lưu động.

Ái Hằng từng ghi dấu ấn qua hàng loạt liên hoan và hội thi cấp khu vực và toàn quốc như Festival Lúa gạo Hậu Giang 2009, Festival Đờn ca tài tử Bình Dương 2017, Liên hoan Long An 2019, Liên hoan quốc gia lần III tại Cần Thơ 2022, luôn mang về Huy chương Vàng, Bằng khen của UBND TP Cần Thơ và Cục Văn hóa cơ sở . Năm 2015, chị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú", ghi nhận chặng đường bền bỉ và thành tích nổi bật trong bảo tồn di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng

Ái Hằng - Người thầy tận tụy của thế hệ kế thừa

Với Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng, điều quý giá nhất không phải là giải thưởng mà là được truyền nghề cho lớp trẻ. Từ năm 2020, chị mở lớp Dân ca và Vọng cổ cho thiếu nhi tại Nhà Văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều; thường xuyên tham gia các lớp tập huấn tại Đồng Tháp, Vĩnh Long; hướng dẫn sinh viên Trường CĐ FPT và ĐH Nam Cần Thơ thực hiện các đồ án nghệ thuật.

Học trò của chị nhiều người đã thành danh, đạt Huy chương Vàng, Giải Nhất, Giải A tại các liên hoan toàn quốc như: Nguyễn Thị Thùy Trang, Bùi Thanh Quốc, Lê Thị Bé Thương, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Ngọc Truyền, Lâm Thị Kim Cương, Trần Thanh Điện, Nguyễn Hạnh Trang, Dương Thị Thảo My… – minh chứng cho dấu ấn sư phạm và ảnh hưởng lan tỏa của người nghệ nhân tận tâm.

Chị thường nói giản dị: "Tôi chỉ mong các em yêu và hiểu cái đẹp của Đờn ca tài tử, để câu ca, tiếng đờn vẫn vang mãi trong lòng những ai đam mê nghệ thuật ĐCTT Nam Bộ".

Nghệ nhân ưu tú Ái Hằng

Vinh danh người giữ hồn tài tử Tây Đô

Trong gần ba thập niên hoạt động, nghệ nhân ưu tú Ái Hằng đã được trao rất nhiều Giấy khen, Bằng khen, Huy chương Vàng từ Sở Văn hóa, Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật, UBND TP Cần Thơ và Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, đặc biệt là Huy chương Vàng tiết mục "Anh Hai tài tử" tại Liên hoan toàn quốc năm 2022, cùng nhiều giải đạo diễn, dàn dựng và giảng dạy xuất sắc.

Ái Hằng còn là đạo diễn và cố vấn chuyên môn, mang tinh thần đổi mới, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa TP Cần Thơ, để "đờn ca tài tử" không chỉ sống trong ký ức mà vang lên giữa đời sống đương đại.

"Bằng tài năng, tâm huyết và lòng yêu nghề, chị không chỉ giữ gìn một giá trị văn hóa vô giá mà còn truyền trao ngọn lửa đam mê cho thế hệ mai sau – để tiếng đờn, câu ca tài tử mãi ngân vang giữa lòng Tây Đô" – NSƯT Huỳnh Nhật Danh nhận xét.



