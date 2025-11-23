Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 lan tỏa tinh thần sẻ chia

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế năm 2025 khai mạc ngày 23-11 tại Hà Nội, với sự tham gia của các Đại sứ quán, Trung tâm Văn hóa nước ngoài tại Việt Nam cùng các Sở Ngoại vụ đại diện các tỉnh thành và doanh nghiệp.



Phu nhân Ngô Phương Ly cùng phu nhân Lê Nguyệt Anh tham quan các gian hàng trưng bày tại Liên hoan. Ảnh: BTC

Liên hoan vinh dự đón tiếp bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm; bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Hoài Trung; bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng các lãnh đạo, các vị đại sứ, trưởng cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế và đông đảo người dân.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, phu nhân Lê Nguyệt Anh đánh giá cao giá trị nhân văn cốt lõi mà các kỳ liên hoan luôn hướng tới, giúp văn hóa và ẩm thực trở thành sợi dây gắn kết trái tim, để mỗi sự sẻ chia đều có thể vượt qua khoảng cách địa lý và biên giới.

Từ trái qua: Phu nhân Ngô Phương Ly, phu nhân Lê Nguyệt Anh cùng các đại biểu tại Liên hoan Văn hoá Ẩm thực Quốc tế 2025. Ảnh: BTC

Mỗi gian hàng, mỗi món ăn, mỗi câu chuyện văn hóa được kể qua hương vị đều góp phần thắp lên những nhịp cầu kết nối - nơi các giá trị dân tộc gặp nhau, nơi sự thấu hiểu nảy nở và nơi tình bạn giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế được nuôi dưỡng bằng sự chân thành và lòng nhân ái.

"Chương trình năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức đúng dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23-11. Đây là thời khắc để chúng ta cùng chiêm nghiệm và tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của văn hóa các quốc gia - nơi mỗi hương vị không chỉ gợi nhắc quê hương mà còn kể những câu chuyện về lịch sử, phong tục, nghệ thuật và tâm hồn của mỗi dân tộc. Một hành trình của hương vị chính là một hành trình của ký ức, của cảm xúc và của sự thấu hiểu lẫn nhau" - Phu nhân Lê Nguyệt Anh bày tỏ.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng bà Hà Thị Nga (áo dài tím) tham quan các gian hàng trưng bày tại Liên hoan. Ảnh: BTC

Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng thay mặt ban tổ chức gửi những lời chia sẻ và thăm hỏi sâu sắc tới các địa phương, gia đình, người dân Việt Nam đang gánh chịu những mất mát nặng nề bởi thiên tai, bão lũ.

Ban tổ chức sẽ gửi tới một số địa phương gánh chịu thiên tai, lũ lụt như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Tĩnh, TP Huế… toàn bộ khoản thu đóng góp tại kỳ liên hoan lần này.

Phu nhân Lê Nguyệt Anh phát biểu tại Liên hoan

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhìn nhận Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025 là một không gian để tôn vinh sự đa dạng văn hóa và ẩm thực. Đồng thời cũng là dịp để cùng hướng lòng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ tại miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tại sự kiện, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì những thiệt hại nặng nề mà bão lũ đã gây ra.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu. Ảnh: BTC

Chính phủ Trung Quốc đã quyết định dành khoản hỗ trợ 500.000 USD tiền mặt và các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam cũng sẽ tiếp tục đóng góp thông qua nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau để gửi tới những địa phương, người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt.

Liên hoan Văn hóa ẩm thực Quốc tế 2025 được Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao tổ chức với chủ đề "Trip of Flavours - Hành trình vị giác khắp năm châu".

Gần 20.000 lượt khách đến tham quan, thưởng thức các món ăn tại Liên hoan

Với quy mô lớn hơn mọi năm, Liên hoan năm nay đã trở thành biểu tượng của sự giao lưu văn hóa ẩm thực, tinh thần hữu nghị, sẻ chia, đoàn kết quốc tế với sự tham gia của 128 gian hàng đến từ 50 Đại sứ quán, 20 cơ quan ngoại vụ địa phương, 8 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao cùng các doanh nghiệp và nhiều tổ chức quốc tế.

Ban Tổ chức ước tính gần 20.000 lượt khách đến tham quan, thưởng thức các món ăn đa dạng, đặc trưng của nhiều quốc gia được chế biến và bày bán tại không gian chung của liên hoan.