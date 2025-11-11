Thưởng thức tinh hoa ẩm thực toàn cầu tại Hà Nội

Với chủ đề "Hành trình vị giác khắp năm châu", Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 22 và 23-11 tại Khu Ngoại giao Đoàn, Hà Nội. Liên hoan Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn phối hợp với Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Thông tin và Báo chí, Báo Thế giới và Việt Nam… tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức, Ban cố vấn Ctrao đổi về nội dung chương trình Liên hoan

Thông tin tại buổi họp báo vào ngày 11-11, bà Hoàng Thu Nga, Phó Trưởng Ban tổ chức liên hoan, cho biết Liên hoan mang ý nghĩa tôn vinh ẩm thực như một hành trình của cảm xúc và kết nối, nơi mỗi món ăn không chỉ là hương vị mà còn là câu chuyện về văn hóa, lịch sử và bản sắc của từng quốc gia. Qua từng món ăn, chúng ta không chỉ chia sẻ hương vị mà còn chia sẻ sự sáng tạo, thấu hiểu lẫn nhau và khơi dậy tinh thần hợp tác.

Với sự tham gia của hơn 120 gian hàng đến từ các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, Trung tâm văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ địa phương, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, Liên hoan năm nay hứa hẹn mang đến một bức tranh đa sắc về tinh hoa ẩm thực toàn cầu, đồng thời khẳng định hình ảnh Việt Nam trong vai trò "ngôi nhà chung" của văn hóa thế giới.

Bà Hoàng Thu Nga, Phó trưởng Ban tổ chức Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025, phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí

"Liên hoan lần này cũng đánh dấu bước phát triển mới về chất lượng tổ chức, khi các hoạt động trình diễn, giao lưu văn hóa và trải nghiệm ẩm thực được thiết kế phong phú, đa chiều hơn, tạo nên một không gian thưởng thức trọn vẹn cho công chúng và bạn bè quốc tế.

Thông qua sự hội tụ này, chúng ta không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của văn hóa ẩm thực toàn cầu, mà còn lan tỏa thông điệp về một Việt Nam năng động, thân thiện và sẵn sàng kết nối vì hòa bình, hợp tác và phát triển"- bà Hoàng Thị Nga cho hay.

Các đại biểu thưởng thức ẩm thực Việt tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 11-11

Liên hoan hứa hẹn sẽ là điểm hẹn văn hóa đặc sắc trong mùa lễ hội cuối năm, nơi du khách và bạn bè quốc tế được khám phá thế giới qua từng món ăn. Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên, Ban tổ chức ứng dụng công nghệ số với "Góc tương tác số" – nơi khách tham quan có thể tra cứu thông tin chương trình, xem sơ đồ sự kiện, tìm hiểu các món ăn đặc trưng của từng quốc gia, đồng thời tham gia các hoạt động trải nghiệm đa phương tiện hiện đại.

Đầu bếp Pakistan chế biến món bánh nướng truyền thống tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2024

Trong khuôn khổ liên hoan có chuỗi hoạt động mới mẻ, sáng tạo như "Nhật ký ẩm thực không biên giới", "Fashion Food Show", "Global Beer Fest". Các khu vực "Mái nhà chung ASEAN", "Đại lộ ẩm thực toàn cầu" và "Ba miền đất Việt", mang đến một hành trình vị giác đa sắc màu nơi ẩm thực, văn hóa và con người giao hòa trong cùng một không gian mở, sống động.