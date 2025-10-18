Bất ngờ với số lượng sinh viên quốc tế của một trường cao đẳng ở TP HCM

Ngày 18-10, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn (TP HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho 2.000 tân sinh viên. Điểm nhấn của năm nay chính là sự hiện diện của hơn 250 tân sinh viên quốc tế đến từ Myanmar, Lào, Campuchia, Cuba, Thái Lan...

Nữ sinh Myanmar chụp ảnh kỷ niệm cùng giảng viên Việt Nam tại lễ khai giảng năm học mới.

Em Han Thwe Chue, sinh viên Myanmar, hiện đang học ngành ngôn ngữ Nhật, cho biết Việt Nam là quốc gia có môi trường học tập tốt, đặc biệt là học phí tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc du học ở Nhật Bản.

"Việt Nam có nhiều nét văn hóa tương đồng với Myanmar nên em rất dễ thích nghi. Ngoài ra, giảng viên và sinh viên Việt Nam rất năng động, thân thiện. Điều này đã khiến em thêm yêu Việt Nam và muốn gắn bó học tập nhiều hơn " - nữ sinh Myanmar hào hứng nói.

Tại buổi lễ khai giảng, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TP HCM, gửi lời cảm ơn đến nhà trường vì đã có những suất học bổng hỗ trợ sinh viên Cuba. Trong đó, các ngành mà sinh viên Cuba theo học tại trường đều là những ngành học mũi nhọn, trọng yếu đối với quá trình phát triển của Cuba.

Tổng Lãnh sự Cuba tại TP HCM nhấn mạnh sinh viên Cuba sang học tập tại Việt Nam sẽ là nhân tố quan trọng trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa hai quốc gia.

Tổng Lãnh sự Cuba tại TP HCM gửi lời cảm ơn đến nhà trường vì đã trao tặng các suất học bổng cho sinh viên Cuba

Trường CĐ Bách Khoa Sài Gòn trao 8 suất học bổng toàn phần dành cho sinh viên Cuba và Lào

TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng nhà trường, đánh trống khai giảng năm học mới.

Theo TS Hoàng Văn Phúc, Hiệu trưởng Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, hiện nay, nhà trường có khoảng 500 sinh viên, đang theo học ở 4 ngành: ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn, công nghệ thông tin, du lịch. Trong đó, chỉ riêng năm 2025 đã có hơn 250 tân sinh viên quốc tế trúng tuyển vào trường.

TS Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh 5 định hướng trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển bền vững của nhà trường.

Trong đó, ưu tiên hàng đầu là cập nhật các môn học mới về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI); đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng "học đi đôi với hành, lý thuyết gắn với thực tiễn"; phấn đấu trên 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề; phát triển đội ngũ giảng viên; mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế.

"Tri thức chỉ bền vững khi đi cùng nhân cách. Hãy rèn luyện kỷ luật, trung thực và tinh thần trách nhiệm. Một người thợ giỏi, trước hết phải là một con người tử tế – đó là giá trị cốt lõi mà nhà trường mong muốn các thế hệ sinh viên ghi nhớ" - TS Hoàng Văn Phúc nói.

