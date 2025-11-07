Liên tiếp những chuyến bay miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ về miền Trung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Liên tiếp những chuyến bay miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ về miền Trung

Dương Ngọc

(NLĐO)- Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietravel Airlines triển khai chương trình miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ đến miền Trung.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết chỉ sau ít ngày triển khai chương trình miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ đến miền Trung, hơn 4 tấn hàng đã được vận chuyển tới các khu vực chịu ảnh hưởng.

Liên tiếp những chuyến bay miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ về miền Trung - Ảnh 1.

Các lô hàng cứu trợ được Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí đến miền Trung

Trước đó, từ ngày 30-10, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) triển khai chính sách miễn toàn bộ cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các loại phí liên quan đối với hàng hóa cứu trợ từ các sân bay trên cả nước đến các điểm tiếp nhận tại Huế, Đà Nẵng và Chu Lai. 

TIN LIÊN QUAN

Hàng hóa được ưu tiên xếp tải bao gồm nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo và các vật dụng thiết yếu. Hãng cũng công bố khoản ủng hộ 5,5 tỉ đồng từ tập thể người lao động để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. 

Các tổ chức, đơn vị thiện nguyện có nhu cầu gửi hàng cần liên hệ thông qua Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, hoặc các tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ. Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Liên Hoa - Ban Kế hoạch & Tiếp thị Hàng hóa SĐT: 0395216659, Email: hoantl@vietnamairlines.com

Liên tiếp những chuyến bay miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ về miền Trung - Ảnh 2.
Liên tiếp những chuyến bay miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ về miền Trung - Ảnh 3.

Vietravel Airlines triển khai chương trình "Chuyên chở yêu thương"

Tương tự, từ ngày 4-11 đến hết 20-11, Vietravel Airlines triển khai chương trình "Chuyên chở yêu thương", miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ trên các chuyến bay từ TP HCM và Hà Nội đến Đà Nẵng. Các lô hàng bao gồm lương thực, quần áo, thuốc men và vật dụng thiết yếu sẽ được sắp xếp ưu tiên vận chuyển. Các đại lý được ủy quyền của hãng tại nhiều khu vực sẽ thay mặt tiếp nhận, kiểm tra và cân hàng trước khi đưa lên chuyến bay. 

Để được hỗ trợ, tổ chức hoặc cá nhân gửi hàng cần cung cấp thư ngỏ hoặc công văn nêu rõ thông tin, chủng loại và khối lượng hàng. Riêng với mặt hàng thuốc men, cần bổ sung giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhằm đảm bảo an toàn vận chuyển.

Liên tiếp những chuyến bay miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ về miền Trung - Ảnh 4.
Liên tiếp những chuyến bay miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ về miền Trung - Ảnh 5.

Bamboo Airways cũng thông báo tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến miền Trung

Bamboo Airways cũng thông báo tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ từ ngày 5-11 đến 15-11 trên các chuyến bay từ TP HCM và Hà Nội đến Đà Nẵng, Quy Nhơn. Ngay trong đêm 4-11, hãng đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP HCM vận chuyển 1,5 tấn hàng lên chuyến bay QH154 khởi hành sáng 5-11 đến Đà Nẵng. 

Hàng hóa bao gồm các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nhu yếu phẩm, được yêu cầu đóng gói chắc chắn, mỗi kiện không vượt quá 40 kg và mỗi lô hàng không quá 500 kg. Đơn vị gửi cần có công văn chính thức, danh sách hàng cứu trợ chi tiết và liên hệ thông qua các tổ chức được cấp phép. Bamboo Airways không tiếp nhận hàng hóa chứa pin hoặc các vật phẩm nguy hiểm. Thông tin liên hệ: salescargo@bambooairways.com

Đại diện các hãng đều bày tỏ mong muốn đây sẽ là hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và góp phần tiếp sức cho người dân miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Tin liên quan

Cục Hàng không yêu cầu rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay

Cục Hàng không yêu cầu rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay

(NLĐO)- Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay, hãng bay rà soát quy trình kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên máy bay

3 sân bay áp dụng kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 những ngày tới

(NLĐO)- Từ ngày 20-10 đến hết ngày 28-10, áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.

Thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, khách bay tăng 2 con số

(NLĐO)- 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không ước đạt 64,1 triệu hành khách, trong đó khách bay quốc tế tăng mạnh.

miền Trung hàng không chuyến bay
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo