Liên tiếp những chuyến bay miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ về miền Trung

Đại diện Vietnam Airlines cho biết chỉ sau ít ngày triển khai chương trình miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ đến miền Trung, hơn 4 tấn hàng đã được vận chuyển tới các khu vực chịu ảnh hưởng.

Các lô hàng cứu trợ được Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí đến miền Trung



Trước đó, từ ngày 30-10, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) triển khai chính sách miễn toàn bộ cước vận chuyển, phụ thu nhiên liệu và các loại phí liên quan đối với hàng hóa cứu trợ từ các sân bay trên cả nước đến các điểm tiếp nhận tại Huế, Đà Nẵng và Chu Lai.

Hàng hóa được ưu tiên xếp tải bao gồm nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo và các vật dụng thiết yếu. Hãng cũng công bố khoản ủng hộ 5,5 tỉ đồng từ tập thể người lao động để hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Các tổ chức, đơn vị thiện nguyện có nhu cầu gửi hàng cần liên hệ thông qua Hội Chữ thập đỏ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, hoặc các tổ chức, doanh nghiệp được cơ quan chức năng xác nhận mục đích hỗ trợ. Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Liên Hoa - Ban Kế hoạch & Tiếp thị Hàng hóa SĐT: 0395216659, Email: hoantl@vietnamairlines.com

Vietravel Airlines triển khai chương trình "Chuyên chở yêu thương"

Tương tự, từ ngày 4-11 đến hết 20-11, Vietravel Airlines triển khai chương trình "Chuyên chở yêu thương", miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ trên các chuyến bay từ TP HCM và Hà Nội đến Đà Nẵng. Các lô hàng bao gồm lương thực, quần áo, thuốc men và vật dụng thiết yếu sẽ được sắp xếp ưu tiên vận chuyển. Các đại lý được ủy quyền của hãng tại nhiều khu vực sẽ thay mặt tiếp nhận, kiểm tra và cân hàng trước khi đưa lên chuyến bay.

Để được hỗ trợ, tổ chức hoặc cá nhân gửi hàng cần cung cấp thư ngỏ hoặc công văn nêu rõ thông tin, chủng loại và khối lượng hàng. Riêng với mặt hàng thuốc men, cần bổ sung giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhằm đảm bảo an toàn vận chuyển.

Bamboo Airways cũng thông báo tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ đến miền Trung

Bamboo Airways cũng thông báo tiếp nhận vận chuyển miễn phí hàng hóa cứu trợ từ ngày 5-11 đến 15-11 trên các chuyến bay từ TP HCM và Hà Nội đến Đà Nẵng, Quy Nhơn. Ngay trong đêm 4-11, hãng đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP HCM vận chuyển 1,5 tấn hàng lên chuyến bay QH154 khởi hành sáng 5-11 đến Đà Nẵng.

Hàng hóa bao gồm các mặt hàng thiết yếu như lương thực, nhu yếu phẩm, được yêu cầu đóng gói chắc chắn, mỗi kiện không vượt quá 40 kg và mỗi lô hàng không quá 500 kg. Đơn vị gửi cần có công văn chính thức, danh sách hàng cứu trợ chi tiết và liên hệ thông qua các tổ chức được cấp phép. Bamboo Airways không tiếp nhận hàng hóa chứa pin hoặc các vật phẩm nguy hiểm. Thông tin liên hệ: salescargo@bambooairways.com

Đại diện các hãng đều bày tỏ mong muốn đây sẽ là hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm cộng đồng và góp phần tiếp sức cho người dân miền Trung vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.