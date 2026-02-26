HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Liên tục xảy ra cướp vàng ở miền Tây

Tâm Quân

(NLĐO) – Từ mùng 2 Tết đến nay, ở miền Tây liên tục xảy ra nhiều vụ cướp vàng. Trong đó, nạn nhân đa phần là phụ nữ.

Chiều 26-2, Công an phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng cướp giật dây chuyền vàng của nhiều người phụ nữ.

Liên tục xảy ra cướp vàng ở miền Tây: Tình hình đáng báo động năm 2026 - Ảnh 1.

Công an đang lấy lời khai đối tượng Lại Thanh Linh. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, ngày 26-2, Công an phường Cao Lãnh đã mời Lại Thanh Linh (SN 2003; ngụ khóm Tịnh Mỹ, phường Cao Lãnh) - đối tượng nghi vấn trong các vụ cướp giật tài sản.

Qua đấu tranh, Linh khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản trong tháng 2 trên địa bàn phường Cao Lãnh. Nạn nhân trong các vụ đều là phụ nữ đeo dây chuyền vàng, điều khiển xe trên các đoạn đường vắng. Tổng số tài sản mà Linh cướp được là gần 4 chỉ vàng 18k.

Trước đó, vào sáng 18-2 (nhằm mùng 2 Tết), bà N.T.H. (SN 1976) điều khiển xe tay ga chở bà L.T.H.M. (SN 1991) lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đi từ hướng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp về hướng Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang (thuộc khu vực 13, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ) thì bất ngờ bị một đối tượng áp sát, giật tài sản.

Cú giật mạnh khiến 2 nạn nhân đi xe máy ngã sang phần đường chiều ngược lại. Cùng lúc, chiếc xe tải do ông N.V. L. đang lưu thông hướng ngược lại, đã va chạm với 2 nạn nhân.

Hậu quả, bà H. tử vong tại chỗ; còn bà M. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Đối tượng cướp giật ngay sau đó đã tăng ga bỏ trốn.

Sau vài giờ, công an đã khống chế và bắt giữ đối tượng cùng phương tiện. Bước đầu xác định đối tượng gây ra vụ cướp giật là Bùi Vĩnh An (SN 1997; ngụ tỉnh An Giang).

Sáng 20-2 (mùng 4 Tết), tại khu vực chùa Quán Âm Phật Đài (Mẹ Nam Hải) ở ở phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau, Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi; ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã cướp giật sợi dây chuyền vàng của một người phụ nữ đi chùa.

Bị cướp giật tài sản, nạn nhân tri hô. Lúc này, lực lượng Công an phường Hiệp Thành phối hợp cùng CSGT và cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự gần khu vực chùa đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ Hoa.

Khoảng 4 giờ ngày 23-2, ông L.C. (65 tuổi, ngụ xã Cái Nước) đi tập thể dục trên tuyến đường 19-5. Tại đây, ông C. đã bị một người lạ tiếp cận rồi dùng dao đe dọa để cướp chiếc nhẫn 24K với trọng lượng 1 lượng vàng.

Khi xảy ra sự việc, do sợ đối tượng làm bị thương nên ông C. không dám tri hô, không kháng cự và thậm chí còn chủ động tháo chiếc nhẫn trên ra khỏi tay để tên cướp lấy.

Theo lời khai của ông C., sau khi cướp vàng, đối tượng chạy bộ về hướng cầu Lương Thực. Thời điểm trên, không ai chứng kiến vụ việc.

Vụ việc được con gái của ông C. trình báo đến Công an xã Cái Nước. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Cái Nước đã làm việc với bị hại, trích xuất camera và thu thập các thông tin để phục vụ quá trình điều tra.

Tin liên quan

Điều tra vụ người đàn ông bị cướp nhẫn vàng khi đi tập thể dục buổi sáng

Điều tra vụ người đàn ông bị cướp nhẫn vàng khi đi tập thể dục buổi sáng

(NLĐO) – Lo sợ bị gây thương tích, ông L.C. đã chủ động tháo chiếc nhẫn vàng 24K với trọng lượng 1 lượng đưa cho kẻ cướp.

Bắt đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng Ngọc Oanh

(NLĐO)- Khi chủ tiệm đưa 1 sợi dây chuyền vàng 24K, khối lượng 5 chỉ cho xem, lợi dụng sơ hở, Mạnh cầm tài sản bỏ chạy ra ngoài

Lâm Đồng: Bắt nhanh tên cướp lẩn trốn trong rẫy cà phê

(NLĐO) - Sau khi cướp giật chiếc điện thoại của người dân, Minh bỏ trốn vào rẫy cà phê nhưng bị công an tỉnh Lâm đồng điều tra và truy bắt sau đó.

cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đồng Tháp cướp giật tài sản tỉnh cà mau tỉnh an giang
