Pháp luật

Liều lĩnh leo rào ăn trộm giữa ban ngày, chưa kịp nổ máy xe SH đã bị bắt

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Do sơ hở để chìa khóa trên xe, một phụ nữ ở Tây Ninh suýt mất chiếc SH Mode giữa ban ngày

Ngày 30-4, Công an phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) cho biết đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Thanh Phong (SN 1991, ngụ khu phố Trường Lộc, phường Long Hoa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trộm cắp xe máy liều lĩnh giữa ban ngày tại Tây Ninh bị bắt Ngay tại trận - Ảnh 1.

Phong tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 28-4, do không có nghề nghiệp ổn định và cần tiền tiêu xài, Phong nảy sinh ý định trộm cắp.

Khi đi bộ đến khu vực đường Nguyễn Trãi (phường Tân Ninh), đối tượng phát hiện Honda SH Mode của chị Đặng Thị Ngọc Giàu (SN 1989, ngụ phường Tân Ninh) dựng trong khuôn viên nhà, chìa khóa vẫn cắm trên xe, không có người trông coi.

Lợi dụng sơ hở, Phong leo rào đột nhập vào bên trong, lấy chìa khóa mở cổng rồi quay lại dắt xe ra ngoài nhằm chiếm đoạt.

Tuy nhiên, khi vừa di chuyển được một đoạn và chuẩn bị nổ máy tẩu thoát, đối tượng bị anh Lương Quốc Bảo (chồng chị Giàu) phát hiện, tri hô và cùng người dân kịp thời khống chế, bắt giữ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật là chiếc xe mô tô cùng một số vật dụng liên quan.

Qua xác minh, tài sản bị chiếm đoạt có giá trị khoảng 30 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bắt nhóm đối tượng gây náo loạn ở Tây Ninh trong đêm 23-4

(NLĐO)- Khởi tố nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô nẹt pô, mang dao tự chế và hung khí chạy tốc độ cao, gây rối trật tự trên đường phố ở Tây Ninh

Hai đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại các khu vực giáp ranh ở TPHCM và Đồng Nai

(NLĐO)- Hai đối tượng trên bị công an truy nã về tội "trộm cắp tài sản"

Phạt tù đối tượng dùng biển số giả, lái xe tông vào xe CSGT ở Tây Ninh

(NLĐO) - Khi bị phát hiện vi phạm tốc độ, đối tượng đã liều lĩnh tông thẳng vào xe đặc chủng của CSGT nhằm thoát thân.

tỉnh Tây Ninh trộm cắp tài sản đường Nguyễn Trãi trộm xe SH trộm xe máy Công an tỉnh Tây Ninh Tây Ninh
