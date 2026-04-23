Phạt tù đối tượng dùng biển số giả, lái xe tông vào xe CSGT ở Tây Ninh

Ngày 23-4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 4, tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Hoài Nhớ (21 tuổi; ngụ xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh) 1 năm 3 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ" là lực lượng CSGT.

Bị cáo Nguyễn Võ Hoài Nhớ tại tòa và lúc điều khiển ô tô tông vào xe CSGT

Theo cáo trạng, dù chưa có giấy phép lái xe nhưng vào khoảng 7 giờ ngày 23-11-2025, Nhớ vẫn điều khiển ô tô mang BKS 60C-736.65 lưu thông trên đường.

Để đối phó với cơ quan chức năng, trước đó Nhớ đã lên mạng đặt mua biển số giả 63C-376.32 rồi gắn đè lên biển số thật của phương tiện.

Đến 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, khi đang lưu thông trên tuyến ĐT816, Nhớ bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Nhớ không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga, lạng lách bỏ chạy. Khi đến khu vực xã Bình Đức (tỉnh Tây Ninh), do bị một xe tải phía trước chắn đường nên Nhớ buộc phải dừng lại và tìm cách quay đầu xe.

Lúc này, một cán bộ CSGT điều khiển mô tô đặc chủng áp sát, chặn đầu xe và yêu cầu Nhớ tắt máy.

Thế nhưng, Nhớ vẫn ngoan cố nhấn ga, đánh lái tông thẳng vào xe đặc chủng khiến phương tiện của lực lượng chức năng bị ngã, cán bộ CSGT bị hất văng ra đường. Rất may, cán bộ này không bị thương tích nghiêm trọng.

Sau khi gây ra va chạm, Nhớ tiếp tục điều khiển xe chạy vào khu dân cư. Tại đây, đối tượng nhanh chóng tháo biển số giả vứt xuống kênh gần đó để phi tang rồi bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, qua trích xuất hình ảnh và các chứng cứ liên quan, Nhớ phải cúi đầu nhận tội.