Pháp luật

Liều lĩnh trộm ở trạm biến áp, khiến nhiều đường điện Đà Nẵng - Quảng Ngãi tê liệt

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Đối tượng lợi dụng các trạm biến áp vắng người để ra tay trộm cắp, cắt hàng loạt dây điện để đi bán

Ngày 2-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ "siêu trộm" Trần Văn Tuấn (46 tuổi, trú phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng).

Tuấn là nghi phạm chính của hàng loạt vụ trộm dây điện khiến nhiều trạm biến áp ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi bị tê liệt.

Siêu trộm Trần Văn Tuấn bị bắt vì trộm dây điện ở Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Trần Văn Tuấn tại hiện trường vụ trộm

Lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ Đoàn Ngọc Đình (trú xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, từ đầu tháng 11-2025, trên địa bàn Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm dây điện tại các trạm biến áp ở khu dân cư và khu sản xuất, gây thiệt hại gần 400 triệu đồng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Qua rà soát, trinh sát xác định Tuấn có 4 tiền án, thường xuyên di chuyển ban đêm, có nhiều dấu hiệu bất minh. "Siêu trộm" này thường đi lại giữa Đà Nẵng - Quảng Ngãi để tìm địa điểm gây án, chủ yếu nhắm vào các trạm biến áp tách biệt, ít người qua lại.

Tuấn còn móc nối với các điểm thu mua phế liệu để tiêu thụ tang vật một cách nhanh chóng vào ban đêm.

Siêu trộm Trần Văn Tuấn bị bắt vì trộm dây điện ở Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Tang vật của vụ trộm

Tại cơ quan công an, Tuấn khai vì nghiện đánh bạc qua mạng, không có việc làm nên nảy sinh ý định trộm dây điện. Ban ngày, Tuấn đi dò tìm các trạm biến áp vắng người. Khi đêm đến, đối tượng này mang dụng cụ tới cắt trộm dây điện rồi bán cho 2 cơ sở thu mua phế liệu do Đoàn Ngọc Đình và Võ Thị Trinh (xã Chiêm Đàn, TP Đà Nẵng) làm chủ.

Tang vật thu giữ gồm 128 kg dây đồng, xe máy, túi dụng cụ phá cắt, điện thoại và nhiều sim rác phục vụ liên lạc.

Ngoài trộm cắp, Tuấn còn có dấu hiệu đánh bạc qua mạng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Văn Tuấn, Đoàn Ngọc Đình và Võ Thị Trinh theo quy định.

Tin liên quan

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng thăm gia đình đôi vợ chồng mất tích hơn nửa tháng

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng thăm gia đình đôi vợ chồng mất tích hơn nửa tháng

(NLĐO) – Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng - thăm, tặng quà cho gia đình 2 vợ chồng tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Pứt.

Cháy lớn tại Đà Nẵng, cột khói cuồn cuộn sau Bệnh viện Hòa Vang

(NLĐO) – Một đám cháy dữ dội bùng lên tại bãi xe tải gần Quốc lộ 14B, khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện và robot chữa cháy.

Đà Nẵng xuất quân thực hiện Chiến dịch Quang Trung, dựng lại nhà cho dân vùng lũ

(NLĐO) - Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng xuất quân, thực hiện Chiến dịch Quang Trung dựng lại nhà cho người dân vùng lũ Đắk Lắk

tỉnh Quảng Ngãi trạm biến áp Công an TP Đà Nẵng đường dây điện trộm dây điện
    Thông báo