Linh hoạt hỗ trợ lao động nữ

Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam), có đến 17,6% người lao động (NLĐ) không sống cùng con dưới 18 tuổi do thu nhập thấp và thiếu điều kiện chăm sóc. Nhiều nữ công nhân (CN) phải chuyển đổi công việc, tạm nghỉ việc để chăm con hoặc gửi con về quê cho ông bà chăm sóc để tiết giảm chi phí.

Hỗ trợ tối đa

Từng có công việc với mức lương ổn định nhưng chị Nguyễn Thị Thu Phương phải nghỉ việc và chuyển sang chạy xe công nghệ để thuận tiện chăm sóc và đưa rước con nhỏ đi học.

Sau khi ly hôn, chị Phương nhận trách nhiệm nuôi con. Khi ấy, cuộc sống khó khăn, một mình vừa lo kinh tế, vừa chăm con trong khi phải ở trọ, chị có hai lựa chọn là gửi con cho ông bà để tiếp tục công việc cũ hoặc chuyển sang làm tự do để tiện chăm con.

Sau khi cân nhắc, chị chấp nhận nghỉ việc bởi không muốn sống xa con. Có rất nhiều lao động nữ (LĐN) như chị Phương. Sau khi có con nhỏ, do chi phí sinh hoạt tăng, thiếu điều kiện chăm sóc, họ phải chấp nhận nghỉ việc hoặc gửi con về quê nhờ cậy ông bà. Có nhiều CN sống xa con suốt nhiều năm liền.

Hiểu tâm lý của NLĐ, nhiều doanh nghiệp (DN) đã có chính sách linh hoạt về thời gian làm việc để hỗ trợ LĐN, giúp họ vừa làm việc vừa thực hiện thiên chức làm mẹ. Đơn cử như tại Công ty TNHH May Trần Trúc (quận 6) nhiều năm nay rất ít tăng ca, NLĐ chỉ làm việc 8 giờ/ngày. Đặc biệt LĐN có con nhỏ còn được tạo điều kiện để về sớm đón con.

Công ty còn bố trí phòng vắt, trữ sữa dành cho LĐN có con dưới 12 tháng, giúp họ an tâm làm việc. Chị Lê Thị Trang Đài, CN công ty, chia sẻ: "Điều khiến tôi gắn bó với công ty không phải là tiền lương mà thời gian làm việc linh hoạt để có thể vừa có thu nhập vừa chăm con"

Công ty TNHH May thêu Hà Giang (quận Gò Vấp) cũng tạo điều kiện cho LĐN chăm sóc gia đình. Ngoài việc có phòng giữ trẻ để CN đưa con đến nhà máy trong dịp hè hoặc cuối tuần khi không có người chăm sóc, công ty còn cho phép NLĐ nhận hàng về làm tại nhà nếu gia đình neo người, phải vừa làm việc vừa chăm sóc người thân. Như trường hợp chị Lê Thị Mỹ Châu, cả gia đình đang ở trọ tại quận 12.

Do gia cảnh khó khăn nên chị không đủ điều kiện cho các con học bán trú hoặc thuê người đưa rước. Mấy năm nay, chị được công ty tạo điều kiện cho nhận vải về may tại nhà để thuận tiện đưa rước và chăm sóc các con. Chị Châu tâm sự: "Chi phí sinh hoạt và nuôi con ăn học tại thành phố quá cao. Rất may là tôi được công ty thông cảm và tạo điều kiện thuận lợi để được làm việc tại nhà".

Con công nhân Công ty CP Văn hóa Tân Bình theo cha mẹ đến nhà máy

Xây nhà trẻ triệu đô

Nhằm giúp NLĐ giảm chi phí sinh hoạt, Công ty CP Văn hóa Tân Bình (KCN Tân Bình) thiết kế riêng không gian vui chơi cho trẻ tại khu sinh hoạt chung để NLĐ có thể đưa con đến nhà máy vào dịp cuối tuần, ngày hè.

Tại đây, công ty bố trí bàn ghế, các trò chơi thiếu nhi để con em NLĐ tự học hoặc vui chơi trong khi chờ cha mẹ làm việc. Nhờ chính sách này cộng với việc DN không tổ chức tăng ca, CN không bị phát sinh chi phí thuê người trông con vào dịp hè hay cuối tuần và có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Công ty CP May da Xuất khẩu 30-4 (quận Phú Nhuận) lại xây hẳn một trường mẫu giáo đạt chuẩn cấp thành phố cạnh xưởng may của công ty. CN có thể gửi trẻ ngoài giờ, cuối tuần hoặc các tháng hè với mức học phí giảm 50%.

Trường mẫu giáo của công ty được đầu tư khang trang với nhiều phòng học, phòng chức năng, khu vực vui chơi… NLĐ có thể giám sát trẻ qua camera vào thời gian nghỉ giữa giờ làm. Theo bà Bùi Thị Xuân Huệ, Chủ tịch Công đoàn công ty, không chỉ con CN làm việc chính thức mà con của CN làm việc không trọn thời gian, con cán bộ, nhân viên của trường mầm non cũng được hưởng mức ưu đãi về học phí.

Mặt khác, giờ học linh động và phù hợp với giờ làm việc, NLĐ có thể gửi các bé ngoài giờ hoặc chỉ gửi ngắn hạn trong những tháng hè hay gửi vào cuối tuần cũng đều được giảm học phí. Riêng với con CN làm việc tại nhà máy của công ty ở Bến Tre thì mỗi tháng công ty hỗ trợ chi phí gửi trẻ 200.000 đồng đối với trẻ dưới 6 tuổi.

Tại tỉnh Đồng Nai, nơi tập trung đông CN ngoại tỉnh đến làm việc, nhiều DN có số lượng lớn lao động đã đầu tư trường mầm non dành riêng cho con CN. Tiêu biểu như Công ty CP TKG Taekwang Vina (KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đưa vào sử dụng trường mầm non với diện tích 7.500 m2, mức đầu tư trên 3 triệu USD để chăm lo cho khoảng 1.000 con CN.

Hay Công ty TNHH Dona Standard (gần 30.000 lao động) đã đầu tư hàng triệu USD để xây dựng nhà trẻ hiện đại với hàng chục phòng học, các phòng chức năng, khu vui chơi, khu vực ăn uống, bếp ăn… Nhà trẻ hiện chăm sóc hơn 1.000 con của CN với giờ giấc đón, trả trẻ phù hợp với thời gian làm việc của NLĐ. CN chỉ phải chi trả tiền ăn cho con (hơn 400.000 đồng/tháng), chỉ bằng 1/4 so với gửi trẻ ở các trường tư giúp không ít CN tiết kiệm được chi phí sinh hoạt.

Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8-9-2020 về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non có nội dung hỗ trợ cho con CN, NLĐ đang làm việc tại các KCX-CN nhận được kinh phí hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, việc thực hiện thời gian qua còn nhiều bất cập. Theo bà Trần Thu Phương, Phó trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các tỉnh, thành để tháo gỡ các khó khăn, bởi đây là một chính sách rất nhân văn nhằm chia sẻ khó khăn với CN có con trong độ tuổi mầm non.