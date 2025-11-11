Linh hoạt trong bố trí tái định cư

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM, trong năm 2025, toàn khu vực tỉnh Bình Dương cũ được giao thực hiện 86 dự án, với tổng vốn bố trí từ ngân sách Trung ương, tỉnh và huyện là trên 25.000 tỉ đồng. Tính đến ngày 7-11-2025 đã giải ngân được gần 11.000 tỉ đồng, đạt khoảng 44% tổng vốn được giao.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đã tổ chức hội nghị tập huấn; tham mưu quy trình, các cơ chế chính sách và cử cán bộ xuống địa phương hỗ trợ… Tuy nhiên, công tác này chưa đạt như kỳ vọng, có nhiều nguyên nhân, trong đó "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay vẫn là công tác phối hợp, quan điểm giải quyết vấn đề giữa các Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương chưa nhịp nhàng, đồng bộ, chưa có tiếng nói chung.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh chủ trì buổi làm việc về công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm vào ngày 10-11

Ông Nguyễn Tiến Phong, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bến Cát, cho rằng hiện nay đơn vị đang tổ chức cho cán bộ nhân viên làm ngày làm đêm, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Tiến độ trễ là do việc liên hệ chủ sử dụng đất và chủ sử dụng đất liền kề để ký phiếu xác nhận kết quả đo đạc, phiếu mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất gặp nhiều khó khăn do một số chủ sử dụng đất và chủ sử dụng đất liền kề là người ngoài địa phương hoặc đi công tác, đi làm xa nhà không thể ký xác nhận ngay.

Giải pháp sắp tới, trung tâm sẽ tổ chức mời người dân đến ký, những ai không đến được thì cử cán bộ đến trực tiếp nhà cho ký; đồng thời niêm yết hồ sơ, làm theo hình thức cuốn chiếu. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn đo đạc hoàn thiện công tác biên tập từng bản vẽ, phối hợp với hội đồng bồi thường các phường hoàn thiện hồ sơ trình thông qua hội đồng bồi thường, công khai lấy ý kiến người dân trình thẩm định trong tháng 11.

Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh đồng ý với một số phương án mà Trung tâm Phát triển quỹ đất đưa ra, đồng thời đề nghị cán bộ thẩm định giá của địa phương phải được tổ chức tập huấn, đào tạo, cấp chứng chỉ. Đối với các dự án tái định cư thuộc công trình trọng điểm, lãnh đạo địa phương phải linh hoạt, không nhất thiết phải bố trí khu tái định cư trên địa bàn phường, xã của mình.



