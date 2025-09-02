



Vợ chồng nghệ sĩ Linh Tý – Bích Trâm và các nhà hảo tâm đã có một ngày thật ý nghĩa tại xã Tân Thuận Bình, Đồng Tháp



Chút lòng của Linh Tý – Bích Trâm và bạn bè thân hữu

Sáng 2-9, trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, vợ chồng nghệ sĩ Linh Tý – Bích Trâm đã cùng các nhà hảo tâm là bạn bè thân hữu gồm gia đình Kara Logan (Mỹ), chị Doanh Nguyễn, anh Hoàng Vũ Nguyễn, chị Kim Trinh (Hàn Quốc) trao tặng 35 chiếc xe đạp cho các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thuận Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Vợ chồng nghệ sĩ Bích Trâm, Linh Tý và các nhà hảo tâm tại xã Tân Thuận Bình, Đồng Tháp

Đại diện Ban Thường vụ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thuận Bình bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nghệ sĩ cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ và đồng hành. Những chiếc xe đạp, cùng dụng cụ học tập được trao tận tay các em nhỏ không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp sức cho hành trình đến trường, mở ra một năm học mới nhiều hy vọng.

Nghệ sĩ Bích Trâm xúc động chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng mỗi chiếc xe sẽ giúp các em rút ngắn khoảng cách đến trường, để việc học không còn là một chặng đường quá xa xôi, nặng nề. Niềm vui trong ánh mắt của các em hôm nay là động lực để chúng tôi tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình".

Vợ chồng nghệ sĩ Bích Trâm, Linh Tý và các nhà hảo tâm nhận thư cảm ơn của chính quyền xã Tân Thuận Bình, Đồng Tháp

Linh Tý – Bích Trâm muốn được sẻ chia với thế hệ trẻ

Nghệ sĩ Linh Tý cũng bày tỏ niềm xúc động, anh nói: "Mỗi dịp lễ lớn của dân tộc, bên cạnh việc tri ân thế hệ đi trước, chúng tôi mong muốn được sẻ chia với thế hệ trẻ, những người sẽ viết tiếp trang sử mai sau. Hỗ trợ các em học sinh nghèo hiếu học cũng chính là góp phần vun đắp cho tương lai đất nước".

Chương trình thiện nguyện này không dừng lại ở Đồng Tháp. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục trao tặng xe đạp tại nhiều địa phương: Bến Tre, Trà Vinh, Phan Thiết, Đồng Tháp (mỗi nơi 35 chiếc) và Bình Dương (100 chiếc).

Nghĩa cử nhân ái của vợ chồng nghệ sĩ Linh Tý – Bích Trâm và các nhà hảo tâm đã giúp các em học sinh vượt qua khó khăn trước mắt, góp phần lan tỏa thông điệp về tinh thần tương thân tương ái, đồng hành cùng giáo dục.

Đó cũng chính là món quà thiết thực, giàu ý nghĩa trong dịp cả nước hân hoan mừng ngày Tết Độc lập.