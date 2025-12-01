Liverpool đánh sập "pháo đài" London Stadium của West Ham

Phong độ thất thường thời gian gần đây khiến Mohamed Salah chỉ được đăng ký trong thành phần dự bị của Liverpool rồi không được ra sân phút nào.

Đây là lần đầu tiên sau gần 20 tháng, chân sút người Ai Cập mới đánh mất vị trí trong đội hình xuất phát của "The Kop", cho thấy HLV Arne Slot thực sự kiên định với quan điểm "Không ai là bất khả xâm phạm, phải có phong độ tốt nhất mới được thi đấu".



Mohamed Salah lần đầu mất suất đá chính kể từ tháng 4-2024

Liverpool không ngần ngại đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng sớm có bàn mở tỉ số.

Thiếu vắng ngôi sao tấn công Salah, bộ ba Alexander Isak, Cody Gakpo và Florian Wirtz dù vẫn tạo được vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tìm được đường vào cầu môn của thủ thành Alphonse Areola phía chủ nhà.

Alexander Isak trong pha đối mặt thủ thành Areola

Bước sang hiệp hai, áp lực tiếp tục được đội khách tạo ra và cố gắng của "The Kop" cuối cùng đã được đền đáp. Phút 60, từ pha dàn xếp tấn công linh hoạt và hết sức sắc bén, Alexander Isak đã khai thông thế bế tắc bằng cú dứt điểm quyết đoán sau đường chuyền của Cody Gakpo.

Đó là bàn thắng đầu tiên của Isak cho Liverpool tại Premier League, giải tỏa áp lực nặng nề dành cho bản hợp đồng bom tấn này từ đầu mùa.

Isak ghi bàn đầu tiên cho Liverpool tại Premier League

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Liverpool thi đấu chắc chắn hơn, chú trọng cả công lẫn thủ để không phải lo lắng với bất kỳ màn phản đòn nào từ chủ nhà. West Ham dù nỗ lực cao độ nhưng lại không thể áp đặt thế trận trước đội khách đầy bản lĩnh. Sự nôn nóng của chủ nhà càng khiến họ nhận thêm nhiều điều bất lợi, cụ thể là tấm thẻ vàng thứ nhì buộc Lucas Paquetta phải rời sân phút 83.

Lucas Paquetta bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ vàng thứ nhì

Khi West Ham càng đá càng đuối, Liverpool vẫn thể hiện được quyết tâm rất cao. Phút 90, từ cú treo bóng của Joe Gomez, Cody Gakpo xoay trở khéo léo trong vòng cấm rồi sút cháy lưới thủ thành Areola, ấn định chiến thắng 2‑0 cho "Lữ đoàn đỏ".

Cody Gakpo lập công phút bù giờ

Kết quả này mang lại "liều doping tinh thần" cần thiết cho Liverpool, giúp họ tạm quên đi những thất bại trước đó đồng thời vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.