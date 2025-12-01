Liverpool đánh sập "pháo đài" London Stadium của West Ham

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Liverpool đánh sập "pháo đài" London Stadium của West Ham

Đông Linh (theo Premier League, liverpoolfc)

(NLĐO) – Chuỗi trận tệ hại của Liverpool đã dừng lại khi nhà đương kim vô địch quật ngã chủ nhà West Ham với hai pha lập công của Alexander Isak và Cody Cakpo.

Phong độ thất thường thời gian gần đây khiến Mohamed Salah chỉ được đăng ký trong thành phần dự bị của Liverpool rồi không được ra sân phút nào. 

Đây là lần đầu tiên sau gần 20 tháng, chân sút người Ai Cập mới đánh mất vị trí trong đội hình xuất phát của "The Kop", cho thấy HLV Arne Slot thực sự kiên định với quan điểm "Không ai là bất khả xâm phạm, phải có phong độ tốt nhất mới được thi đấu".

Liverpool đánh sập "pháo đài" London Stadium của West Ham - Ảnh 1.

Mohamed Salah lần đầu mất suất đá chính kể từ tháng 4-2024

Liverpool không ngần ngại đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc hòng sớm có bàn mở tỉ số. 

Thiếu vắng ngôi sao tấn công Salah, bộ ba Alexander Isak, Cody Gakpo và Florian Wirtz dù vẫn tạo được vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tìm được đường vào cầu môn của thủ thành Alphonse Areola phía chủ nhà.

Liverpool đánh sập "pháo đài" London Stadium của West Ham - Ảnh 2.

Alexander Isak trong pha đối mặt thủ thành Areola

Bước sang hiệp hai, áp lực tiếp tục được đội khách tạo ra và cố gắng của "The Kop" cuối cùng đã được đền đáp. Phút 60, từ pha dàn xếp tấn công linh hoạt và hết sức sắc bén, Alexander Isak đã khai thông thế bế tắc bằng cú dứt điểm quyết đoán sau đường chuyền của Cody Gakpo. 

TIN LIÊN QUAN

Đó là bàn thắng đầu tiên của Isak cho Liverpool tại Premier League, giải tỏa áp lực nặng nề dành cho bản hợp đồng bom tấn này từ đầu mùa.

Liverpool đánh sập "pháo đài" London Stadium của West Ham - Ảnh 3.

Isak ghi bàn đầu tiên cho Liverpool tại Premier League

Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, Liverpool thi đấu chắc chắn hơn, chú trọng cả công lẫn thủ để không phải lo lắng với bất kỳ màn phản đòn nào từ chủ nhà. West Ham dù nỗ lực cao độ nhưng lại không thể áp đặt thế trận trước đội khách đầy bản lĩnh. Sự nôn nóng của chủ nhà càng khiến họ nhận thêm nhiều điều bất lợi, cụ thể là tấm thẻ vàng thứ nhì buộc Lucas Paquetta phải rời sân phút 83.

Liverpool đánh sập "pháo đài" London Stadium của West Ham - Ảnh 4.

Lucas Paquetta bị truất quyền thi đấu với tấm thẻ vàng thứ nhì

Khi West Ham càng đá càng đuối, Liverpool vẫn thể hiện được quyết tâm rất cao. Phút 90, từ cú treo bóng của Joe Gomez, Cody Gakpo xoay trở khéo léo trong vòng cấm rồi sút cháy lưới thủ thành Areola, ấn định chiến thắng 2‑0 cho "Lữ đoàn đỏ".

Liverpool đánh sập "pháo đài" London Stadium của West Ham - Ảnh 5.

Cody Gakpo lập công phút bù giờ

Kết quả này mang lại "liều doping tinh thần" cần thiết cho Liverpool, giúp họ tạm quên đi những thất bại trước đó đồng thời vươn lên nửa trên bảng xếp hạng.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận West Ham - Liverpool: Thời khắc hồi sinh

Soi tỉ số trận West Ham - Liverpool: Thời khắc hồi sinh

(NLĐO) - Chuỗi trận thê thảm của Liverpool có hy vọng kết thúc khi họ kéo quân đến sân West Ham, đối thủ mà họ thắng 6 trong 7 trận bất bại gần nhất.

Liverpool thảm bại 1-4 trước PSV ngay tại sân Anfield

(NLĐO) – Sân Anfield chứng kiến một trong những đêm đáng quên nhất của Liverpool ở Champions League khi thất thủ 1-4 trước PSV Eindhoven rạng sáng 27-11.

Liverpool thua sốc Nottingham Fores tại Anfield

(NLĐO) – Nhận thất bại thứ năm sau 6 vòng đấu gần nhất, Liverpool đánh mất dần hình ảnh của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng khi thua sốc đội xếp áp chót giải.

Cody Gakpo Liverpool West Ham Alexander Isak Lữ đoàn đỏ vòng 13 Ngoại hạng Anh West Ham 0-2 Liverpool
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo