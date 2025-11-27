Đây đã là trận thua thứ ba liên tiếp của "The Kop" trên mọi đấu trường và cũng lần đầu tiên kể từ năm 1992, Liverpool để thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong ba trận liền.

Trận đấu khởi đầu đầy bất lợi cho đội chủ nhà. Ngay phút thứ 4, trung vệ Virgil van Dijk để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài Jose Hernandez Hernandez ngay lập tức thổi phạt đền. Cựu sao Tottenham Ivan Perišić lạnh lùng mở tỉ số cho đội khách từ chấm 11m.

Ivan Perisic khiến cầu trường Anfield nín lặng với cú đá phạt đền phút thứ 4

Liverpool có bàn gỡ hòa 1-1 sau đó 10 phút do công của Dominik Szoboszlai khi ngôi sao người Hungary tận dụng tốt cơ hội để đá bồi từ cú sút bị cản phá của Cody Gakpo. Đây cũng là tất cả những gì đội chủ nhà làm được trong hiệp một và dù Mohamed Salah vẫn được đá trọn 90 phút nhưng anh tiếp tục vô hại trước khung thành đối phương.

Dominik Szoboszlai gỡ hòa 1-1 cho Liverpool, nhưng...

Hiệp hai chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của Liverpool. Các pha phản công sắc bén của PSV nhanh chóng được triển khai và mang lại hiệu quả cao nhất. Phút 56, Mauro Júnior kiến tạo để Guus Til thoát xuống sút tung lưới thủ môn Giorgi Mamardashvili.

Guus Til (20) đưa PSV vượt lên sau giờ nghỉ

17 phút sau, sai lầm của trung vệ Ibrahima Konaté tạo cơ hội cho Ricardo Pepi dứt điểm và Couhaib Driouech là người băng vào đá bồi, nâng tỉ số lên 3-1. Ở phút bù giờ 90+1, Driouech hoàn tất cú đúp bằng pha đặt lòng một chạm, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội khách PSV.

Couhaib Driouech (trái) liên tiếp ghi bàn cho PSV

Thất bại này đánh dấu chuỗi 9 trận thua trong 12 trận gần nhất của Liverpool, trải nghiệm đáng quên mà "The Kop" từng phải dốc sức vượt qua từ cách đây 72 năm.

Sức ép lên HLV Arne Slot ngày càng nặng nề và bầu không khí sân Anfield thêm u ám. Nhiều khán giả rời sân trước khi trận đấu kết thúc, như khi Liverpool để thua Nottingham Forest cách đây vài ngày.

Liverpool đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng

Liverpool sẽ phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho chuyến làm khách tại West Ham ở vòng 13 Ngoại hạng Anh ngày 30-11, nếu không muốn khủng hoảng kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tham vọng của mùa giải.