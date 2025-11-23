Nottingham Forest tạo nên cú sốc lớn nhất vòng đấu thứ 12 Premier League khi đánh bại Liverpool 3-0 ngay tại Anfield, mở rộng cánh cửa trụ hạng cho chính mình cũng như khiến hành trình bảo vệ ngôi vương của đội chủ nhà thêm phần chật vật.

Đây cũng là mùa thứ hai liên tiếp, Forest rời "thánh địa" của Liverpool với trọn vẹn 3 điểm.

Liverpool hưởng 6 quả phạt góc, thực hiện 10 cú sút trong hiệp 1 nhưng...

Liverpool nhập cuộc đầy khí thế và suýt mở tỉ số chỉ sau 10 phút. Cody Gakpo kiến tạo thuận lợi để Mac Allister dứt điểm cận thành, nhưng Elliot Anderson xuất hiện đúng lúc, cứu thua bằng pha lao người chắn bóng khiến cả sân Anfield sững lặng.

Mohamed Salah sau đó cũng tự mình vượt qua ba hậu vệ Forest để tạo cơ hội cho Milos Kerkez, nhưng cú vôlê lại đi vọt xà, báo hiệu một ngày kém duyên của hàng công "The Kop".

Liverpool phải trả giá vì sự kém duyên của hàng công

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Liverpool phải trả giá. Phút 28, hàng thủ áo đỏ lúng túng trong pha bóng lộn xộn sau quả phạt góc, tạo điều kiện để Murillo chớp thời cơ sút chìm hiểm hóc mở tỉ số cho Forest.

Đội khách tưởng như đã nâng tỉ số lên 2-0 khi Igor Jesus sút cháy lưới thủ thành Alisson Becker, nhưng VAR xác định bóng chạm tay trước đó.

Murillo mở tỉ số sau tình huống tấn công hiếm hoi phút 28

Ở hiệp hai, khi nhiều người chờ đợi màn ép sân của Liverpool như "kịch bản" thường thấy, Forest lại bất ngờ tung đòn trừng phạt.

Nico Williams – người cũ của "The Kop" – xử lý khéo léo bên cánh phải trước khi trả ngược cho Nicolo Savona sút tung nóc lưới Liverpool, nhân đôi cách biệt.

Nicolo Savona (37) ghi bàn nhân đôi cách biệt

HLV Arne Slot buộc phải thay đổi hàng công, tung thêm Hugo Ekitike vào sân nhằm cứu vãn hy vọng, nhưng Liverpool càng đá càng rời rạc, thiếu đường nét.

Thảm họa đến ở phút 78. Hutchinson sút xa khiến thủ môn phải đẩy bóng ra, và Morgan Gibbs-White nhanh chân đá bồi, ấn định chiến thắng 3-0 trong sự thất vọng tràn ngập trên khán đài.

Không ít cổ động viên Liverpool rời sân sớm, chứng kiến thất bại đậm nhất trên sân nhà của đội bóng dưới thời HLV Slot.

Morgan Gibbs-White ghi bàn thứ 3, nhấn chìm Liverpool ngay tại Anfield

Lần đầu tiên Liverpool thua hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh với cách biệt từ ba bàn trở lên kể từ tháng 4-1965.

Đội chủ sân Anfield đã thua 6 trong 12 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này - lần thứ hai trong lịch sử xảy ra, sau giai đoạn tệ hại tương tự hồi mùa giải 2014-2015.

Họ cũng trở thành nhà đương kim vô địch thứ tư thua từ sáu trận trở lên trong 12 vòng đầu, sau Blackburn (mùa 1995-1996), Chelsea (2015-2016) và Leicester (2016-2017).

Nottingham Forest tạm qua cơn khốn khó với chiến tích lịch sử

Về phần Forest, chiến thắng này giúp họ bứt khỏi nhóm cầm đèn đỏ và mang lại niềm tin vào khả năng trụ hạng dưới sự lèo lái của tân HLV Sean Dyche, sau khi đã phải sa thải lần lượt hai thuyền trưởng Nuno Santo và Ange Postecoglou từ đầu mùa.

Với sự kỷ luật, gan lì và sắc sảo trong phản công, Forest đã có một buổi tối hoàn hảo ngay trên sân của nhà vô địch.