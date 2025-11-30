Soi tỉ số trận West Ham - Liverpool: Thời khắc hồi sinh

Callum Wilson (West Ham) và Alexandre Isak (Liverpool)

West Ham đang có phong độ tốt nhất trong nhiều năm qua, khi đánh bại cả Newcastle (3-1) và Burnley (3-2) trên sân nhà, đồng thời cầm hòa Bournemouth 2-2 trên sân khách. Với việc CLB thủ đô đã cải thiện khả năng tấn công trong tháng 11 (2,66 bàn/trận), nhiều người tin rằng họ có thể gây sốc cho Liverpool nếu gặp nhau lúc đó.

Nhưng West Ham sẽ phải tiếc nuối khi loạt trận FIFA đã cắt đứt đà hưng phấn của họ. Dù sao. HLV Nuno Espirito Santo có thể tin tưởng vào tiền đạo chủ chốt của mình cho trận đấu làm thay đổi quá khứ với Liverpool.

Phía đội khách, Liverpool đang rất muốn chuộc lại lỗi lầm sau trận thua sốc 0-3 trước Nottingham Forest. Liverpool muốn trở lại cuộc đua vô địch và họ sẽ chơi hết sức trước West Ham trong trận đấu vào Chủ nhật, 30-11 (21 giờ 05, giờ Việt Nam).

Cần biết rằng Liverpool đã ghi trung bình 3 bàn mỗi trận trong 10 trận đấu gần nhất tại giải đấu. Bản hợp đồng bom tấn Florian Wirtz vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tất cả các tiền đạo - Mohamed Salah, Cody Gakpo, Alexander Isak và Hugo Ekitike - đều đã hồi phục thể lực và sẵn sàng ra sân, điều này càng củng cố thêm niềm tin cho các fan The Reds.

Với chuỗi ghi bàn ấn tượng của West Ham và việc Liverpool đang rất cần điểm, khả năng trận đấu sẽ có rất nhiều bàn thắng. Thêm nữa, trong số 38 lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội có tới 74% trận đấu có trên 2,5 bàn thắng.

Tuy nhiên, đây là trận đấu khiến các chuyên gia bất đồng quan điểm. Người thì tin rằng Liverpool sẽ hồi phục, người lại nói hành trình sa sút chưa kết thúc khi Liverpool hiện đã thua đến 9 trong 12 trận (ở các mặt trận).

Các chuyên gia dự đoán cũng bất đồng chính kiến: Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson ủng hộ Liverpool thắng 1-2. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số hòa 1-1 nhưng cựu tiền đạo Chris Sutton lại tin là West Ham sẽ thắng 2-1.

Dự đoán: West Ham - Liverpool 2-3

Đối đầu trực tiếp

13-4-2025 Liverpool West Ham 2-1 29-12-2024 West Ham Liverpool 0-5 27-4-2024 West Ham Liverpool 2-2 24-9-2023 Liverpool West Ham 3-1 26-4-2023 West Ham Liverpool 1-2 19-10-2022 Liverpool West Ham 1-0 05-3-2022 Liverpool West Ham 1-0 07-11-2021 West Ham Liverpool 3-2 31-1-2021 West Ham Liverpool 1-3 31-10-2020 Liverpool West Ham 2-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 30/11 21:05 [17] West Ham - Liverpool [12] 1.925 3/4 : 0 1.95 1.825 3 2.025

30/11 21:05 [17] West Ham vs Liverpool [13] 1.90 1 : 0 2.00 1.85 3 2.025

Tỉ lệ trận đấu ban đầu Liverpool đã chấp đến nửa một, cho lựa. Đến sáng nay, Liverpool chấp nửa một, ăn 92, thua 95 đã chuyển thành ăn 85, thua đủ. Nhưng trưa nay, tỉ lệ đã thay đổi đột biến, Liverpool chấp đến 1 trái, ăn đủ, thua 9. Thị trường đã chuyển sang đổ cửa trên, song thật mạo hiểm khi chọn dưới.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Liverpool thắng 1-2 với mệnh giá đặt 1 ăn 8, trong lúc 0-1 và 0-2 đều có giá đặt 1 ăn 10, còn 0-3 ăn đến 14. Hòa cũng là một đáp án khi tỉ số 1-1 có giá đặt 1 ăn 9.2, nhưng 2-2 ăn đến 14. Cửa thắng cho West Ham không được đánh giá cao khi tỉ số 2-1 có giá đặt 1 ăn 14, còn 1-0 ăn đến 18.



