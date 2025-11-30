Soi tỉ số trận West Ham - Liverpool: Thời khắc hồi sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận West Ham - Liverpool: Thời khắc hồi sinh

Trung Dũng

(NLĐO) - Chuỗi trận thê thảm của Liverpool có hy vọng kết thúc khi họ kéo quân đến sân West Ham, đối thủ mà họ thắng 6 trong 7 trận bất bại gần nhất.

Soi tỉ số trận West Ham – Liverpool: Thời khắc hồi sinh - Ảnh 1.

Callum Wilson (West Ham) và Alexandre Isak (Liverpool)

West Ham đang có phong độ tốt nhất trong nhiều năm qua, khi đánh bại cả Newcastle (3-1) và Burnley (3-2) trên sân nhà, đồng thời cầm hòa Bournemouth 2-2 trên sân khách. Với việc CLB thủ đô đã cải thiện khả năng tấn công trong tháng 11 (2,66 bàn/trận), nhiều người tin rằng họ có thể gây sốc cho Liverpool nếu gặp nhau lúc đó.

Nhưng West Ham sẽ phải tiếc nuối khi loạt trận FIFA đã cắt đứt đà hưng phấn của họ. Dù sao. HLV Nuno Espirito Santo có thể tin tưởng vào tiền đạo chủ chốt của mình cho trận đấu làm thay đổi quá khứ với Liverpool.

Phía đội khách, Liverpool đang rất muốn chuộc lại lỗi lầm sau trận thua sốc 0-3 trước Nottingham Forest. Liverpool muốn trở lại cuộc đua vô địch và họ sẽ chơi hết sức trước West Ham trong trận đấu vào Chủ nhật, 30-11 (21 giờ 05, giờ Việt Nam).

Cần biết rằng Liverpool đã ghi trung bình 3 bàn mỗi trận trong 10 trận đấu gần nhất tại giải đấu. Bản hợp đồng bom tấn Florian Wirtz vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tất cả các tiền đạo - Mohamed Salah, Cody Gakpo, Alexander Isak và Hugo Ekitike - đều đã hồi phục thể lực và sẵn sàng ra sân, điều này càng củng cố thêm niềm tin cho các fan The Reds.

Với chuỗi ghi bàn ấn tượng của West Ham và việc Liverpool đang rất cần điểm, khả năng trận đấu sẽ có rất nhiều bàn thắng. Thêm nữa, trong số 38 lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội có tới 74% trận đấu có trên 2,5 bàn thắng.

Tuy nhiên, đây là trận đấu khiến các chuyên gia bất đồng quan điểm. Người thì tin rằng Liverpool sẽ hồi phục, người lại nói hành trình sa sút chưa kết thúc khi Liverpool hiện đã thua đến 9 trong 12 trận (ở các mặt trận).

Các chuyên gia dự đoán cũng bất đồng chính kiến: Cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson ủng hộ Liverpool thắng 1-2. Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số hòa 1-1 nhưng cựu tiền đạo Chris Sutton lại tin là West Ham sẽ thắng 2-1.

Dự đoán: West Ham - Liverpool 2-3

Đối đầu trực tiếp

13-4-2025

Liverpool

West Ham

2-1

29-12-2024

West Ham

Liverpool

0-5

27-4-2024

West Ham

Liverpool

2-2

24-9-2023

Liverpool

West Ham

3-1

26-4-2023

West Ham

Liverpool

1-2

19-10-2022

Liverpool

West Ham

1-0

05-3-2022

Liverpool

West Ham

1-0

07-11-2021

West Ham

Liverpool

3-2

31-1-2021

West Ham

Liverpool

1-3

31-10-2020

Liverpool

West Ham

2-1

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

30/11 21:05

[17] West Ham - Liverpool [12]

1.925

3/4 : 0

1.95

1.825

3

2.025

30/11 21:05

[17] West Ham vs Liverpool [13]

2.025

3/4 : 0

1.85

1.90

3

2.00

30/11 21:05

[17] West Ham vs Liverpool [13]

1.90

1 : 0

2.00

1.85

3

2.025

Tỉ lệ trận đấu ban đầu Liverpool đã chấp đến nửa một, cho lựa. Đến sáng nay, Liverpool chấp nửa một, ăn 92, thua 95 đã chuyển thành ăn 85, thua đủ. Nhưng trưa nay, tỉ lệ đã thay đổi đột biến, Liverpool chấp đến 1 trái, ăn đủ, thua 9. Thị trường đã chuyển sang đổ cửa trên, song thật mạo hiểm khi chọn dưới.

Soi tỉ số trận West Ham – Liverpool: Thời khắc hồi sinh - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận West Ham – Liverpool: Thời khắc hồi sinh - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là Liverpool thắng 1-2 với mệnh giá đặt 1 ăn 8, trong lúc 0-1 và 0-2 đều có giá đặt 1 ăn 10, còn 0-3 ăn đến 14. Hòa cũng là một đáp án khi tỉ số 1-1 có giá đặt 1 ăn 9.2, nhưng 2-2 ăn đến 14. Cửa thắng cho West Ham không được đánh giá cao khi tỉ số 2-1 có giá đặt 1 ăn 14, còn 1-0 ăn đến 18.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester United: Đại bàng hứa hẹn bay cao

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Manchester United: Đại bàng hứa hẹn bay cao

(NLĐO) - Manchester United muốn vùng dậy sau khi chuỗi trận bất bại dưới thời Ruben Amorim chấm dứt, nhưng làm khách ở Crystal Palace hứa hẹn sẽ rất khó khăn.

Chelsea có cản nổi Arsenal?

Ngoại hạng Anh sẽ đổ dồn sự chú ý vào màn thư hùng được dự báo sẽ rất hấp dẫn giữa đội nhì bảng Chelsea và đội dẫn đầu Arsenal lúc 23 giờ 30 phút ngày 30-11

Soi tỉ số trận Everton - Newcastle: Chờ Chích chòe lên tiếng

(NLĐO) - Everton muốn thừa thắng xông lên sau khi quật ngã Quỷ đỏ, nhưng đánh bại Newcastle là chuyện không dễ, dù Chích chòe đang chơi kém trên sân khách.

Liverpool West Ham Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo