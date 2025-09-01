Trận cầu tâm điểm vòng 3 Premier League giữa Liverpool và Arsenal trên sân Anfield tối 31-8 khép lại bằng chiến thắng nghẹt thở 1-0 cho đội chủ nhà. Bàn thắng của Dominik Szoboszlai ở phút 83 không chỉ mang lại trọn vẹn 3 điểm mà còn khẳng định tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch của "Lữ đoàn đỏ" ngay từ giai đoạn đầu mùa.



Madueke đua tốc độ và khéo léo với hậu vệ Milos Kerkez của Liverpool

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Liverpool dồn lên với quyết tâm áp đảo. Hàng công với Salah, Gakpo và tân binh Ekitike liên tục tạo sóng gió trước khung thành thủ môn David Raya. Cú sút hiểm hóc nhưng chỉ đưa bóng bay chệch cột phút 13 của Cody Gakpo càng khiến đội chủ nhà thêm quyết tâm.

Bỏ lỡ cơ hội dẫn trước, Liverpool càng tỏ ra nôn nóng, trong khi Arsenal trung thành với lối đá chắc chắn, chờ cơ hội phản công.

Hàng thủ Liverpool ngăn chặn mọi đường bóng tấn công từ Arsenal

Arsenal cũng có những pha lên bóng nguy hiểm, đặc biệt từ cặp Martinelli – Madueke ở hai cánh. Tuy nhiên, hàng thủ Liverpool với thủ lĩnh Van Dijk thi đấu tỉnh táo, vô hiệu hóa phần lớn các pha dứt điểm. Hiệp một khép lại trong thế trận giằng co, căng thẳng đúng tính chất của hai ứng viên vô địch.

Trung vệ William Saliba rời sân từ phút thứ 4 khiến Arsenal lo lắng

Bước sang hiệp hai, thế trận có phần nghiêng dần về phía đội chủ sân Anfield. Arsenal tung cả tân binh Eberechi Eze vào sân nhưng cũng không thay đổi được cục diện. Giữa lúc mọi thứ đang diễn ra bất phân cao thấp, đội chủ nhà Liverpool tạo được bước ngoặt quan trọng từ tình huống cố định.

Dominik Szoboszlai sút phạt ghi bàn duy nhất của trận đấu

Phút 83, Liverpool được hưởng quả đá phạt cách khung thành chừng 30 mét. Dominik Szoboszlai tự tin sút phạt cực mạnh, bóng găm vào góc cao khung thành làm bó tay thủ môn David Raya. Những phút còn lại, Arsenal dốc toàn lực tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước lối chơi kỷ luật của Liverpool.

Szoboszlai hai trận liên tiếp giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất"

Thất bại này khiến "Pháo thủ" phải nhận trận thua đầu tiên mùa giải, đồng thời nhìn đối thủ vượt lên trong cuộc đua tốp đầu. Trong khi đó, Liverpool nối dài kỷ lục ghi bàn trong trận đấu thứ 37 liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 3 trận toàn thắng. "The Kop" tự tin nắm giữ vị trí số 1 cho đến sau kỳ nghỉ dành cho các đội tuyển quốc gia thi đấu dịp FIFA Days tháng 9 ở vòng loại World Cup 2026.

