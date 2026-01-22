Liverpool thắng 3-0 cuộc chiến 2 đội bóng thành phố cảng

Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi đón tiếp đối thủ từng 6 lần vô địch châu Âu Liverpool trên sân nhà Velodrome trong bối cảnh vừa ghi tới 14 bàn ở hai trận gần nhất. Sau khi đánh bại Newcastle hồi tháng 11, Marseille hoàn toàn có cơ sở để tự tin hướng đến thêm một chiến thắng nữa trước các đại diện làng cầu Anh.



Salah vừa trở về từ Cúp châu Phi đã lập tức xung trận

Tuy nhiên, Arne Slot và các học trò lại không nghĩ thế, sau chuỗi trận sa sút phong độ thảm hại ở mặt trận quốc nội nơi họ là đương kim vô địch. Liverpool suýt tạo được bước ngoặt sớm khi Alexis Mac Allister dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc và ít phút sau, Hugo Ekitike đưa được bóng vào lưới Marseille nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Marseille gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, dù Mason Greenwood vẫn kịp tạo dấu ấn với quả đá phạt treo bóng khó chịu để Amine Gouiri dứt điểm suýt thành bàn. Dù vậy, chính Liverpool mới là đội khai thông thế bế tắc.

Dominik Szoboszlai sút phạt tinh quái thành bàn

Từ pha đá phạt ở phút bù giờ hiệp một, Dominik Szoboszlai thực hiện cú sút chìm, bóng đi phía dưới hàng rào bật nhảy của Marseille, đánh bại thủ môn Gerónimo Rulli ở góc gần. Đây là lần thứ 6, tiền vệ người Hungary góp công vào các bàn thắng trong 5 trận đấu Champions League gần nhất (4 bàn, 2 kiến tạo).

Sau giờ nghỉ, HLV De Zerbi yêu cầu các học trò chơi quyết liệt hơn và Mason Greenwood liên tiếp thử vận may với hai cú dứt điểm, một bị Alisson cản phá, một đi chệch cột dọc sau khi chạm người hậu vệ. Trận đấu trở nên cởi mở hơn rõ rệt. Ekitike suýt nhân đôi cách biệt cho Liverpool khi cú sút của anh dội xà ngang từ đường chọc khe của Szoboszlai, trước khi Hamed Traorè sút vọt xà trong một pha phản công nhanh của Marseille.

Jeremie Frimpong khiến thủ môn Gerónimo Rulli cay đắng ở tình huống ghi bàn thứ nhì

Quyết tâm kết liễu trận đấu, Liverpool đẩy cao đội hình trong 30 phút cuối. Phút 72, nỗ lực của đội khách được đền đáp khi Jeremie Frimpong thắng trong cuộc đua tốc độ với Igor Paixão, rồi căng ngang vào khu vực 5m50. Thủ môn Gerónimo Rulli trong nỗ lực cản phá đã vô tình phản lưới nhà.

Cody Gakpo ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool

Đến cuối trận, Cody Gakpo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau đường kiến tạo của Ryan Gravenberch, khép lại một đêm thi đấu hoàn hảo của Liverpool trên bờ Địa Trung hải. Kết quả này giúp đội bóng của Arne Slot tiến gần hơn tới tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8, trong khi Marseille sẽ phải chờ đến lượt trận cuối gặp Club Brugge để nuôi hy vọng giành suất play-off, sau khi nhận thất bại thứ tư liên tiếp trước Liverpool tại Champions League.