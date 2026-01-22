HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Liverpool thắng 3-0 cuộc chiến 2 đội bóng thành phố cảng

Đông Linh (theo UEFA, liverpoolfc)

(NLĐO) - Liverpool vượt qua mọi dự báo chuyên môn khi đánh bại chủ nhà Marseille ngay tại "chảo lửa" Velodrome, xếp thứ tư trên bảng xếp hạng Champions League.

Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi đón tiếp đối thủ từng 6 lần vô địch châu Âu Liverpool trên sân nhà Velodrome trong bối cảnh vừa ghi tới 14 bàn ở hai trận gần nhất. Sau khi đánh bại Newcastle hồi tháng 11, Marseille hoàn toàn có cơ sở để tự tin hướng đến thêm một chiến thắng nữa trước các đại diện làng cầu Anh.

Liverpool thắng 3-0 cuộc chiến các đội bóng thành phố cảng - Ảnh 1.

Salah vừa trở về từ Cúp châu Phi đã lập tức xung trận

Tuy nhiên, Arne Slot và các học trò lại không nghĩ thế, sau chuỗi trận sa sút phong độ thảm hại ở mặt trận quốc nội nơi họ là đương kim vô địch. Liverpool suýt tạo được bước ngoặt sớm khi Alexis Mac Allister dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc và ít phút sau, Hugo Ekitike đưa được bóng vào lưới Marseille nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Marseille gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công, dù Mason Greenwood vẫn kịp tạo dấu ấn với quả đá phạt treo bóng khó chịu để Amine Gouiri dứt điểm suýt thành bàn. Dù vậy, chính Liverpool mới là đội khai thông thế bế tắc.

Liverpool thắng 3-0 cuộc chiến các đội bóng thành phố cảng - Ảnh 2.

Dominik Szoboszlai sút phạt tinh quái thành bàn

Từ pha đá phạt ở phút bù giờ hiệp một, Dominik Szoboszlai thực hiện cú sút chìm, bóng đi phía dưới hàng rào bật nhảy của Marseille, đánh bại thủ môn Gerónimo Rulli ở góc gần. Đây là lần thứ 6, tiền vệ người Hungary góp công vào các bàn thắng trong 5 trận đấu Champions League gần nhất (4 bàn, 2 kiến tạo).

TIN LIÊN QUAN

Sau giờ nghỉ, HLV De Zerbi yêu cầu các học trò chơi quyết liệt hơn và Mason Greenwood liên tiếp thử vận may với hai cú dứt điểm, một bị Alisson cản phá, một đi chệch cột dọc sau khi chạm người hậu vệ. Trận đấu trở nên cởi mở hơn rõ rệt. Ekitike suýt nhân đôi cách biệt cho Liverpool khi cú sút của anh dội xà ngang từ đường chọc khe của Szoboszlai, trước khi Hamed Traorè sút vọt xà trong một pha phản công nhanh của Marseille.

Liverpool thắng 3-0 cuộc chiến các đội bóng thành phố cảng - Ảnh 3.

Jeremie Frimpong khiến thủ môn Gerónimo Rulli cay đắng ở tình huống ghi bàn thứ nhì

Quyết tâm kết liễu trận đấu, Liverpool đẩy cao đội hình trong 30 phút cuối. Phút 72, nỗ lực của đội khách được đền đáp khi Jeremie Frimpong thắng trong cuộc đua tốc độ với Igor Paixão, rồi căng ngang vào khu vực 5m50. Thủ môn Gerónimo Rulli trong nỗ lực cản phá đã vô tình phản lưới nhà.

Liverpool thắng 3-0 cuộc chiến các đội bóng thành phố cảng - Ảnh 4.

Cody Gakpo ấn định chiến thắng 3-0 cho Liverpool

Đến cuối trận, Cody Gakpo ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau đường kiến tạo của Ryan Gravenberch, khép lại một đêm thi đấu hoàn hảo của Liverpool trên bờ Địa Trung hải. Kết quả này giúp đội bóng của Arne Slot tiến gần hơn tới tấm vé trực tiếp vào vòng 1/8, trong khi Marseille sẽ phải chờ đến lượt trận cuối gặp Club Brugge để nuôi hy vọng giành suất play-off, sau khi nhận thất bại thứ tư liên tiếp trước Liverpool tại Champions League.

Các đội bóng Anh có vòng đấu khá hoàn hảo với thành tích 5 thắng, trừ cú vấp của Man City trước Bodo/Glimt. Sau chiến thắng của Arsenal và Tottenham ở loạt trận sớm vòng 7, Chelsea thắng chật vật Pafos với tỉ số 1-0, Newcastle đánh bại PSV với tỉ số 3-0, ngang với thành tích của Liverpool trước Marseille.

Tin liên quan

Arsenal bị Liverpool cầm chân, cuộc đua Ngoại hạng thêm nóng

Arsenal bị Liverpool cầm chân, cuộc đua Ngoại hạng thêm nóng

(NLĐO) – Chuỗi 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường của Arsenal bị ngắt quãng khi để Liverpool cầm hòa 0-0 ở trận đấu muộn vòng 21 Ngoại hạng Anh rạng sáng 9-1

Liverpool, Tottenham bay cao tại Champions League

(NLĐO) - Hai đại diện nước Anh cùng giành trọn 3 điểm ở vòng bảng Champions League, khi Liverpool đánh bại Inter Milan còn Tottenham thắng đậm Slavia Prague.

Quật ngã Inter Milan, Arsenal lập kỳ tích Champions League

(NLĐO) – Cú đúp của Gabriel Jesus và siêu phẩm của Viktor Gyokeres giúp Arsenal hạ chủ nhà Inter Milan 3-1, lập kỷ lục 7 trận toàn thắng tại Champions League.

Cody Gakpo Liverpool Dominik Szoboszlai Marseille lượt trận 7 Champions League Jeremie Frimpong Marseille 0-3 Liverpool
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo