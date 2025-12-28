Liverpool khép lại năm 2025 bằng chiến thắng 2-1 trước Wolverhampton trên sân Anfield, trong trận đấu mà tân binh đắt giá Florian Wirtz cuối cùng cũng có bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, giải tỏa áp lực đè nặng suốt nhiều tháng qua.



Áp lực khủng khiếp tại sân Anfield

Liverpool nhanh chóng làm chủ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc và liên tục dồn ép Wolves đến nghẹt thở. Phút 11, Florian Wirtz thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén với đường chọc khe tinh tế để Hugo Ekitike băng xuống đối mặt khung thành Wolves. Chỉ tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo người Pháp lại đưa bóng dội cột dọc cầu môn. Không lâu sau, Alexis Mac Allister cũng kém may mắn khi sút trúng khung gỗ.

Ryan Gravenberch sau bàn mở tỉ số ở phút 41

Florian Wirtz ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh

Sức ép liên tục của Liverpool cuối cùng cũng được cụ thể hóa thành bàn mở tỉ số ở phút 41. Từ pha leo biên tốc độ của Jeremie Frimpong bên cánh phải, Ryan Gravenberch băng vào dứt điểm một chạm gọn gàng, đưa đội chủ sân Anfield vượt lên.

Chỉ 90 giây sau, khoảnh khắc được chờ đợi nhất đã đến. Hugo Ekitike dẫn bóng từ giữa sân rồi tung đường chọc khe sắc lẹm để Florian Wirtz thoát xuống, chích mũi giày tinh tế hạ gục thủ môn Jose Sa, ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Ngoại hạng Anh sau 17 lần ra sân.

Tân binh đắt giá nhất Liverpool kịp tỏa sáng

Sang hiệp hai, Wolves bất ngờ vùng lên. Phút 51, từ một quả phạt góc, cú đánh đầu của Tolu Arokodare bị cản phá, nhưng Santiago Bueno đã nhanh chân đá bồi rút ngắn tỉ số xuống 1-2, thắp lại hy vọng cho đội khách. Những phút tiếp theo chứng kiến thế trận đôi công, khi Liverpool tìm bàn thứ ba còn Wolves nỗ lực gỡ hòa.

Santiago Bueno rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Wolves

Tuy nhiên, bản lĩnh giúp thầy trò HLV Arne Slot bảo toàn được lợi thế mong manh. Thắng lợi này giúp Liverpool nối dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên bảy trận, đồng thời có chiến thắng thứ 18 trong 21 trận đấu tại giải VĐQG diễn ra trong giai đoạn Giáng sinh – năm mới.

Liverpool củng cố thứ hạng trước cuối năm

Trái ngược với niềm vui của Liverpool, Wolves tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng. Họ trở thành CLB Anh đầu tiên trong lịch sử chỉ giành được hai điểm sau 18 vòng đầu tại hạng đấu cao nhất, đồng thời là đội đầu tiên không thắng trận nào sau 18 vòng trong suốt 123 năm qua. Viễn cảnh xuống hạng với Wolves lúc này gần như đã hiện rõ trước mắt.