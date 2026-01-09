Arsenal bị Liverpool cầm chân, cuộc đua Ngoại hạng thêm nóng

Arsenal đã không thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Premier League khi để Liverpool níu chân bằng trận hòa không bàn thắng ngay trên sân Emirates. Đây cũng là lần đầu tiên Arsenal và Liverpool hòa 0-0 tại Premier League kể từ tháng 8-2015.



Trận đấu muộn nhất vòng 21 là màn so tài được chờ đợi giữa đội đang dẫn đầu bảng và nhà đương kim vô địch, trong bối cảnh Arsenal muốn tận dụng việc Man City lẫn Aston Villa vừa cùng đánh rơi điểm số để gia tăng cách biệt.

Bukayo Saka liên tục gây khó cho hàng thủ Liverpool

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm đẩy cao nhịp độ tấn công. Bukayo Saka là mũi khoan lợi hại nhất bên hành lang phải, liên tục khuấy đảo hàng thủ Liverpool.

Phút đầu tiên có cơ hội đáng chú ý, tuyển thủ Anh cắt vào trung lộ rồi dứt điểm buộc Alisson phải đổ người cứu thua.

Tuy nhiên, thế trận thuận lợi của Arsenal suýt bị phá hỏng bởi sai lầm nơi hàng thủ. Đường chuyền về bất cẩn của William Saliba khiến David Raya lúng túng, tạo điều kiện để Conor Bradley bấm bóng qua đầu thủ môn.

Ở tình huống này, xà ngang đã cứu Arsenal khỏi bàn thua trông thấy.

Conor Bradley bấm bóng dội xà ngang khung thành Arsenal

Bước sang hiệp hai, Liverpool dần giành lại thế trận. Florian Wirtz có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm Arsenal và ngã xuống sau va chạm với Leandro Trossard.

Trọng tài không cho đội khách hưởng phạt đền. Arsenal gặp thêm bất lợi khi Piero Hincapié phải rời sân vì chấn thương trước mốc một giờ thi đấu, khiến hệ thống phòng ngự bị xáo trộn.

Dominik Szoboszlai suýt mở tỉ số với pha đá phạt hiệp 2

Những phút tiếp theo chứng kiến sự vùng lên của Liverpool. Jeremie Frimpong liên tục gây khó khăn cho Myles Lewis-Skelly, người vào thay Hincapié, dù đội khách vẫn thiếu đường chuyền quyết định để tạo ra cơ hội rõ ràng.

Ở tuyến giữa, Dominik Szoboszlai là nhân tố nổi bật nhất với hàng loạt cú sút xa và các pha xử lý tinh tế. Tiền vệ người Hungary suýt ghi bàn khi cú đá phạt từ trung lộ đi sạt nóc lưới Arsenal.





Khung thành Liverpool cũng không thực sự yên ổn

Ở những phút bù giờ, Arsenal có cơ hội để định đoạt trận đấu nhưng Gabriel đánh đầu chệch cột dọc từ quả phạt góc.

Trận hòa 0-0 khép lại trong thế giằng co, giúp Liverpool kéo dài chuỗi 10 trận bất bại trên mọi đấu trường (5 thắng, 5 hòa), trong khi Arsenal dù vẫn tạm hơn Manchester City 6 điểm nhưng chưa thể tạo ra khoảng cách an toàn trong cuộc đua vô địch.