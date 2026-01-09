HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Arsenal bị Liverpool cầm chân, cuộc đua Ngoại hạng thêm nóng

Đông Linh (theo arsenalfc, liverpoolfc)

(NLĐO) – Chuỗi 7 trận toàn thắng trên mọi đấu trường của Arsenal bị ngắt quãng khi để Liverpool cầm hòa 0-0 ở trận đấu muộn vòng 21 Ngoại hạng Anh rạng sáng 9-1

Arsenal đã không thể tạo ra bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Premier League khi để Liverpool níu chân bằng trận hòa không bàn thắng ngay trên sân Emirates. Đây cũng là lần đầu tiên Arsenal và Liverpool hòa 0-0 tại Premier League kể từ tháng 8-2015.

Trận đấu muộn nhất vòng 21 là màn so tài được chờ đợi giữa đội đang dẫn đầu bảng và nhà đương kim vô địch, trong bối cảnh Arsenal muốn tận dụng việc Man City lẫn Aston Villa vừa cùng đánh rơi điểm số để gia tăng cách biệt.

Arsenal bị Liverpool cầm chân, cuộc đua Ngoại hạng thêm nóng - Ảnh 1.

Bukayo Saka liên tục gây khó cho hàng thủ Liverpool

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm đẩy cao nhịp độ tấn công. Bukayo Saka là mũi khoan lợi hại nhất bên hành lang phải, liên tục khuấy đảo hàng thủ Liverpool. 

Phút đầu tiên có cơ hội đáng chú ý, tuyển thủ Anh cắt vào trung lộ rồi dứt điểm buộc Alisson phải đổ người cứu thua.

Tuy nhiên, thế trận thuận lợi của Arsenal suýt bị phá hỏng bởi sai lầm nơi hàng thủ. Đường chuyền về bất cẩn của William Saliba khiến David Raya lúng túng, tạo điều kiện để Conor Bradley bấm bóng qua đầu thủ môn. 

Ở tình huống này, xà ngang đã cứu Arsenal khỏi bàn thua trông thấy.

Arsenal bị Liverpool cầm chân, cuộc đua Ngoại hạng thêm nóng - Ảnh 2.

Conor Bradley bấm bóng dội xà ngang khung thành Arsenal

Bước sang hiệp hai, Liverpool dần giành lại thế trận. Florian Wirtz có pha xử lý khéo léo trong vòng cấm Arsenal và ngã xuống sau va chạm với Leandro Trossard. 

Trọng tài không cho đội khách hưởng phạt đền. Arsenal gặp thêm bất lợi khi Piero Hincapié phải rời sân vì chấn thương trước mốc một giờ thi đấu, khiến hệ thống phòng ngự bị xáo trộn.

Arsenal bị Liverpool cầm chân, cuộc đua Ngoại hạng thêm nóng - Ảnh 3.

Dominik Szoboszlai suýt mở tỉ số với pha đá phạt hiệp 2

Những phút tiếp theo chứng kiến sự vùng lên của Liverpool. Jeremie Frimpong liên tục gây khó khăn cho Myles Lewis-Skelly, người vào thay Hincapié, dù đội khách vẫn thiếu đường chuyền quyết định để tạo ra cơ hội rõ ràng. 

TIN LIÊN QUAN

Ở tuyến giữa, Dominik Szoboszlai là nhân tố nổi bật nhất với hàng loạt cú sút xa và các pha xử lý tinh tế. Tiền vệ người Hungary suýt ghi bàn khi cú đá phạt từ trung lộ đi sạt nóc lưới Arsenal.

Arsenal bị Liverpool cầm chân, cuộc đua Ngoại hạng thêm nóng - Ảnh 4.

Khung thành Liverpool cũng không thực sự yên ổn

Ở những phút bù giờ, Arsenal có cơ hội để định đoạt trận đấu nhưng Gabriel đánh đầu chệch cột dọc từ quả phạt góc. 

Trận hòa 0-0 khép lại trong thế giằng co, giúp Liverpool kéo dài chuỗi 10 trận bất bại trên mọi đấu trường (5 thắng, 5 hòa), trong khi Arsenal dù vẫn tạm hơn Manchester City 6 điểm nhưng chưa thể tạo ra khoảng cách an toàn trong cuộc đua vô địch.

Tin liên quan

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bứt tốc, dàn "đại gia" sẩy chân

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal bứt tốc, dàn "đại gia" sẩy chân

(NLĐO) - Arsenal đang hưởng lợi tối đa từ việc các đối thủ cạnh tranh thay nhau mất điểm ở loạt trận lễ hội mùa đông và tranh thủ tăng tốc cho cuộc đua vô địch.

Chelsea gieo sầu Man City phút 90+4, Arsenal hưởng lợi lớn

(NLĐO) – Chelsea không sụp đổ như nhiều người vẫn nghĩ mà thay vào đó, "The Blues" xuất sắc cầm chân chủ nhà Man City đang khát khao tìm lại mạch thắng.

Bản lĩnh vô địch của Arsenal dần thành hình

(NLĐO) - Chiến thắng đầy kịch tính trước Bournemouth ở vòng 20 Ngoại hạng giúp Arsenal tiến gần hơn tới thành tích “bất bại” huyền thoại ở mùa giải 2003-2004.

Liverpool Arsenal Dominik Szoboszlai vòng 21 Ngoại hạng Anh Bukayo Saka Arsenal 0-0 Liverpool
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo