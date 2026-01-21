Quật ngã Inter Milan, Arsenal lập kỳ tích Champions League

Trước giờ bóng lăn, Arsenal đã trở thành đội đầu tiên giành vé trực tiếp vào sớm vòng 1/8 nhờ... đồng hương Man City bất ngờ để thua Bodø/Glimt. Dù vậy, đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm áp đặt thế trận ngay tại sân Giuseppe Meazza.



Gabriel Jesus ghi bàn trong lần trở lại đấu trường châu Âu

Mới phút thứ 10, "Pháo thủ" cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỉ số. Sau pha phối hợp mạch lạc bên cánh phải, Jurriën Timber dứt điểm không trúng tâm bóng, nhưng Gabriel Jesus đã kịp thời băng vào quăng chân dứt điểm cận thành, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước 1-0.

Petar Sucic nhanh chóng ghi bàn gỡ hòa cho Inter Milan

Đó cũng là bàn thắng thứ 400 của Arsenal tại đấu trường Cúp C1/Champions League. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu. Phút 18, Inter Milan đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ tình huống bóng bật ra sau các pha dứt điểm bị cản phá của Marcus Thuram và Nicolo Barella, Petar Sucic tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn David Raya cơ hội cản phá, gỡ hòa 1-1.

Sau bàn thua, hàng thủ Arsenal lộ rõ những khoảng trống hiếm thấy trong ngày trung vệ Gabriel Magalhaes phải ngồi dự bị còn Mosquera đá chính trong bối cảnh chưa lấy lại phong độ hoàn toàn. Inter liên tục tổ chức phản công nhanh và suýt vượt lên dẫn bàn khi Thuram sút vọt xà ở tư thế thuận lợi.

Gabriel Jesus hoàn tất cú đúp ngay trong hiệp một

Sự phung phí của đội chủ nhà đã phải trả giá. Phút 42, từ quả phạt góc của Bukayo Saka, Leandro Trossard đánh đầu chuyền bóng ngược vào khu vực 5m50 để Gabriel Jesus bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Yann Sommer, giúp Arsenal tái lập thế dẫn bàn 2-1 trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục chơi chủ động nhằm gia tăng cách biệt. Phút 52, Yann Sommer phải trổ tài cứu thua sau cú dứt điểm của Eberechi Eze. Ít phút sau, cú vô-lê chân trái của Trossard đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Phía Inter, HLV Cristian Chivu tung Pio Esposito vào sân để tăng cường hàng công, nhưng cơ hội đáng chú ý nhất của tiền đạo trẻ này ở phút 68 lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Viktor Gyokeres nhấn chìm Inter Milan ngay tại sân Giuseppe Meazza

Khi Inter còn mải miết đi tìm bàn gỡ, Arsenal đã tung đòn kết liễu. Phút 84, từ đường chuyền dài chuẩn xác của Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres phối hợp đập nhả với Bukayo Saka trước khi chính anh tung cú dứt điểm từ xa, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách bằng siêu phẩm.

Arsenal giành vé đầu tiên vào vòng 1/8 sớm 1 vòng đấu với kỷ lục 7 trận toàn thắng

Với kết quả này, Arsenal nâng chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên 12 trận (10 thắng, 2 hòa) và chắc chắn kết thúc giai đoạn phân hạng Champions League trong Top 2. Ngược lại, Inter Milan lâm vào thế khó trong cuộc đua top 8, khi lần đầu tiên kể từ năm 2011 nhận 3 thất bại liên tiếp tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.