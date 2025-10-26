Liverpool thua tan tác ở London, chìm sâu khủng hoảng

Thua liên tiếp 4 trận tại Premier League là điều chưa từng xảy ra với Liverpool kể từ tháng 3-2021 nhưng đáng tiếc thay đó lại là sự thật đáng buồn. Những tưởng đoàn quân của HLV Arne Slot đã tìm lại được mạch thắng hồi giữa tuần bằng việc đè bẹp Frankfurt 5-1 ở Champions League, thế nhưng ngay lập tức họ bị kéo "trở lại mặt đất" khi hành quân đến Tây London.



Dango Ouattara (19) mở tỉ số sớm cho Brentfod

Chỉ sau 5 phút bóng lăn, Liverpool đã bị thủng lưới theo cách đơn giản nhất: Michael Kayode ném biên dài vào vòng cấm, Kristoffer Ajer đánh đầu nối và Dango Ouattara tung cú vô-lê tung lưới thủ thành Mamardashvili. Hàng phòng ngự "The Kop" kể từ khi vắng bóng chốt chặn Alisson Becker dường như đã không còn là chính mình.

"Cố nhân" Caoimhín Kelleher ngăn Mohamed Salah lập công

Mohamed Salah suýt gỡ hòa ngay sau bàn thua, nhưng Caoimhín Kelleher – cựu thủ môn Liverpool – xuất sắc cản phá. Không lâu sau đó, Florian Wirtz bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đầu tiên cho đội khách khi sút chệch khung thành Brentford trong tư thế thuận lợi.

Brentford không hề muốn lui về giữ tỉ số mong manh mà tiếp tục ép sân để nới rộng cách biệt. Jordan Henderson dứt điểm chệch cột dọc sau hơn một giờ thi đấu, và khi "Bầy ong" dồn lên, Giorgi Mamardashvili phải trổ tài cứu thua bằng một tay để từ chối Mikkel Damsgaard.

Brentford nới rông khoảng cách tỉ số

Sau khi bị cản phá, Damsgaard lập tức chuyển vai trò từ dứt điểm sang kiến tạo, với đường chọc khe xé toang hàng thủ Liverpool, giúp Kevin Schade băng xuống ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 45. Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Keith Andrews không thể giữ lợi thế hai bàn đến hết hiệp một. Phút bù giờ 40+5 – dù trọng tài chỉ cho thêm 3 phút – Milos Kerkez xuất hiện đúng lúc ở cột xa, đệm bóng sau quả tạt của Conor Bradley để rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho Liverpool.

Milos Kerkez rút ngắn cách biệt cho Liverpool

Bước sang hiệp hai, Brentford vẫn chơi chủ động. Sau một pha cứu thua đẳng cấp nữa của Mamardashvili trước cú sút của Damsgaard, VAR xác định trung vệ Virgil van Dijk phạm lỗi với Ouattara ngay trên vạch 16m50, và Brentford được hưởng phạt đền. Igor Thiago thực hiện chính xác, đưa Brentford dẫn 3-1 – cũng là bàn thắng thứ tư trong bốn trận liên tiếp của anh.

Igor Thiago sút phạt đền thành công, Brentford dẫn 3-1

Sau bàn thua thứ ba, HLV Arne Slot lập tức thay liền 4 cầu thủ trong 10 phút, hy vọng xoay chuyển tình thế. Salah – trụ cột quen thuộc – nhen lại hy vọng muộn màng ở phút 89 với cú sút căng dội xà ngang đi vào lưới, chấm dứt chuỗi 6 trận tịt ngòi ở cấp độ CLB.

Chỉ tiếc bàn thắng của chân sút người Ai Cập đến quá muộn để cứu Liverpool khỏi trận thua thứ tư tại giải Ngoại hạng, nối dài mạch thất bại 5 trận khi đến làm khách tiếp tại London, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1970. Trong khi đó, Brentford có thể tự hào với một đêm đáng nhớ, khi họ leo lên nửa trên bảng xếp hạng nhờ chiến thắng thứ ba trong bốn trận gần nhất tại Premier League.