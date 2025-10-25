Soi tỉ số trận Brentford - Liverpool: Tìm lại niềm vui chiến thắng

Jordan Henderson (Brentford) và Hugo Ekitike (Liverpool)



Sau chiến thắng bất ngờ trước West Ham trong trận derby London hôm thứ Hai, Brentford hy vọng mang đến cho người hâm mộ thêm một lý do để ăn mừng khi đối đầu với Liverpool lúc 2 giờ ngày 26-10.

Bầy ong đang hướng đến chiến thắng thứ tư trong mùa giải, nhưng chắc chắn họ cũng sẽ hài lòng nếu giành 1 điểm trước nhà vô địch Liverpool.

Không có thêm lo ngại nào về chấn thương, HLV Keith Andrews của Brentford nhiều khả năng sẽ ra sân với đội hình xuất phát tương tự như trận đấu với West Ham ở vòng 8.

HLV Liverpool, Arne Slot đang chịu áp lực lớn sau ba trận thua liên tiếp tại giải đấu. Những bản hợp đồng bom tấn Alexander Isak, Florian Wirtz và Jeremie Frimpong vẫn chưa thể hiện được hết khả năng, và với màn trình diễn tuyệt vời của Brentford trước West Ham, cửa thắng của Liverpool bị siêu máy tính của Opta hạ thấp còn chỉ còn 54% (hòa 22,5%, thua 23.5%).

Thủ môn Alisson Becker là sự vắng mặt đáng chú ý nhất của đội khách. Trong trường hợp nảy, cựu thủ môn của Valencia, Giorgi Mamardashvili, sẽ giữ vững vị trí của mình trong khung gỗ.

Điều khó nhất với Liverpool chính là đội hình trẻ trung của họ phải đối mặt với các đàn anh từng chơi bóng ở Anfield, như tiền vệ Jordan Henderson, mũi nhọn Fabio Carvalho, thủ thành Caoimhin Kelleher hay trung vệ dự bị Sepp van den Berg. Tất cả đều đang chơi tốt ở Bầy ong và sẵn sàng thề hiện sự hiểu biết về đội bóng cũ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khi Arne Slot giải được nút thắt Mo Salah (để anh ngồi dự bị trận thắng Ajax 5-1) cũng là bước ngoặt để Liverpool chuyển mình về chiến thuật. Chấn thương của Isak có thể giúp Salah trở lại đội hình trận này nhưng Slot sẽ có lý do thay anh ra ngay sau hiệp 1.

Hãy nhìn vào dự báo của các nhà chuyên môn: Huyền thoại Arsenal Paul Merson đoán tỉ số 1-1, cựu tiền đạo Chris Sutton cũng chọn kết quả 1-1, trong lúc HLV lão làng Harry Redknapp chọn tỉ số 1-2, còn Mark Lawrenson cũng tin Liverpool thắng với kết quả 1-3.

Dự đoán: Brentford - Liverpool 1-2

Đối đầu trực tiếp

18-1-2025 Brentford Liverpool 0-2 25-8-2024 Liverpool Brentford 2-0 17-2-2024 Brentford Liverpool 1-4 12-11-2023 Liverpool Brentford 3-0 06-5-2023 Liverpool Brentford 1-0 02-1-2023 Brentford Liverpool 3-1 16-1-2022 Liverpool Brentford 3-0 25-9-2021 Brentford Liverpool 3-3





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 26/10 03:00 [13] Brentford - Liverpool [3] 1.925 3/4 : 0 1.975 1.875 3 2.00

Tỉ lệ ban đầu Liverpool chấp đến nửa một với giá 92-97, nhưng đến sáng nay thị trường đã biến động như Liverpool chỉ còn chấp nửa trái, ăn đủ, thua 85. Như vậy, thị trường đang đổ cửa trên bất chấp Liverpool mất tiền đạo Isak vì chấn thương. Chọn cửa trên sẽ vui hơn khi Liverpool đã bắt nhịp trở lại.

