Thể thao

Soi tỉ số trận Brentford - Liverpool: Tìm lại niềm vui chiến thắng

Trung Dũng

(NLĐO) - Thua 3 trận liên tiếp, Liverpool không còn đường lùi và một kết quả hòa trên sân Brentford chắc chắn không làm hài lòng thầy trò HLV Arne Slot.

Soi tỉ số trận Brentford – Liverpool: Tìm lại niềm vui chiến thắng - Ảnh 1.

Jordan Henderson (Brentford) và Hugo Ekitike (Liverpool)

Sau chiến thắng bất ngờ trước West Ham trong trận derby London hôm thứ Hai, Brentford hy vọng mang đến cho người hâm mộ thêm một lý do để ăn mừng khi đối đầu với Liverpool lúc 2 giờ ngày 26-10.

Bầy ong đang hướng đến chiến thắng thứ tư trong mùa giải, nhưng chắc chắn họ cũng sẽ hài lòng nếu giành 1 điểm trước nhà vô địch Liverpool.

Không có thêm lo ngại nào về chấn thương, HLV Keith Andrews của Brentford nhiều khả năng sẽ ra sân với đội hình xuất phát tương tự như trận đấu với West Ham ở vòng 8.

HLV Liverpool, Arne Slot đang chịu áp lực lớn sau ba trận thua liên tiếp tại giải đấu. Những bản hợp đồng bom tấn Alexander Isak, Florian Wirtz và Jeremie Frimpong vẫn chưa thể hiện được hết khả năng, và với màn trình diễn tuyệt vời của Brentford trước West Ham, cửa thắng của Liverpool bị siêu máy tính của Opta hạ thấp còn chỉ còn 54% (hòa 22,5%, thua 23.5%).

Thủ môn Alisson Becker là sự vắng mặt đáng chú ý nhất của đội khách. Trong trường hợp nảy, cựu thủ môn của Valencia, Giorgi Mamardashvili, sẽ giữ vững vị trí của mình trong khung gỗ.

Điều khó nhất với Liverpool chính là đội hình trẻ trung của họ phải đối mặt với các đàn anh từng chơi bóng ở Anfield, như tiền vệ Jordan Henderson, mũi nhọn Fabio Carvalho, thủ thành Caoimhin Kelleher hay trung vệ dự bị Sepp van den Berg. Tất cả đều đang chơi tốt ở Bầy ong và sẵn sàng thề hiện sự hiểu biết về đội bóng cũ.

Soi tỉ số trận Brentford – Liverpool: Tìm lại niềm vui chiến thắng - Ảnh 2.

Thủ môn Caoimhin Kelleher (Brentford) và Fabian Wirtz (Liverpool)

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng khi Arne Slot giải được nút thắt Mo Salah (để anh ngồi dự bị trận thắng Ajax 5-1) cũng là bước ngoặt để Liverpool chuyển mình về chiến thuật. Chấn thương của Isak có thể giúp Salah trở lại đội hình trận này nhưng Slot sẽ có lý do thay anh ra ngay sau hiệp 1.

Hãy nhìn vào dự báo của các nhà chuyên môn: Huyền thoại Arsenal Paul Merson đoán tỉ số 1-1, cựu tiền đạo Chris Sutton cũng chọn kết quả 1-1, trong lúc HLV lão làng Harry Redknapp chọn tỉ số 1-2, còn Mark Lawrenson cũng tin Liverpool thắng với kết quả 1-3.

Dự đoán: Brentford - Liverpool 1-2

Đối đầu trực tiếp

18-1-2025

Brentford

Liverpool

0-2

25-8-2024

Liverpool

Brentford

2-0

17-2-2024

Brentford

Liverpool

1-4

12-11-2023

Liverpool

Brentford

3-0

06-5-2023

Liverpool

Brentford

1-0

02-1-2023

Brentford

Liverpool

3-1

16-1-2022

Liverpool

Brentford

3-0

25-9-2021

Brentford

Liverpool

3-3


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

26/10 03:00

[13] Brentford - Liverpool [3]

1.925

3/4 : 0

1.975

1.875

3

2.00

26/10 03:00

[13] Brentford vs Liverpool [3]

2.05

1/2 : 0

1.85

1.925

3

1.975

Tỉ lệ ban đầu Liverpool chấp đến nửa một với giá 92-97, nhưng đến sáng nay thị trường đã biến động như Liverpool chỉ còn chấp nửa trái, ăn đủ, thua 85. Như vậy, thị trường đang đổ cửa trên bất chấp Liverpool mất tiền đạo Isak vì chấn thương. Chọn cửa trên sẽ vui hơn khi Liverpool đã bắt nhịp trở lại.

Soi tỉ số trận Brentford – Liverpool: Tìm lại niềm vui chiến thắng - Ảnh 3.

Tỉ số hòa 1-1 là chọn lựa của nhiều người nên có giá đặt 1 ăn 8.3. Nhưng tỉ số phổ biến nhất là Liverpool thắng 1-2 với giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc 0-2 đặt 1ăn 10, còn 0-1 ăn 11. Cửa thắng của Brentford khá 'phiêu lưu' khi 1-0 ăn đến 17, 2-1 đặt 1 ăn 14, còn 2-0 ăn đến 29.

Soi tỉ số trận Brentford – Liverpool: Tìm lại niềm vui chiến thắng - Ảnh 4.

Tin liên quan

Soi tỉ số trận Chelsea – Sunderland: Dập tắt sự hưng phấn của tân binh

Soi tỉ số trận Chelsea – Sunderland: Dập tắt sự hưng phấn của tân binh

(NLĐO) - Chelsea tiếp Sunderland trên sân nhà lúc 21 giờ ngày 25-10 với khí thế hừng hực. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu họ vùi dập "Mèo đen" ở Stamford Bridge

Messi lập cú đúp, với 1 bàn dễ nhất sự nghiệp

(NLĐO) - Inter Miami giành chiến thắng thuyết phục trước Nashville với màn tỏa sáng của Lionel Messi và các đồng đội.

Nottingham Forest quật ngã Porto, "hồi sinh" cùng tướng mới

(NLĐO) - HLV Sean Dyche có màn ra mắt hoàn hảo khi giúp Nottingham Forest đánh bại Porto 2-0, chấm dứt chuỗi 10 trận toàn hòa và thua trên mọi đấu trường.

