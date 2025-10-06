HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chelsea nhấn chìm Liverpool trong khủng hoảng

Đông Linh

Sân Stamford Bridge như nổ tung khi Estevao ghi bàn phút 90+5, giúp Chelsea thắng đương kim vô địch Liverpool ở trận cầu kịch tính nhất từ đầu mùa

Vào sân ở cuối trận, chân sút 18 tuổi Estevao chỉ cần 20 phút để ghi bàn quyết định số phận cuộc thư hùng Chelsea - Liverpool tại vòng 7 Giải Ngoại hạng Anh, diễn ra vào đêm 4-10, kết thúc rạng sáng 5-10 (giờ Việt Nam). Pha lập công đầu tiên trong màu áo "The Blues" của Estevao đẩy Liverpool chìm sâu vào khủng hoảng với thất bại thứ 3 liên tiếp.

Tân binh trẻ tỏa sáng

Chelsea nhập cuộc đầy chủ động dù gặp khó khăn về nhân sự, đặc biệt là hàng thủ. Chính họ đã tạo ra thế trận tốt hơn so với đối thủ. Phút 14, Moises Caicedo tung cú sút xa hiểm hóc, mở tỉ số cho đội chủ nhà trong niềm phấn khích của khán giả trên sân Stamford Bridge.

Liverpool vùng dậy trong hiệp 2, tận dụng tốc độ của Cody Gakpo và kỹ thuật của Alexander Isak. Phút 63, Gakpo gỡ hòa 1-1 sau pha kiến tạo khó tin của Isak, nhen nhóm lại hy vọng cho đội khách. Tuy nhiên, trong khi Liverpool mải miết tìm bàn thắng thứ 2 thì Chelsea vẫn kiên nhẫn phòng ngự, chờ thời cơ.

Chelsea nhấn chìm Liverpool trong khủng hoảng - Ảnh 1.

Estevao nhấn chìm Liverpool với bàn thắng đầu tiên ở Giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: CHELSEAFC

HLV Enzo Maresca tung Estevao vào sân ở phút 75 và quyết định ấy đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Phút 90+5, từ đường tạt bóng của Marc Cucurella, "Messinho" chọn điểm rơi hoàn hảo, chạm bóng tinh tế đánh bại thủ môn Mamardashvili, ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea.

Theo các bình luận viên, hiếm thấy tân binh trẻ nào luôn được đồng đội tìm cách chuyền bóng để tạo sự khác biệt. Chỉ trong 15 phút có mặt trên sân, Estevao đã thực hiện 3 pha qua người thành công, tạo ra 2 cơ hội rõ rệt đồng thời ghi bàn quyết định vào lưới Liverpool.

Lối chơi pha trộn giữa sự ngẫu hứng Nam Mỹ với tính kỷ luật mà Maresca đang xây dựng ở Chelsea, thêm cái chân trái khéo léo và khả năng rê bóng trong phạm vi hẹp cùng tốc độ bứt phá ấn tượng, Estevao gợi lại hình ảnh của Neymar thuở nào.

Chelsea mới có được chiến thắng thứ 3 từ đầu mùa nhưng dấu ấn chiến thuật của HLV Enzo Maresca tại Giải Ngoại hạng Anh ngày càng rõ nét. 

Nếu không tính 2 trận thua cay đắng trước Brighton và Man United hay những lần bị Crystal Palace, Brentford cầm chân, chiến thắng trước Liverpool mở toang cánh cửa tương lai cho Chelsea. Nếu biết đặt niềm tin vào dàn cầu thủ trẻ, họ sẽ "sống khỏe" và thành công…

Mong manh nhà vô địch

Liverpool rời London trong nỗi thất vọng tột cùng. Liên tiếp mất điểm trước Crystal Palace, Galatasaray và Chelsea, "The Kop" không khó hình dung ra vô vàn thách thức đang chờ phía trước mà họ chỉ có vài tuần để cải thiện nhân chặng FIFA Days tháng 10.

Đội bóng áo đỏ chưa từng thi đấu tệ hại đến thế dưới quyền HLV Arne Slot. Đội hình rời rạc, cầu thủ thiếu bản lĩnh, ngay cả dàn sao trụ cột cũng không còn giữ được tinh thần thép từng làm nên thương hiệu Liverpool.

Mohamed Salah, ngôi sao số 1 của đội bóng vùng Merseyside, vẫn năng nổ nhưng hiệu suất ghi bàn cứ trượt dài. Ba bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 9 trận không phải là thảm họa song với đẳng cấp của anh, đó thực sự là nỗi thất vọng. Khi Salah im tiếng, Liverpool gần như không còn phương án dự phòng hiệu quả.

Các tân binh đắt giá như Alexander Isak (125 triệu bảng) và Florian Wirtz (116 triệu bảng) cũng chưa thể đáp lại kỳ vọng. Isak kiến tạo cho Gakpo ghi bàn nhưng phần còn lại của trận đấu, anh hoàn toàn mờ nhạt, thiếu sắc bén và yếu thể lực. 

Florian Wirtz vào sân từ ghế dự bị nhưng liên tục chuyền hỏng, không bắt nhịp được với tốc độ khủng khiếp của trận thư hùng lần đầu anh tham dự.

Vấn đề của Arne Slot còn nằm ở hàng thủ. Virgil van Dijk không còn là "tấm lá chắn thép" như xưa, Ibrahima Konaté sa sút phong độ và rời sân với chấn thương. Andy Robertson thi đấu chậm chạp, bị xem là nguyên nhân dẫn đến bàn thua quyết định khi không cản nổi Estevao ở tình huống đối mặt phút 90+5.

Alisson Becker chấn thương phải nghỉ khoảng một tháng, buộc HLV Slot phải dùng đến Giorgi Mamardashvili trong khung gỗ. Dù tân binh người Gruzia có vài pha cứu thua xuất sắc nhưng liệu anh có day dứt khi không thể ngăn cản cú chạm bóng định mệnh của Estevao?

Liverpool dường như đang mất phương hướng khi dàn cầu thủ trụ cột mờ nhạt, tân binh chưa thể hòa nhập, còn hàng thủ liên tục mắc sai lầm. HLV Arne Slot cần tìm ra công thức chiến thắng mới, nếu không muốn tinh thần và ý chí "Lữ đoàn Đỏ" sa sút trước kỳ Giáng sinh. 

Estevao được định giá 60 triệu euro khi gia nhập Chelsea năm 2024 và khiến nhiều người nghi ngờ. Tuy vậy, chỉ cần vài lần xuất trận, tài năng trẻ mà giới chuyên môn gọi là "Messinho của Brazil" đã cho thấy tiềm năng cực lớn của mình.

Chelsea nhấn chìm Liverpool trong khủng hoảng - Ảnh 2.


