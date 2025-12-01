Thời kỳ hậu Salah dần hình thành tại Liverpool

Cuộc hành quân đến London Stadium là lần đầu tiên kể từ tháng 4-2024 tiền đạo người Ai Cập phải ngồi dự bị trong một trận đấu tại Ngoại hạng. Cũng vì vậy, quyết định của HLV Arne Slot mang sức nặng vượt xa phạm vi lựa chọn cầu thủ cho một cuộc chạm trán.

Liverpool thi đấu thăng hoa trong ngày thiếu vắng Mohamed Salah

Vào năm ngoài, cũng chính tại London Stadium, Salah đã trở thành tâm điểm sau khi tranh cãi với HLV tiền nhiệm là Jurgen Klopp khi để anh ngồi dự bị trong trận hòa 2-2 trước West Ham.

“The Kop” thời hậu Salah dần được hình thành sau kỳ chuyển nhượng trị giá 450 triệu bảng

Việc không có mặt trong đội hình xuất phát giờ đây không còn gắn với cảm xúc bộc phát mà phản ánh một thực tế rằng phong độ của ngôi sao 33 tuổi đã sa sút rõ rệt. Kể từ đầu mùa giải, Salah chỉ mới ghi được 5 bàn cho "The Kop" trên mọi đấu trường.

HLV Arne Slot đã được cựu đội trưởng tuyển Anh Wayne Rooney khuyến khích loại Salah khỏi đội hình sau một loạt màn trình diễn kém cỏi ở mùa giải này. Và sự thiếu vắng tiền đạo Ai Cập trên sân mới đây cho thấy nhà cầm quân người Hà Lan đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tái thiết sau kỳ chuyển nhượng trị giá 450 triệu bảng.

Không có sự phục vụ của cầu thủ đứng thứ ba trong lịch sử ghi bàn của câu lạc bộ, Liverpool lại cho thấy một kết quả tích cực sau chuỗi 9 thất bại trong 12 trận đấu gần nhất. Đáng chú ý, Alexander Isak, tân binh với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng từ Newcastle, đã có pha lập công đầu tiên tại Ngoại hạng. Trong khi đó, Florian Wirtz trị giá 116 triệu bảng thể hiện sự tinh tế và nhạy bén giúp tuyến giữa vận hành mạch lạc hơn.

Phong độ sa sút khiến Salah mất suất đá chính trong đội hình Liverpool

Mặc dù đã tạo ra khác biệt trong trận đấu này, những thay đổi của Slot vẫn khó có thể gạt Salah ra khỏi tương lai của Liverpool. Thành tích đồ sộ của ngôi sao Ai Cập tại câu lạc bộ là một minh chứng cho điều đó. Anh đã có 419 lần ra sân cho "The Kop" với 383 lần đá chính, ghi 250 bàn thắng. Trên mọi đấu trường, Liverpool đã thắng 263 trận khi Salah thi đấu, tỷ lệ thắng là 63%. Quả thật, tiền đạo 33 tuổi không phải mẫu cầu thủ dễ dàng bị lãng quên, và sự ổn định lặp lại trong nhiều mùa liền cho thấy anh vẫn có thể trở lại bất kỳ lúc nào.

Đội bóng vùng Merseyside sẽ khó tiến xa nếu chỉ dựa vào hào quang quá khứ. Slot hiểu rằng câu lạc bộ giờ đây cần hướng đến một cấu trúc mới có khả năng vận hành độc lập với Salah, đặc biệt là khi tiền đạo người Ai Cập sắp trở về dự Cúp bóng đá châu Phi.

HLV Arne Slot đang hướng Liverpool tới một chương mới không còn Salah

Vì vậy, chiến thắng trước West Ham trở thành dấu mốc quan trọng với nhiều thay đổi: Liverpool giữ sạch lưới sau khi nhận 10 bàn thua trong 3 trận, Joe Gomez chơi ổn định khi trở lại đội hình xuất phát, còn Dominik Szoboszlai được giải phóng khỏi vai trò hậu vệ phải để trở lại đúng vị trí tấn công.

Chiến thắng trước West Ham phần nào đã giải tỏa bớt áp lực cho thầy trò HLV Arne Slot. Quan trọng hơn, nó còn cho thấy những bước chuẩn bị đầu tiên của Liverpool cho thời đại hậu Salah.



