Thời kỳ hậu Salah dần hình thành tại Liverpool

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thời kỳ hậu Salah dần hình thành tại Liverpool

Hoàng Hiệp (Ảnh: AP)

(NLĐO) - Chiến thắng 2-0 trước West Ham mới đây là lần hiếm hoi Liverpool thi đấu mà Mohamed Salah chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị.

Cuộc hành quân đến London Stadium là lần đầu tiên kể từ tháng 4-2024 tiền đạo người Ai Cập phải ngồi dự bị trong một trận đấu tại Ngoại hạng. Cũng vì vậy, quyết định của HLV Arne Slot mang sức nặng vượt xa phạm vi lựa chọn cầu thủ cho một cuộc chạm trán.

Thời kỳ hậu Salah dần hình thành tại Liverpool - Ảnh 1.

Liverpool thi đấu thăng hoa trong ngày thiếu vắng Mohamed Salah

Vào năm ngoài, cũng chính tại London Stadium, Salah đã trở thành tâm điểm sau khi tranh cãi với HLV tiền nhiệm là Jurgen Klopp khi để anh ngồi dự bị trong trận hòa 2-2 trước West Ham.

Thời kỳ hậu Salah dần hình thành tại Liverpool - Ảnh 2.

“The Kop” thời hậu Salah dần được hình thành sau kỳ chuyển nhượng trị giá 450 triệu bảng

Việc không có mặt trong đội hình xuất phát giờ đây không còn gắn với cảm xúc bộc phát mà phản ánh một thực tế rằng phong độ của ngôi sao 33 tuổi đã sa sút rõ rệt. Kể từ đầu mùa giải, Salah chỉ mới ghi được 5 bàn cho "The Kop" trên mọi đấu trường.

HLV Arne Slot đã được cựu đội trưởng tuyển Anh Wayne Rooney khuyến khích loại Salah khỏi đội hình sau một loạt màn trình diễn kém cỏi ở mùa giải này. Và sự thiếu vắng tiền đạo Ai Cập trên sân mới đây cho thấy nhà cầm quân người Hà Lan đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tái thiết sau kỳ chuyển nhượng trị giá 450 triệu bảng.

Không có sự phục vụ của cầu thủ đứng thứ ba trong lịch sử ghi bàn của câu lạc bộ, Liverpool lại cho thấy một kết quả tích cực sau chuỗi 9 thất bại trong 12 trận đấu gần nhất. Đáng chú ý, Alexander Isak, tân binh với mức giá kỷ lục 125 triệu bảng từ Newcastle, đã có pha lập công đầu tiên tại Ngoại hạng. Trong khi đó, Florian Wirtz trị giá 116 triệu bảng thể hiện sự tinh tế và nhạy bén giúp tuyến giữa vận hành mạch lạc hơn.

Thời kỳ hậu Salah dần hình thành tại Liverpool - Ảnh 3.

Phong độ sa sút khiến Salah mất suất đá chính trong đội hình Liverpool

Mặc dù đã tạo ra khác biệt trong trận đấu này, những thay đổi của Slot vẫn khó có thể gạt Salah ra khỏi tương lai của Liverpool. Thành tích đồ sộ của ngôi sao Ai Cập tại câu lạc bộ là một minh chứng cho điều đó. Anh đã có 419 lần ra sân cho "The Kop" với 383 lần đá chính, ghi 250 bàn thắng. Trên mọi đấu trường, Liverpool đã thắng 263 trận khi Salah thi đấu, tỷ lệ thắng là 63%. Quả thật, tiền đạo 33 tuổi không phải mẫu cầu thủ dễ dàng bị lãng quên, và sự ổn định lặp lại trong nhiều mùa liền cho thấy anh vẫn có thể trở lại bất kỳ lúc nào.

Đội bóng vùng Merseyside sẽ khó tiến xa nếu chỉ dựa vào hào quang quá khứ. Slot hiểu rằng câu lạc bộ giờ đây cần hướng đến một cấu trúc mới có khả năng vận hành độc lập với Salah, đặc biệt là khi tiền đạo người Ai Cập sắp trở về dự Cúp bóng đá châu Phi.

Thời kỳ hậu Salah dần hình thành tại Liverpool - Ảnh 4.

HLV Arne Slot đang hướng Liverpool tới một chương mới không còn Salah

Vì vậy, chiến thắng trước West Ham trở thành dấu mốc quan trọng với nhiều thay đổi: Liverpool giữ sạch lưới sau khi nhận 10 bàn thua trong 3 trận, Joe Gomez chơi ổn định khi trở lại đội hình xuất phát, còn Dominik Szoboszlai được giải phóng khỏi vai trò hậu vệ phải để trở lại đúng vị trí tấn công.

Chiến thắng trước West Ham phần nào đã giải tỏa bớt áp lực cho thầy trò HLV Arne Slot. Quan trọng hơn, nó còn cho thấy những bước chuẩn bị đầu tiên của Liverpool cho thời đại hậu Salah.


Tin liên quan

Salah chạm tay đến kỷ lục, Liverpool tìm lại niềm vui chiến thắng

Salah chạm tay đến kỷ lục, Liverpool tìm lại niềm vui chiến thắng

(NLĐO) - Chuỗi 5 trận toàn thua sân nhà ở giải quốc nội của Liverpool đã dừng lại khi "The Kop" đánh bại Aston Villa 2-0 tại Anfield, vươn lên vị trí thứ ba.

Áp lực trên vai Salah

Không được phép sẩy chân nếu không muốn sớm từ bỏ cuộc đua vô địch là nhiệm vụ tối thượng với Liverpool khi tiếp đón Aston Villa ở Anfield lúc 3 giờ ngày 2-11.

Salah và cơ hội bùng nổ cuối cùng

8 năm sau kỳ World Cup tại Nga chỉ ghi 2 bàn và bị loại sớm, Salah có cơ hội tỏa sáng khi tuyển Ai Cập sớm giành quyền dự vòng chung kết giải 2026

màn trình diễn Liverpool Salah Người Ai Cập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo