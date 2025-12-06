HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Leeds United - Liverpool: Quyền lực The Reds

Trung Dũng

(NLĐO) - Leeds United đã bất ngờ quật ngã Chelsea hôm giữa tuần, nhưng họ không có nhiều cơ hội đánh bại Liverpool khi chạm trán trên sân Elland Road.

Soi tỉ số trận Leeds United - Liverpool: Quyền lực The Reds - Ảnh 1.

Ao Tanaka (Leeds) và Florian Wirtz (Liverpool)

Daniel Farke đã vô cùng nhẹ nhõm khi Leeds đánh bại Chelsea 3-1 tại Elland Road hôm thứ Tư. Chiến thắng này giúp họ thoát khỏi nhóm đèn đỏ và chấm dứt chuỗi bốn trận thua liên tiếp, qua đó giảm bớt áp lực đè nặng lên vai HLV.

Leeds đã cho thấy quyết tâm trụ hạng trong trận thua 2-3 trước Manchester City cuối tuần trước, và tinh thần đó càng được thể hiện rõ nét hơn trước Chelsea (3-1). Nhưng lịch thi đấu không hề dễ dàng cho Daniel Farke, khi Liverpool của Arne Slot sẽ làm khách trên sân Elland Road vào thứ Bảy. Gặp 3 đại gia trong vòng 8 ngày là một thách thức quá sức với một tân binh như Leeds.

Siêu máy tính Opta đã đưa ra những thuật toán để dự báo rằng Leeds chỉ có 22,1% cơ hội đánh bại Liverpool, đội được đánh giá cao hơn với 55,8% cơ hội thắng trận. Nói tóm lại, Opta cho rằng Leeds có thể bất ngờ thắng Chelsea, nhưng không thể làm thế trước Liverpool.

Liverpool không có được phong độ tốt nhất mùa này, hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League sau trận hòa 1-1 với Sunderland, nhưng họ sẽ quyết tâm tìm lại phong độ đã giúp họ giành chức vô địch mùa trước.

Liverpool bất bại trong 6 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh khi gặp Leeds (thắng 4, hòa 2), giành chiến thắng 6-1 trong chuyến làm khách gần nhất tới Elland Road vào tháng 4-2023. Ngược lại, Leeds thường gặp khó khăn khi đối đầu với các đội đã nâng cao chiếc cúp ở mùa giải trước. Họ chỉ thắng 1 trong 16 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước nhà đương kim vô địch (hòa 4, thua 11).

Nhưng HLV Daniel Farke tin rằng đây có thể là thời điểm tốt nhất để Leeds phá vỡ kỷ lục trước nhà vô địch Premier League, khi Liverpool đang gặp khó khăn trong những chuyến làm khách gần đây. Liverpool đã thua 7 trong 11 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 4), chỉ có Fulham và Wolves (8 trận) thua nhiều hơn kể từ đầu tháng 4.

Liverpool đã đánh bại West Ham 2-0 trong chuyến làm khách gần nhất, nhưng sau đó đã phải lội ngược dòng để giành được trận hòa 1-1 trước Sunderland tại Anfield vào giữa tuần, khi đội bóng của Slot lại có một màn trình diễn dưới sức.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều chọn kết quả hòa, như cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều chọn kết quả 1-1, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton nhắm đến kết quả 2-2. Chỉ mỗi mình cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson là ủng hộ Liverpool thắng 2-1.

Dự đoán: Leeds - Liverpool 1-2

Đối đầu trực tiếp

17-4-2023

Leeds

Liverpool

1-6

29-10-2022

Liverpool

Leeds

1-2

23-2-2022

Liverpool

Leeds

6-0

12-9-2021

Leeds

Liverpool

0-3

19-4-2021

Leeds

Liverpool

1-1

12-9-2020

Liverpool

Leeds

4-3

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

07/12 00:30

[17] Leeds - Liverpool [9]

2.05

1/2 : 0

1.85

1.875

2 3/4

2.00

07/12 00:30

[17] Leeds - Liverpool [9]

2.00

1/2 : 0

1.875

1.85

2 3/4

2.00

07/12 00:30

[17] Leeds vs Liverpool [9]

2.05

1/2 : 0

1.85

1.85

2 3/4

2.025

07/12 00:30

[17] Leeds vs Liverpool [9]

2.00

1/2 : 0

1.90

1.875

2 1/2

2.025

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất hấp dẫn khi nhà đương kim vô địch Liverpool chấp đội mới thăng hạng Leeds chỉ nửa trái, ăn 85, thua đủ. Đến tối qua, thị trường không mấy biến động. Trưa nay, Liverpool vẫn chấp nửa trái, ăn 90 và thua đủ. Chọn đội khách vui hơn vì chính họ mới có thể gây đột biến.

Soi tỉ số trận Leeds United - Liverpool: Quyền lực The Reds - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.1, trong lúc 0-0 ăn 13, còn 2-2 ăn 15. Cựa thắng cho Liverpool vẫn rộng hơn khi tỉ số 0-1 có giá 7.9, 2-1 có giá ăn 8, còn 2-0 ăn đến 9.2. Chiến thắng của Leeds không được đánh giá cao khi tỉ số 1-0 ăn 12, 2-1 ăn 13, còn 2-0 ăn 22.

Soi tỉ số trận Leeds United - Liverpool: Quyền lực The Reds - Ảnh 3.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Bournemouth – Chelsea: Đội khách quyết trở lại mạch chiến thắng

Soi tỉ số trận Bournemouth – Chelsea: Đội khách quyết trở lại mạch chiến thắng

(NLĐO) - Sau cú sốc trên sân Leeds, Chelsea đối đầu Bournemouth với quyết tâm tìm lại nhịp điệu chiến thắng ở sân Vitality, nơi họ bất bại trong 4 lần gần nhất.

Soi tỉ số trận Aston Villa – Arsenal: Thách thức Pháo thủ

(NLĐO) - Arsenal đối mặt với thử thách khắc nghiệt khi 19 giờ 30 phút ngày 6-12 ra sân của Aston Villa, đối thủ thường phá bình tham vọng vô địch của Pháo thủ.

Đánh rơi chiến thắng sân nhà, Man United lỡ Top 5 Ngoại hạng

(NLĐO) - Man United vuột 3 điểm tại sân Old Trafford khi để West Ham gỡ hòa ở những phút cuối, lỡ cơ hội chen chân vào nhóm 5 đội dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh.

Liverpool Leeds United Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo