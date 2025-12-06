Soi tỉ số trận Leeds United - Liverpool: Quyền lực The Reds

Ao Tanaka (Leeds) và Florian Wirtz (Liverpool)

Daniel Farke đã vô cùng nhẹ nhõm khi Leeds đánh bại Chelsea 3-1 tại Elland Road hôm thứ Tư. Chiến thắng này giúp họ thoát khỏi nhóm đèn đỏ và chấm dứt chuỗi bốn trận thua liên tiếp, qua đó giảm bớt áp lực đè nặng lên vai HLV.

Leeds đã cho thấy quyết tâm trụ hạng trong trận thua 2-3 trước Manchester City cuối tuần trước, và tinh thần đó càng được thể hiện rõ nét hơn trước Chelsea (3-1). Nhưng lịch thi đấu không hề dễ dàng cho Daniel Farke, khi Liverpool của Arne Slot sẽ làm khách trên sân Elland Road vào thứ Bảy. Gặp 3 đại gia trong vòng 8 ngày là một thách thức quá sức với một tân binh như Leeds.

Siêu máy tính Opta đã đưa ra những thuật toán để dự báo rằng Leeds chỉ có 22,1% cơ hội đánh bại Liverpool, đội được đánh giá cao hơn với 55,8% cơ hội thắng trận. Nói tóm lại, Opta cho rằng Leeds có thể bất ngờ thắng Chelsea, nhưng không thể làm thế trước Liverpool.

Liverpool không có được phong độ tốt nhất mùa này, hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Premier League sau trận hòa 1-1 với Sunderland, nhưng họ sẽ quyết tâm tìm lại phong độ đã giúp họ giành chức vô địch mùa trước.

Liverpool bất bại trong 6 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh khi gặp Leeds (thắng 4, hòa 2), giành chiến thắng 6-1 trong chuyến làm khách gần nhất tới Elland Road vào tháng 4-2023. Ngược lại, Leeds thường gặp khó khăn khi đối đầu với các đội đã nâng cao chiếc cúp ở mùa giải trước. Họ chỉ thắng 1 trong 16 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước nhà đương kim vô địch (hòa 4, thua 11).

Nhưng HLV Daniel Farke tin rằng đây có thể là thời điểm tốt nhất để Leeds phá vỡ kỷ lục trước nhà vô địch Premier League, khi Liverpool đang gặp khó khăn trong những chuyến làm khách gần đây. Liverpool đã thua 7 trong 11 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 4), chỉ có Fulham và Wolves (8 trận) thua nhiều hơn kể từ đầu tháng 4.

Liverpool đã đánh bại West Ham 2-0 trong chuyến làm khách gần nhất, nhưng sau đó đã phải lội ngược dòng để giành được trận hòa 1-1 trước Sunderland tại Anfield vào giữa tuần, khi đội bóng của Slot lại có một màn trình diễn dưới sức.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều chọn kết quả hòa, như cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều chọn kết quả 1-1, trong lúc cựu tiền đạo Chris Sutton nhắm đến kết quả 2-2. Chỉ mỗi mình cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson là ủng hộ Liverpool thắng 2-1.

Dự đoán: Leeds - Liverpool 1-2

Đối đầu trực tiếp

17-4-2023 Leeds Liverpool 1-6 29-10-2022 Liverpool Leeds 1-2 23-2-2022 Liverpool Leeds 6-0 12-9-2021 Leeds Liverpool 0-3 19-4-2021 Leeds Liverpool 1-1 12-9-2020 Liverpool Leeds 4-3

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 07/12 00:30 [17] Leeds - Liverpool [9] 2.05 1/2 : 0 1.85 1.875 2 3/4 2.00

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã rất hấp dẫn khi nhà đương kim vô địch Liverpool chấp đội mới thăng hạng Leeds chỉ nửa trái, ăn 85, thua đủ. Đến tối qua, thị trường không mấy biến động. Trưa nay, Liverpool vẫn chấp nửa trái, ăn 90 và thua đủ. Chọn đội khách vui hơn vì chính họ mới có thể gây đột biến.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.1, trong lúc 0-0 ăn 13, còn 2-2 ăn 15. Cựa thắng cho Liverpool vẫn rộng hơn khi tỉ số 0-1 có giá 7.9, 2-1 có giá ăn 8, còn 2-0 ăn đến 9.2. Chiến thắng của Leeds không được đánh giá cao khi tỉ số 1-0 ăn 12, 2-1 ăn 13, còn 2-0 ăn 22.



