Thể thao

Soi tỉ số trận Nottingham Forest - Liverpool: Đánh sập pháo đài City Ground

Trung Dũng

(NLĐO) - Không đội chủ nhà nào thắng trong 4 lần đụng độ gần nhất giữa Forest và Liverpool, nên các fan The Reds hy vọng sẽ rửa được mối hận thua 0-3 ở lượt đi.

Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Liverpool: Đánh sập pháo đài City Ground - Ảnh 1.

Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) và Cody Gakpo (Liverpool)

Nottingham Forest vẫn bất bại trong ba trận gần đây nhưng tiếp tục gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định trên hàng công, sau trận hòa tẻ nhạt 0-0 với Wolves. Với những vấn đề về tấn công, khả năng họ sẽ bị Liverpool lấn lướt trong trận đấu căng thẳng ở City Ground.

Không có thêm cầu thủ chấn thương nào cho Forest, mặc dù những cái tên như Chris Wood, John Victor, Willy Boly và Matz Sels vẫn phải ngồi ngoài. Vấn đề còn lại chính là Forest vừa thay HLV Sean Dyche bằng Vitor Pereira, người vừa khởi đầu triều đại của mình bằng chiến thắng 3-0 trước Fenerbahce hôm giữa tuần.

Số liệu thống kê trên sân nhà của Forest cho thấy một bức tranh phức tạp: Ghi trung bình 1,50 điểm mỗi trận, phòng ngự chắc chắn với chỉ 0,25 bàn thua mỗi trận, và tỷ lệ giữ sạch lưới trên sân nhà là 75%, nhưng họ cũng không ghi bàn trong 50% số trận đấu trên sân nhà, cho thấy vấn đề về khả năng sáng tạo. Tiền vệ cánh Ndoye đang nỗ lực để được đá chính sẽ bổ sung tốc độ cần thiết, nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn chưa chắc chắn.

Trận lượt đi hồi tháng 11, Forest đã đánh sập pháo đài Anfield bằng chiến thắng 3-0. Đó là một trong những trận đấu đầu tiên của Sean Dyche trên cương vị HLV trưởng. Bây giờ Arne Slot sẽ đối mặt với một thử thách tương tự khi Vitor Pereira nắm quyền.

Tuy nhiên, các fan Liverpool có thể tin vào "cái dớp" lạ kỳ của đối thủ khi 6 HLV gần nhất của Forest đều thua trận đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh tại CLB, với Dave Bassett là người cuối cùng tránh được số phận đó vào tháng 3-1997 (thắng Tottenham 1-0).

Liverpool bước vào trận đấu này với phong độ mạnh mẽ hơn nhiều sau chiến thắng 3-0 thoải mái trước Brighton tại Cúp FA. Đội bóng này không có thêm cầu thủ chấn thương nào và sở hữu các chỉ số tấn công vượt trội: trung bình 2.50 bàn thắng mỗi trận, tỷ lệ thắng 60%, và trung bình 1.75 điểm mỗi trận trên sân khách.

Ấn tượng hơn nữa, họ giữ sạch lưới tới 75% trên sân khách, chỉ để thủng lưới trung bình 0,75 bàn mỗi trận. Chỉ số xG của họ - 2,09 cho bàn thắng, 1,23 cho bàn thua - củng cố thêm sự vượt trội của họ ở cả hai mặt trận.

Vấn đề đáng lưu ý là thời gian hồi phục rất khác biệt giữa 2 đội. Forest vừa ghi chiến thắng 3-0 trên sân Fenerbahce hôm thứ Năm ở đấu trường Europa League và HLV Vitor Pereira đã sớm rút nhiều trụ cột khỏi sân sau khi dẫn bàn.

Tuy nhiên hành trình trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng khiến đội không có nhiều thời gian chuẩn bị cho trận đấu. 

Ngược lại, Liverpool không hề ra sân sau chiến thắng Brighton 3-0 ở cúp FA hôm Chủ nhật tuần trước. Họ rõ ràng có đôi chân tươi tắn hơn Forest khi có thừa thời gian chuẩn bị cho trận đấu.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp đoán Liverpool thắng với tỉ số 1-2, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson và cựu tiền đạo Chris Sutton và bình luận viên Sky Sport Knows Jones đều đoán kết quả 0-1. 

Chỉ mỗi mình cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson là tin Liverpool thắng cách biệt 0-2.

Dự doán: Nottingham Forest - Liverpool 0-2 (sẽ diễn ra lúc 21 giờ - giờ Việt Nam - tối nay, 22-2)

Đối đầu trực tiếp

22-11-2025

Liverpool

Nottingham Forest

0-3

14-1-2025

Nottingham Forest

Liverpool

1-1

14-9-2024

Liverpool

Nottingham Forest

0-1

02-3-2024

Nottingham Forest

Liverpool

0-1

29-10-2023

Liverpool

Nottingham Forest

3-0

22-4-2023

Liverpool

Nottingham Forest

3-2

22-10-2022

Nottingham Forest

Liverpool

1-0

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

22/2 21:00

[17] Nottingham Forest vs Liverpool [6]

1.80

3/4 : 0

2.05

1.875

2 3/4

1.975

22/2 21:00

[17] Nottingham Forest vs Liverpool [6]

2.05

1/2 : 0

1.825

1.90

2 3/4

1.925

22/2 21:00

[17] Nottingham Forest vs Liverpool [6]

2.05

1/2 : 0

1.825

1.90

2 3/4

1.975

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Liverpool chấp chủ nhà Nottingham Forest đến nửa một, ăn đủ, thua 8. Nhưng chỉ 24 giờ sau đó, tỉ lệ đã chuyển thành nửa trái, Liverpool ăn 82, thua đủ - cho dù 2 tỉ lệ này không chênh nhau là mấy.

Việc chuyển từ nửa một sang nửa trái mang đến cảm giác là thị trường đang đổ mạnh vào cửa dưới. Dù sự thật là số tiền đặt vào cửa Liverpool vẫn nhiều hơn Nottingham gấp bội, theo tỉ lệ Forest 31%, còn Liverpool đến 69%. Dù Forest đang chiến đấu để trụ hạng, chọn Liverpool vẫn vui hơn.

Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Liverpool: Đánh sập pháo đài City Ground - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Liverpool: Đánh sập pháo đài City Ground - Ảnh 3.

Hòa là tỉ số được chọn nhiều nhất khi 1-1 có mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.5, còn 0-0 và 2-2 ăn đến 14. Tuy nhiên, số đông vẫn đặt vào cửa Liverpool thắng khi 1-2 có giá đặt 1 ăn 8, 0-1 ăn 8.3, còn 0-2 ăn đến 9.2. Cửa thắng của Nottingham không mấy người quan tâm khi 1-0 ăn 13, còn 2-1 ăn 14.


Liverpool Nottingham Forest Soi tỉ số
