Ngày 14-8, tại họp báo thông tin về lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết ngày 19-8, sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án trên cả nước.



Lãnh đạo Bộ Xây dựng thông tin về việc khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên cả nước

Theo ông Trần Văn Sơn, việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án trên cả nước là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

"Qua đây thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cùng thi đua tham gia thực hiện các dự án, công trình trên cả nước"- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho hay.

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, cơ quan này đã rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khánh thành, khởi công. Trong đó 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công.

Trong 250 dự án, công trình, có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Toàn bộ các dự án có tổng mức đầu tư 1,26 triệu tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án là 478.000 tỉ đồng (chiếm 37%), còn lại là các dự án nguồn vốn khác với tổng số vốn 802.000 tỉ đồng (chiếm 63%).

Những dự án FDI ngàn tỉ khởi công ngày 19-8

Trong các dự án nguồn vốn khác, có 5 dự án FDI với số vốn 54.000 tỉ đồng, gồm: Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tại KCN Đồng Nai, tỉnh Quảng Ninh; Dự án Thành phố thông minh của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tại TP Hà Nội; Nhà máy sản xuất thực phẩm của Pepsico tại tỉnh Ninh Bình; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của WHA Smart Technology tại tỉnh Thanh Hóa; Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH lốp Cofo Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa.

Các dự án được phân bổ trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng giao thông, công trình dân dụng, công trình công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội, công trình văn hoá, giáo dục, y tế, quốc phòng… Trong đó, hạ tầng giao thông chiếm tỉ lệ cao nhất với 59 dự án, công trình.

Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt. Điểm cầu trung tâm được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội).

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, một số dự án khánh thành tiêu biểu như dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Dự án Điện gió Hải Anh (tỉnh Quảng Trị), Dự án Bệnh viện Ung bướu Nghệ An; Cầu Rạch Miễu..

Dự án khởi công tiêu biểu có thể kể đến Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí (Da Nang Downtown), tổng vốn đầu tư 79.790 tỉ đồng.