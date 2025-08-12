HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khởi công, khánh thành 250 công trình có vốn 1,26 triệu tỉ đồng dịp Quốc khánh 2-9

Minh Chiến

(NLĐO)- Dự kiến trên 250 công trình với tổng vốn hơn 1,2 triệu tỉ đồng sẽ được khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9.

Chiều 12-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025).

Khởi công, khánh thành 250 công trình có vốn 1,26 triệu tỉ đồng dịp Quốc khánh 2-9- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Xây dựng cho biết đến ngày 11-8, đã rà soát, tổng hợp trên 250 dự án, công trình lớn của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành, với tổng mức đầu tư khoảng 1.260.000 tỉ đồng từ nguồn vốn Nhà nước và các nguồn vốn khác.

Dự kiến, lễ khởi công, khánh thành được tổ chức vào ngày 19-8; với điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh (Hà Nội) và 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp tại các dự án, công trình. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, đài phát thanh và truyền hình các địa phương.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ việc tổ chức sự kiện khởi công nhằm tiếp tục góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, tinh thần cống hiến, tạo đà, tạo lực, tạo thế xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, cập nhật, lựa chọn các công trình, dự án thực sự tiêu biểu; tổ chức khởi công, khánh thành bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ấn tượng, trang trọng, ý nghĩa, lan tỏa, tiết kiệm, đúng quy định.

Cùng với đó, làm tốt công tác khen thưởng, tôn vinh trong dịp này; lưu ý đẩy mạnh công tác truyền thông về các dự án trước, trong và sau sự kiện; bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện.

Cũng tại cuộc họp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá về nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật diễn ra trong những ngày qua để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam cùng nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Theo Thủ tướng, các chương trình đã gây được tiếng vang lớn, thu hút hàng trăm nghìn khán giả, góp phần truyền cảm hứng, lan tỏa sâu rộng tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến trong các tầng lớp nhân dân. Thủ tướng cũng đánh giá cao tài năng, sự sáng tạo, tinh thần phục vụ nhân dân và lòng yêu nước của các nghệ sĩ, ban tổ chức, những người thực hiện các chương trình.

Thủ tướng: Ngày 19-8, khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn ở 80 điểm cầu

Thủ tướng: Ngày 19-8, khởi công, khánh thành các công trình quy mô lớn ở 80 điểm cầu

(NLĐO) - Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 sẽ diễn ra trực tuyến tại 80 điểm cầu vào ngày 19-8-2025

Thủ tướng: Nghiên cứu ngay đường tàu điện ngầm kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành phải thông suốt với các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần tin tưởng giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, cần tạo cơ chế thuận lợi, thông thoáng để huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn vốn của toàn dân, toàn xã hội, khu vực kinh tế tư nhân.

thủ tướng phạm minh chính Bộ Xây dựng lễ khánh thành Khởi công Dự án Quốc khánh 2-9
