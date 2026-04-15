Lộ diện 8 người trúng giải độc đắc vé số cào Cần Thơ

Ngày 15-4, ông Trần Minh Tâm - Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ – xác nhận vé số cào đợt 2 và 3 đã tìm ra 8 chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc 1 tỉ đồng/giải.

Mẫu vé số cào đợt 3 của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ

Theo đó, vé số cào đợt 2 có ký hiệu CT02, phát hành từ ngày 8-10-2025 đến ngày 6-1-2026, giải độc đắc được xác định trúng tại xã Song Phú, tỉnh Vĩnh Long; phường Ô Môn, phường Phú Lợi và xã Trường Long, TP Cần Thơ.

Vé số cào đợt 3 có ký hiệu CT03, phát hành từ ngày 4-12-2025 đến ngày 4-3-2026, giải độc đắc được xác định trúng tại TPHCM (1 vé), tỉnh Cà Mau (1 vé) và TP Cần Thơ (2 vé).

Trước đó, vé số cào đợt 1 có ký hiệu CT01, phát hành từ ngày 2-9-2025 đến ngày 1-12-2025, đã tìm ra 4 khách hàng ở TPHCM, TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp trúng giải độc đắc.

Đối với vé số cào đợt 4, ông Trần Minh Tâm cho biết sẽ phát hành vào đợt lễ 30-4 sắp tới.

Vé số cào của Cần Thơ phát hành mỗi đợt 4 triệu vé, mệnh giá 10.000 đồng/ké. Cơ cấu giải thưởng cho 1 triệu vé gồm: 1 giải độc đắc (6 số) là 1 tỉ đồng, 10 giải nhất (5 số) 80 triệu đồng, 10 giải nhì (5 số) 15 triệu đồng… và 100.000 giải chín (1 số) là 10.000 đồng.

Tổng giá trị giải thưởng cho mỗi kỳ phát hành là 22 tỉ đồng, tương ứng với tỷ lệ trả thưởng 55% tổng giá trị vé phát hành.