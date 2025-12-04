Thông tin về 4 giải đặc biệt của vé số cào Cần Thơ

Hôm nay (4-12), Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ chính thức phát hành vé số cào đợt 3 gồm 4 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 tỉ đồng.

Mẫu vé số cào đợt 3 và kết quả xổ số vé số cào đợt 3 của Cần Thơ.

Đối với loại vé số cào đợt này, thời gian hết hạn lưu hành là vào ngày 4-3-2026; thời gian lãnh thưởng đến ngày 2-4-2026.

Trước đó, vào ngày 2-9, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã khai trương sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay. Số lượng phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay đợt 1 là 4 triệu vé (gồm 4 giải đặc biệt), mệnh giá 10.000 đồng/vé, thời gian lưu hành từ ngày 2-9 đến 1-12.

Cơ cấu giải thưởng cho 1 triệu vé với 1 giải đặc biệt (6 số) là 1 tỉ đồng, 10 giải nhất (5 số) 80 triệu đồng, 10 giải nhì (5 số) 15 triệu đồng… và 100.000 giải chín (1 số) 10.000 đồng.

Tổng giá trị giải thưởng là 22 tỉ đồng, tương ứng với tỷ lệ trả thưởng 55% tổng giá trị vé phát hành.

Đối với đợt 2, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành 4 triệu vé, mệnh giá 10.000 đồng/vé, thời hạn lưu hành 90 ngày. Ngày quay số mở thưởng 1-10, ngày phát hành 8-10. Tổng cộng có 4 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 tỉ đồng.

Sáng 4-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ – xác nhận vé số cào đợt 1 đã tìm ra 4 chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt. Đối với vé số cào đợt 2, chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt vẫn đang được tiếp tục "truy tìm".

Những chủ nhân trúng giải đặc biệt vé số cào đợt 1 của Cần Thơ

Nói về chủ nhân may mắn trúng 4 giải đặc biệt vé số cào đợt 1, ông Đặng Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ – cho biết 4 chủ nhân may mắn ngụ tại phường Cầu Kiệu (TPHCM), xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) và xã Nhơn Ái (TP Cần Thơ).