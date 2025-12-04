Thông tin về 4 giải đặc biệt của vé số cào Cần Thơ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thông tin về 4 giải đặc biệt của vé số cào Cần Thơ

Thu Tâm

(NLĐO) - Vé số cào đợt 1 của Cần Thơ đã tìm ra 4 chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt tại TPHCM, Đồng Tháp và TP Cần Thơ

Hôm nay (4-12), Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ chính thức phát hành vé số cào đợt 3 gồm 4 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 tỉ đồng.

Thông tin 4 giải đặc biệt vé số cào Cần Thơ và cơ hội trúng lớn - Ảnh 1.

Mẫu vé số cào đợt 3 và kết quả xổ số vé số cào đợt 3 của Cần Thơ.

Đối với loại vé số cào đợt này, thời gian hết hạn lưu hành là vào ngày 4-3-2026; thời gian lãnh thưởng đến ngày 2-4-2026.

Trước đó, vào ngày 2-9, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ đã khai trương sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay. Số lượng phát hành vé xổ số cào biết kết quả ngay đợt 1 là 4 triệu vé (gồm 4 giải đặc biệt), mệnh giá 10.000 đồng/vé, thời gian lưu hành từ ngày 2-9 đến 1-12.

Cơ cấu giải thưởng cho 1 triệu vé với 1 giải đặc biệt (6 số) là 1 tỉ đồng, 10 giải nhất (5 số) 80 triệu đồng, 10 giải nhì (5 số) 15 triệu đồng… và 100.000 giải chín (1 số) 10.000 đồng.

Tổng giá trị giải thưởng là 22 tỉ đồng, tương ứng với tỷ lệ trả thưởng 55% tổng giá trị vé phát hành.

Đối với đợt 2, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành 4 triệu vé, mệnh giá 10.000 đồng/vé, thời hạn lưu hành 90 ngày. Ngày quay số mở thưởng 1-10, ngày phát hành 8-10. Tổng cộng có 4 giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 1 tỉ đồng.

Sáng 4-12, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ – xác nhận vé số cào đợt 1 đã tìm ra 4 chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt. Đối với vé số cào đợt 2, chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt vẫn đang được tiếp tục "truy tìm".

Thông tin 4 giải đặc biệt vé số cào Cần Thơ và cơ hội trúng lớn - Ảnh 3.

Những chủ nhân trúng giải đặc biệt vé số cào đợt 1 của Cần Thơ

Nói về chủ nhân may mắn trúng 4 giải đặc biệt vé số cào đợt 1, ông Đặng Thanh Tùng – Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ – cho biết 4 chủ nhân may mắn ngụ tại phường Cầu Kiệu (TPHCM), xã Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) và xã Nhơn Ái (TP Cần Thơ).

Tin liên quan

Xổ số miền Nam: Mua vé số online, 1 phụ nữ trúng đặc biệt 8 tỉ đồng

Xổ số miền Nam: Mua vé số online, 1 phụ nữ trúng đặc biệt 8 tỉ đồng

(NLĐO) – Sau khi kết quả xổ số kiến thiết miền Nam công bố, giải đặc biệt vé số Bình Thuận được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long

Xổ số miền Nam: Đại lý treo bảng tìm chủ nhân trúng 140 tờ vé số

(NLĐO) – Sau khi kết quả xổ số miền Nam vừa công bố, một đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai liền treo bảng tìm người trúng đặc biệt và an ủi tổng cộng 140 vé

Đại lý vé số hé lộ việc người trúng đặc biệt được gia đình "hộ tống" đi đổi thưởng

(NLĐO) – Khách hàng khi đi đổi vé số trúng giải đặc biệt thường được rất đông người thân "hộ tống" để đảm bảo an toàn

vé số xổ số Cần Thơ tỉnh Đồng Tháp Xổ số kiến thiết giải độc đắc kết quả xổ số TPHCM xổ số miền nam giải đặc biệt xổ số hôm nay vé số cào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo