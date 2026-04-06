Lộ diện đối tượng cắt trộm dây điện trên đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

Ngày 6-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Thành Nguyên (SN 1986, xã Phước Thái) và Trần Ngọc Huân (SN 1989, quê TP Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Hai đối tượng Trần Ngọc Huân (bên trái) và Lê Thành Nguyên cùng tang vật

Đầu tháng 4-2026, Công an xã Phước Thái nhận được đơn trình báo của Ban Quản lý đường cao tốc Bến Lức - Long Thành về việc bị mất trộm dây điện của hệ thống đèn chiếu sáng hai bên đường dẫn, khoảng gần 1.000 m, giá trị gần 193 triệu đồng.

Vào cuộc, Công an xã Phước Thái đã huy động lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành truy xét.

Dự đoán kẻ trộm sẽ tiếp tục phạm tội, công an tiến hành mật phục.

Đến rạng sáng 4-4, Công an xã Phước Thái phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang đối tượng Lê Thành Nguyên đang thực hiện hành vi cắt và cuốn dây điện trên đường dẫn cao tốc, thu giữ: 40 m dây điện, 1 kềm sắt, 1 dao nhọn, 1 đèn pin, 1 xe mô tô.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an phối hợp bắt Trần Ngọc Huân để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ 90 kg lõi dây điện đồng, hơn 100 kg vỏ nhựa của dây điện, 1 cân điện tử loại 100 kg, cùng nhiều tang vật khác.