Lộ diện Hoa khôi và Nam vương "Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng" năm 2026

Trường ĐH Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) vừa tổ chức đêm chung kết và trao giải cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng” mùa 3 năm 2026. Cuộc thi năm nay thu hút 160 thí sinh tranh tài.

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết “Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng” không đơn thuần là một sân chơi văn hóa - nghệ thuật, cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm hình mẫu sinh viên thời đại mới hội tụ đủ các yếu tố “tâm thanh - trí mỹ”, có bản lĩnh, sự tự tin, khả năng truyền cảm hứng và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.

Đêm chung kết diễn ra sôi động với các phần trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, thi ứng xử cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do sinh viên các khoa biểu diễn.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị Hoa khôi đã được trao tặng cho nữ sinh Nguyễn Thị Hà My (Khoa Quản trị kinh tế quốc tế); Nam vương thuộc về nam sinh Ngô Thế Hiệp (Khoa Tài chính kế toán).

Bên cạnh các giải thưởng chính dành cho Hoa khôi, Nam vương và các Á khôi, Á vương, ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ như: Thí sinh được yêu thích nhất, trình diễn áo dài đẹp nhất, trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, gương mặt ấn tượng, hình thể đẹp và giải truyền thông.

Các thí sinh đạt danh hiệu cao nhất sẽ trở thành đại sứ hình ảnh của Trường ĐH Lạc Hồng trong các hoạt động truyền thông, tuyển sinh và kết nối cộng đồng sinh viên trong thời gian tới.