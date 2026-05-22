Giáo dục

Lộ diện Hoa khôi và Nam vương "Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng" năm 2026

Huế Xuân

(NLĐO) - Vượt qua 160 thí sinh, 2 gương mặt xuất sắc nhất trở thành đại sứ sắc đẹp, văn hóa Trường ĐH Lạc Hồng, có trách nhiệm kết nối cộng đồng sinh viên.

Trường ĐH Lạc Hồng (tỉnh Đồng Nai) vừa tổ chức đêm chung kết và trao giải cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng” mùa 3 năm 2026. Cuộc thi năm nay thu hút 160 thí sinh tranh tài.

Phát biểu tại sự kiện, PGS-TS Nguyễn Vũ Quỳnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết “Nét đẹp sinh viên Lạc Hồng” không đơn thuần là một sân chơi văn hóa - nghệ thuật, cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm hình mẫu sinh viên thời đại mới hội tụ đủ các yếu tố “tâm thanh - trí mỹ”, có bản lĩnh, sự tự tin, khả năng truyền cảm hứng và tinh thần sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.

img

Hoa khôi Nguyễn Thị Hà My, sinh viên Khoa Quản trị kinh tế quốc tế

img

Nam vương Ngô Thế Hiệp đến từ Khoa Tài chính kế toán

Đêm chung kết diễn ra sôi động với các phần trình diễn áo dài, trang phục dạ hội, thi ứng xử cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do sinh viên các khoa biểu diễn. 

Kết quả chung cuộc, ngôi vị Hoa khôi đã được trao tặng cho nữ sinh Nguyễn Thị Hà My (Khoa Quản trị kinh tế quốc tế); Nam vương thuộc về nam sinh Ngô Thế Hiệp (Khoa Tài chính kế toán).

Bên cạnh các giải thưởng chính dành cho Hoa khôi, Nam vương và các Á khôi, Á vương, ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ như: Thí sinh được yêu thích nhất, trình diễn áo dài đẹp nhất, trình diễn trang phục dạ hội đẹp nhất, gương mặt ấn tượng, hình thể đẹp và giải truyền thông.

Các thí sinh đạt danh hiệu cao nhất sẽ trở thành đại sứ hình ảnh của Trường ĐH Lạc Hồng trong các hoạt động truyền thông, tuyển sinh và kết nối cộng đồng sinh viên trong thời gian tới.

Phát động cuộc thi "50 năm thành phố trong tôi" đến giáo viên, học sinh TPHCM

Phát động cuộc thi "50 năm thành phố trong tôi" đến giáo viên, học sinh TPHCM

(NLĐO)- Cuộc thi được tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc hội khóa VI ban hành Nghị quyết đổi tên TP Sài Gòn - Gia Định thành TPHCM

Khởi động cuộc thi toàn quốc lan tỏa lối sống xanh và năng động cho học sinh tiểu học

Ngoài việc góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tốt về bảo vệ môi trường, sự kiện còn tạo ra sân chơi bổ ích cho học sinh trong dịp hè sắp tới.

Nữ sinh ngành truyền thông thắng lớn tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh về Net Zero

(NLĐO) - Sáng 10-5, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh năm 2026 với chủ đề "Speak Up to Net Zero".

sinh viên cộng đồng Nam vương hoa khôi Trường ĐH Lạc Hồng
