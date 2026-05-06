Giải trí

Nhà thiết kế Việt Hùng đi tìm "Hoa khôi, Nam vương" ở Đại học Công Thương

Thùy Trang

(NLĐO) - Trường Đại học Công Thương TPHCM khởi động cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương 2025", với sự đồng hành của nhà thiết kế Việt Hùng.

Nhà thiết kế Việt Hùng tìm người đẹp đi thi cuộc thi cấp quốc gia

Cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương 2025 (vì khởi động từ năm 2025 đến nay mới chính thức tuyển sinh) trở lại với quy mô mở rộng, được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp hơn.

Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp toàn diện mà còn khơi dậy tinh thần tiên phong, ý chí cống hiến của tuổi trẻ trong hành trình vươn mình cùng dân tộc ở kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng hành cùng Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương với vai trò đồng tổ chức là cơ duyên đối với nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng. "Ngoài ra điểm khác biệt của cuộc thi là sự kết hợp giữa yếu tố sắc đẹp với tri thức, kỹ năng và trách nhiệm xã hội. Đây sẽ là nền tảng để sinh viên phát triển lâu dài, không chỉ trong môi trường học đường mà cả sau khi tốt nghiệp. Cuộc thi không chỉ mang tính giải trí và mà còn gắn với giáo dục" - nhà thiết kế Việt Hùng, cho biết thêm.

Cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương TP HCM 2025 chính thức khởi động với sự đồng hành của Nhà thiết kế Việt Hùng

Tham gia Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương 2025, các thí sinh xuất sắc có cơ hội trở thành đại sứ hình ảnh của nhà trường; tham gia các hoạt động văn hóa, truyền thông của trường; mở rộng cơ hội nghề nghiệp và nhận các giải thưởng giá trị và cơ hội phát triển bản thân.

Tiến sĩ Thái Doãn Thanh - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TPHCM, trưởng ban tổ chức cuộc thi - chia sẻ: "Trường Đại học Công thương có khoảng 40.000 sinh viên, có rất nhiều tài năng, xinh đẹp, giỏi dang, đại diện cho thương hiệu của trường. Chính các bạn cũng sẽ đưa thương hiệu của trường tham gia các cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia, để khẳng định mình và khẳng định vị thế Trường Đại học Công thương.

Ban tổ chức và giám khảo cuộc thi Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương TPHCM 2025

Bí thư Đoàn trường Nguyễn Minh Ngọc chia sẻ rằng ngay từ lần đầu tổ chức vào năm 2023 nhà trường đã định hướng là sau cuộc thi trường gửi các bạn đi thi. Năm 2023, thí sinh đạt giải cao được nhà trường gửi tham gia tiếp cuộc thi Hoa hậu Sinh viên.

"Dù các bạn tham gia không được giải cao nhưng lần đầu tiên tổ chức và có thí sinh đi thi, trường rất tự hào, một thí sinh là đại sứ Áo dài và một thí sinh là lọt vào top 10. Nếu các bạn đáp ứng tiêu chí và yêu cầu của các cuộc thi lớn như Hoa hậu Sinh viên hoặc là các cuộc thi cấp quốc gia thì nhà trường sẽ tạo điều kiện hỗ trợ và định hướng cho các bạn để các bạn có thể phát triển tốt nhất" - anh Minh Ngọc nhấn mạnh.

Nam vương Tuấn Ngọc- Đại sứ của cuộc thi "Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương 2025"

Đồng hành cùng cuộc thi với vai trò đại sứ hình ảnh là á vương 1 Nam vương Thế giới 2024 (Mr World) Phạm Tuấn Ngọc và á hoàng Trang sức Việt Nam 2022 Ngọc Trang.

Nam vương Tuấn Ngọc chia sẻ: "Tôi vinh dự đồng hành với vai trò đại sứ. Tiêu chí quan trọng nhất đối với tôi không phải là một bạn giỏi tài năng nhất, không phải là một bạn có dự án lớn nhất, không phải là một bạn catwalk đẹp nhất hay là một bạn xinh nhất mà bạn ấy phải là người có thể cân bằng được tất cả.

Khi tiếp xúc với bạn đó, mình phải cảm được khí chất của bạn ấy. Ban tổ chức đồng hành cùng các bạn sẽ cảm nhận được cách làm việc, cách sống, cách ứng xử. Có thể không phải là giỏi nhất trong một những lĩnh vực nhưng bạn ấy là người cân bằng được. Và khi mà tiếp xúc, chúng ta cảm nhận được nguồn năng lượng từ bạn đó".

Á hoàng Ngọc Trang nói: "Nhắc đến sinh viên Đại học Công Thương thì tôi nghĩ các bạn hãy cứ là chính mình và hãy tự tin tỏa sáng và thể hiện theo cách riêng của mình. Năm nay cuộc thi có sự đầu tư bài bản từ phía nhà trường, tôi mong các bạn sẽ bứt phá hơn và mang đến những ước mơ khát khao để khẳng định mình, xứng đáng với ngôi vị cao nhất".

MC Quỳnh Hoa nói về tiêu chí chấm giải rằng chị đòi hỏi hơn về tri thức và bản lĩnh của sinh viên, đặc biệt là các bạn phải thể hiện được tố chất của sinh viên Công Thương, bản sắc của sinh viên Công Thương khác gì với sinh viên của các trường đại học khác.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 5-6 đến 25-7, tổng giá trị hiện kim lên đến 120.000.000 đồng.

Đàm Vĩnh Hưng và con trai diễn áo dài Việt Hùng

(NLĐO) - Nhà thiết kế Việt Hùng vừa trình làng bộ sưu tập áo dài mới Dấu ấn Chăm Pa, được lấy cảm hứng từ nét đẹp trong văn hóa Chăm Pa.

(NLĐO) - Vào bảo tàng, không chỉ để xem triển lãm mà còn để nghe nhạc, đó là những gì mà Museumoon của Xin chào Entertainment muốn gởi đến khán giả.

(NLĐO) - "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" Marian Rivera gây chú ý với sắc vóc trong bộ váy của nhà mốt Việt Hacchic Couture.

